WorldSkills 2024: Bundesrat Parmelin mischt sich unter die Schweizer Fans

Medienmitteilung der Stiftung SwissSkills vom 11. September 2024

Heute starteten in Lyon die Berufsweltmeisterschaften «WorldSkills 2024». Bis am Samstag messen sich 45 junge Schweizer Berufstalente in 41 verschiedenen Skills (Wettkämpfen) mit der internationalen Konkurrenz. Und das SwissSkills National Team darf gleich am ersten Wettkampftag auf eine hochkarätige Unterstützung zählen! Bundesrat Guy Parmelin mischte sich in Lyon unter die 2’000 Fans und feuerte die Schweizer Delegation an. «Unsere Unternehmen sind an einer guten Aus- und Weiterbildung interessiert, damit sie qualifizierte Fachleute in der Branche haben. Die Basis dafür bildet unser duales Bildungssystem», so der Volkswirtschaftsminister. «Ich wünsche dem SwissSkills National Team nur das Beste. Auf dass sie viele Medaillen mit nach Hause bringen!»

Dieses und weitere Audio-Interviews aus Lyon werden fortlaufend publiziert auf: WorldSkills_2024 | Medien – Google Drive

Link zur Bilddatenbank (wird laufend aktualisiert): SwissSkills National Team WorldSkills Lyon 2024 - SwissSkills (swiss-skills.ch)

