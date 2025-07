Bybit

Neuer Glassnode Report: Wie die Reaktion von Bybit auf den Lazarus-Hack zum entscheidenden Stresstest für die Kryptobranche wurde

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, ist Gegenstand eines neuen Research-Berichts von Glassnode, dem führenden Anbieter von Onchain-Marktinformationen, dem hochrangige Finanzinstitute weltweit vertrauen. Die Ergebnisse heben die beispiellose Erholungsrate von Bybit hervor und zeigen, wie die Zero-Time-Reaktion der Kryptobörse dazu beigetragen hat, eine potenzielle Krise einzudämmen und einen Marktschock abzufangen, der das Potenzial hatte, die Kryptoindustrie in eine Abwärtsspirale zu stürzen.

Die umfassende Studie mit dem Titel Digital Asset Market Resilience: A Deep Dive into the Bybit-Lazarus Hack, analysiert den Zeitplan, die Handelsaktivitäten und wichtige Marktdaten des beispiellosen Cyberangriffs vom Februar 2025 – dem größten Krypto-Hack in der Geschichte mit einem Volumen von 1,4 Milliarden Dollar – und vergleicht ihn mit größeren Disruptionen sowohl auf den Digital-Asset-Märkten als auch auf den traditionellen Finanzmärkten. Entgegen historischen Mustern von Finanzkrisen und Krypto-Zusammenbrüchen läutet die Reaktion der Branche auf den Bybit-Lazarus-Hack eine neue Ära der Resilienz des Marktes für digitale Vermögenswerte ein.

Erholung von unbefristetem Open Interest und Handelsvolumen

Der Bericht untersuchte die Performance von drei zentralen Vermögenswerten, die auf Bybit gehandelt werden: BTC, ETH, und SOL. Einen Tag nach dem Hack am 22. Februar verzeichnete das Open Interest bei Ethereum einen der stärksten Einbrüche überhaupt – ausgelöst durch massive Positionsauflösungen und Deleveraging. In den darauffolgenden zwei Monaten überwogen dann allerdings positive Veränderungen beim Open Interest: Die Kennzahlen kehrten weitgehend zu langfristigen Durchschnittswerten zurück und überschritten zeitweise sogar die üblichen Volatilitätsgrenzen.

BTC und SOL folgten einem ähnlichen Muster wie ETH. Dem Bericht zufolge waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung alle drei Währungen wieder auf dem Stand vor dem Hack, wobei BTC und SOL im Mai wichtige Meilensteine erreichten: BTC erreichte mit 8,5 Mrd. US-Dollar ein neues Rekordhoch beim Futures Perpetual Open Interest, während SOL auf 1,2 Mrd. US-Dollar kletterte.

„Beim Blick auf die Perpetual-Handelsvolumina von Ethereum erkennen wir eine bemerkenswerte Stabilität vor und nach dem Hack-Ereignis – die Volumina blieben weitgehend unverändert. Infolge der jüngsten Outperformance von Ethereum verzeichnete Bybit zudem ein neues Allzeithoch von 8,5 Milliarden US-Dollar pro Tag... ein bemerkenswerter Meilenstein, insbesondere da Ethereum das Hauptziel des Angriffs war", schreiben die Analysten in ihrem Bericht.

Verengung der Spreads: Liquiditätsbedingungen stabilisiert

Nach dem Hack wurde die hohe Liquidität von Bybit, die lange Zeit als einer der wichtigsten Wettbewerbsvorteile des Unternehmens galt, in Frage gestellt. Die Marktliquidität geriet unter Druck, Bid-Ask-Spreads weiteten sich drastisch aus, und die Markttiefe schrumpfte erheblich. Dieses Phänomen deutet auf einen massiven Rückzug der Teilnehmer für die Zeit der Unsicherheit hin. Innerhalb von nur zwölf Stunden nach dem Vorfall verzeichnete die Börse 350.000 Auszahlungen – ein Rekordwert.

Doch seit Mitte April erholten sich beide Kennzahlen kontinuierlich: Die Bid-Ask-Spreads näherten sich dem Vorfallniveau an, und die Markttiefe übertraf im Mai sogar die Werte vor dem Hack, ein starkes Signal für das wiedergewonnene Vertrauen von Market Makern und normale Handelsbedingungen.

Durchbrechen des Krisenmusters: Warum der Bybit-Hack keinen Branchenkollaps auslöste

Statt eine Kettenreaktion mit Panik und systemischem Druck in der gesamten Branche auszulösen, hinterließ der Hackerangriff nur eine vorübergehende Delle in der Liquidität von Bybit, bevor sich die Börse wieder auf das Niveau vor dem Hack erholte.

Um die operative Stabilität von Bybit zu bewerten, entwickelte Glassnode ein eigenes Modell, das auf zwei Schlüsselindikatoren basiert: der Internal Reshuffling Ratio (interne Umstrukturierungsquote) und der Whale Withdrawal Ratio (Großabzugsquote). Beide Kennzahlen zeigten nach dem Hack kurzfristige Ausschläge, normalisierten sich aber schnell wieder.

Der Bericht führt die Eindämmung möglicher Marktansteckungen auf Bybits „schnelle operative Reaktion, transparente Kommunikation und starke interne Kontrollmechanismen" zurück. Diese ermöglichten es der Börse, Kundengelder zu schützen, die Plattformintegrität zu wahren und das Risiko systemischer Ausbreitung zu verhindern.

Der Bericht reiht sich ein in eine wachsende Zahl analytischer Beiträge zu diesem historischen Hacking-Vorfall, dessen Nachwirkungen zeigen, dass die Kryptoindustrie inzwischen über eine deutlich höhere Krisenresistenz verfügt, da ein systemischer Zusammenbruch wie bei früheren Krisen wie FTX und Terra vermieden wurde. Bybit konnte nicht nur eine Ausweitung der Krise verhindern, sondern erreichte mit seinen Kern-Assets neue Handelsrekorde. Dies ist ein Beleg dafür, dass institutionelle Standards inzwischen fest im Digital-Asset-Markt verankert sind. Der Vorfall markiert einen Wendepunkt in der Fähigkeit des Kryptomarkts, große Störungen zu verkraften – mit weitreichenden positiven Folgen für das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger und die Reifung der Branche.

Weitere Informationen über den Bericht finden Sie auf Glassnode Insights.

#Bybit / #TheCryptoArk

Informationen zu Bybit Bybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt (gemessen am Handelsvolumen) und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis und seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen und Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

Weitere Informationen über Bybit finden Sie unter Bybit Presse.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.com

Für Aktualisierungen folgen Sie bitte: den Communities und sozialen Medien von Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2722783/New_Glassnode_Report_How_Bybit_s_Response_Lazarus_Hack_Became_Crypto_s.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2722784/New_Glassnode_Report_How_Bybit_s_Response_Lazarus_Hack_Became_Crypto_s_1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/neuer-glassnode-report-wie-die-reaktion-von-bybit-auf-den-lazarus-hack-zum-entscheidenden-stresstest-fur-die-kryptobranche-wurde-302496772.html