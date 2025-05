Gastech

Gastech 2025 in Mailand: Beschleunigung der globalen Energiesicherheit und Innovation

Die bahnbrechende Konferenz und Ausstellung wird mehr als 50.000 wichtige Energieakteure und 1.000 erstklassige Redner zusammenbringen, um transformative Innovationen anzustoßen und neue sektorübergreifende Partnerschaften zu ermöglichen, die die Zukunft der globalen Energiewirtschaft gestalten werden.

Einige wichtige Geschäftsminister und Energieminister haben bereits als Redner zugesagt. Auf der Strategiekonferenz werden mutige Strategien und bahnbrechende Maßnahmen vorgestellt, die nachhaltiges Wachstum und Widerstandsfähigkeit im Erdgassektor und in der gesamten Energielandschaft neu definieren.

Die Gastech 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministers für Unternehmen und Made in Italy, in Partnerschaft mit der Stadt Mailand und wird von der Assolombarda und dem italienischen Industrieverband für nachhaltige Energie und Ressourcen veranstaltet.

Die Gastech 2025, die weltweit größte Konferenz und Ausstellung für Erdgas, LNG, Wasserstoff, Klimatechnologien und KI-gestützte Lösungen, findet vom 9. bis 12. September in Mailand statt. Die Branche bewegt sich in einem sich wandelnden geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld. Diese wegweisende Veranstaltung wird über 50.000 Führungskräfte aus dem Energiesektor – darunter Top-Manager, politische Entscheidungsträger, wegweisende Innovatoren und strategische Investoren – zusammenbringen und ihnen die Möglichkeit geben, starke Allianzen zu schmieden und den Weg in eine widerstandsfähige, kohlenstoffarme Energiezukunft zu beschleunigen.

Die Gastech 2025 blickt auf eine 53-jährige Tradition zurück, in der sie führende Entscheidungsträger zusammenbringt und bahnbrechende Innovationen ermöglicht. Sie wird eine unverzichtbare Plattform für die Energie-Wertschöpfungskette sein, um dringende Herausforderungen anzugehen und vielversprechende Chancen zu nutzen, von der Dekarbonisierung und der intermittierenden Verfügbarkeit erneuerbarer Energien bis hin zu neuen KI-Lösungen und nachhaltigen Technologien. Durch spezielle Plattformen für die sektorübergreifende Vernetzung und den Wissensaustausch wird die Veranstaltung neue Industriepartnerschaften fördern und eine stärkere Geschäftsentwicklung ermöglichen, um ein kollaboratives und integratives Ökosystem voranzutreiben, das den Erdgassektor ausbaut und das Energiesystem insgesamt stärkt.

Im Mittelpunkt der ehrgeizigen Mission der Gastech steht die Strategiekonferenz, die sich mit den dringlichsten Energieprioritäten des Jahres 2025 befassen wird: Sicherung der Energieversorgung in Zeiten geopolitischer Volatilität, Beschleunigung der KI-gestützten Dekarbonisierung und Ausbau der kohlenstoffarmen Infrastruktur, um die Anforderungen der COP30 zu erfüllen. Vor dem Hintergrund von Herausforderungen wie Marktinstabilität und globalem Druck auf die Lieferketten werden die vier Programme der Konferenz – Strategische Führung, KI::Energie, Klimatechnologie und Wasserstoff – die zentrale Rolle von Erdgas und Innovation bei der Gestaltung eines widerstandsfähigen Energiesystems hervorheben. Dieses soll Marktschocks standhalten und das globale Wirtschaftswachstum ankurbeln können.

Die strategische Konferenz wird von den einflussreichsten Stimmen der Energiebranche geleitet, die in mehr als 50 Veranstaltungen, darunter Leadership Roundtables, Executive Leadership Panels, Ministerial Panels, Keynote-Vorträge und Bühneninterviews, wertvolle Einblicke liefern werden. Zu den bereits bestätigten Rednern gehören:

Seine Exzellenz Adolfo Urso, Minister für Unternehmen und Made in Italy

Patrick Pouyanné, Vorsitzender und Geschäftsführer von TotalEnergies

Horacio Marín, Geschäftsführer von YPF

Jack Fusco, Direktor, Präsident und Geschäftsführer von Cheniere Energy

Lorenzo Simonelli, Vorsitzender, Präsident und Geschäftsführer von Baker Hughes

Die Gastech 2025 bietet auch eine exklusive Gelegenheit, bahnbrechende Innovationen zu präsentieren und zu skalieren – darunter KI-gestützte Tools zur Methanreduzierung und modulare Wasserstoff-Elektrolyseure, die die Energiewende vorantreiben. Mit hochkarätigen Ausstellern, angesehenen technischen Experten und aufstrebenden Unternehmern wird die Veranstaltung als Skalierungsmotor für die moderne Energiewirtschaft dienen, da sie den Akteuren einsatzbereite Technologien wie KI-Kopiloten für die Planung von LNG-Terminals, Blockchain-gestützte Emissionshandelsplattformen und KI-gestützte CCUS-Systeme bietet. Durch die Zusammenführung von Finanziers, politischen Entscheidungsträgern und Innovatoren, die sich für das Potenzial dieser neuen Lösungen einsetzen, wird die Veranstaltung Kostenbarrieren und Engpässe in der Lieferkette angehen und Durchbrüche in kommerziell nutzbare Produkte umwandeln, die die Energiesicherheit und Dekarbonisierung in großem Maßstab erleichtern.

Die Gastech 2025 wird an den durchschlagenden Erfolg des letzten Jahres in Houston anknüpfen, wo mehr als 45.000 Fachleute aus 156 Ländern einen Besucherrekord aufstellten, ein wirtschaftliches Ergebnis von 27 Millionen US-Dollar erzielt wurde und mehr als 800 Aussteller in 20 Länderpavillons vertreten waren. Von der Führungsrolle von Texas im Energiebereich bis hin zu Europas Streben nach mehr Energiesicherheit und Dekarbonisierung spiegelt diese Ausgabe in Mailand den erweiterten Horizont der Branche und ihren wachsenden Einfluss auf die Stabilität und den Wohlstand der wichtigsten globalen Märkte wider.

Da die globale Energiewirtschaft vor der historischen Aufgabe steht, die dringenden Erfordernisse des Klimaschutzes mit der wachsenden Nachfrage nach sicherer und erschwinglicher Energie in Einklang zu bringen, ist die Gastech 2025 die maßgebliche Plattform für gemeinsames Handeln. Italien verfolgt ehrgeizige Energieziele, Europa befindet sich in einem rasanten Wandel – vor diesem Hintergrund bringt die 53. Ausgabe der Veranstaltung die gesamte globale Wertschöpfungskette zusammen, von KI-Innovatoren und Wasserstoffpionieren bis hin zu politischen Entscheidungsträgern und Investoren, um die Zukunft der Energie mit Klarheit und Zielstrebigkeit zu gestalten.

