Bund empfiehlt mehr pflanzliche Proteine – Betty Bossi antwortet mit neuem Kochbuch «Hülsenfrüchte»

Medienmitteilung | Zürich 12. September 2024

Eben hat der Bund seine neuen Empfehlungen für eine gesunde Ernährung veröffentlicht. Darin rät er zum regelmässigen Konsum von Hülsenfrüchten als pflanzliche Proteinlieferanten. Wie sich Bohnen, Linsen & Co. einfach in den Alltag integrieren lassen, zeigt das neue Kochbuch «Power-Paket Hülsenfrüchte» von Betty Bossi.

Lange führten sie ein Schattendasein, jetzt gewinnen sie wieder an Popularität: die Hülsenfrüchte. Das steigende Gesundheitsbewusstsein und der Einsatz in der internationalen Küche tragen sicherlich zu ihrer Karriere bei. Neu nehmen sie auch in der Schweizer Lebensmittelpyramide in der Reihe der Proteinlieferanten einen prominenten Platz ein.

Und jetzt wird der Hülsenfrucht-Genuss noch einfacher: Das neue Kochbuch «Power-Paket Hülsenfrüchte» bietet eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl der 50 besten Rezepte mit Linsen, Erbsen, Kichererbsen und Bohnen von Betty Bossi. Von herzhaften Eintöpfen bis hin zu leichten Salaten – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Jedes Rezept ist einfach nachzukochen und enthält wertvolle Tipps, um das Beste aus Hülsenfrüchten herauszuholen. Denn Hülsenfrüchte sind wahre Kraftpakete der Natur: Neben wertvollen Proteinen liefern sie auch Nahrungsfasern, Sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und Mineralstoffe.

Mehr zum Kochbuch «Power-Paket Hülsenfrüchte»:

Medienkontakt

Viviane Bühr, Leiterin Unternehmenskommunikation Betty Bossi, Tel. +41 44 209 19 73, kommunikation@bettybossi.ch

Betty Bossi, Division der Coop Genossenschaft, Baslerstr. 52, Postfach, CH-8021 Zürich