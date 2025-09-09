IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG

SOG veröffentlich Jahresbericht 2024: Einsatz für Prävention und faire Versorgungsbedingungen

SOG veröffentlich Jahresbericht 2024: Einsatz für Prävention und faire Versorgungsbedingungen

„Augengesundheit ist nicht nur von individuellem, sondern auch von gesellschaftlichem Interesse. Denn früh erkannte und gut behandelte Erkrankungen bedeuten Lebensqualität, Selbständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe.“

Prof. Dr. med. Christoph Kniestedt, Präsident SOG (August 2023- August 2025)

Die Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft (SOG) hat ihren Jahresbericht 2024 veröffentlicht. Der Bericht gibt Einblick in die vielfältigen Aktivitäten der nationalen Fachgesellschaft der Augenärztinnen und Augenärzte – von gesundheitspolitischen Tarifverhandlungen über die Präventionskampagne zu Augenverletzungen bis hin zur Förderung des ärztlichen Nachwuchses.

Der SOG Jahresbericht 2024 ist auf Deutsch und Französisch verfügbar und steht ab sofort auf der SOG-Website sowohl als interaktives Flipbook als auch als PDF zum Download bereit. Gedruckte Exemplare können hier bestellt werden.

Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft (SOG)

Die SOG ist die nationale Fachärztegesellschaft der in Praxis und Spitälern tätigen Ophthalmolog/-innen und Ophthalmochirurg/-innen sowie der in der Weiterbildung zum Facharzt/zur Fachärztin Ophthalmologie und Ophthalmologiechirurgie stehenden Assistenzenzärzt/-innen in der Schweiz.

Seit 1907 ist die SOG die Fachgesellschaft und Standesvertretung der in der Schweiz tätigen Augenärzt/-innen und engagiert sich für eine qualitativ hochstehende Aus-, Weiter- und Fortbildung des Nachwuchses zum Wohle der Patient/-innen.

Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft SOG