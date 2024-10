Egmont Ehapa Media GmbH

Gigantischer Bierstreik im wilden Lucky Luke Abenteuer mit Story House Egmont!

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Arbeitskampf statt Kühe hüten, ein ganz unbekanntes Terrain für den Comic-Helden Lucky Luke. Ab dem 5. November 2024 erscheint das neue Abenteuer "Letzte Runde für die Daltons" im Handel. Ein Bierstreik hat sämtliche Brauereien lahm und die Saloons trockengelegt. Der Lonesome Cowboy muss sich diesmal mit Themen wie Work-Life-Balance, Streikbrecher:innen und Fließbandarbeit beschäftigen. Denn die Bewohner des Örtchens Neu-München bitten Lucky Luke um Hilfe. Nur er kann diesen Irrsinn beenden, der die Lebensart des Wilden Westens bedroht! Als Lucky Luke nach Milwaukee reist, der "Hauptstadt des Bieres", erlebt er einen Kulturschock. In dem Industrie-Städtchen wird hauptsächlich Deutsch gesprochen. Lucky Luke hat jede Menge Hürden zu meistern, um er sich in der rauen Welt der Brauereien zurechtzufinden. Um den Konflikt zwischen dem mächtigen Bierbaron Frederick Martz und den von Karl Marx inspirierten Gewerkschaftlern aufzulösen, muss der Revolverheld all sein Geschick aufbringen.

Einladung! Die Künstler und Story House Egmont laden am 30. Oktober 2024 zum Pre-Release-Event in Berlin ein. Bewerben Sie sich jetzt für einen Platz, indem Sie eine E-Mail an a.adam@egmont.de schicken. Erst nach der Bestätigungsmail ist Ihre Teilnahme garantiert.

Im deutschsprachigen Raum ist das 102. Lucky-Luke-Abenteuer "Letze Runde für die Daltons" am 5. November als Softcover (D: 7,99 A: 14,40 CH: 15,90 Egmont Ehapa Media) sowie als Hardcover ab dem 12. November (D: 14,00 A: 14,40 CH: 19,90 Egmont Comic Collection, ISBN: 978-3-7704-0967-9) im Handel und unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Für Interviews mit Jul, Achdé und Lucky Luke Übersetzer Klaus Jöken sowie Rezensions- und Verlosungsexemplare, wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt. "Letzte Runde für die Daltons" ist das fünfte gemeinsame Lucky-Luke-Abenteuer von Jul (Autor - Julien Berjeaut) und Achdé (Zeichner - Hervé Darmenton).

Ausführliches Bild- und Informationsmaterial finden Sie unter www.egmont-presseportal.de im Presseraum "Lucky Luke 102 - Letzte Runde für die Daltons". Nach Ihrer Registrierung und Benachrichtigung der Freischaltung, können Sie mit dem Download beginnen.

Nicht verpassen! Am 2. November strahlt ARTE um 20.15 Uhr den Dokumentarfilm "In den Fußstapfen von Lucky Luke" aus, (3 Episoden à 52 Minuten), geschrieben und präsentiert von Jul. Jul spielt sich selbst, einen Pariser Szenaristen, der mit einer gewissen Unbefangenheit die verschiedenen Facetten der US-amerikanischen Kultur entdeckt.