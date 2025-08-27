Samsung Electronics Switzerland GmbH

Samsung erhält TÜV-Zertifizierung für echte Quantum Dot Technologie

Zürich (ots)

Die neuen Samsung Neo QLED und QLED-TVs setzen auf echte Quantum Dots - Nanopartikel, die je nach Grösse Licht in exakt definierten Farben emittieren und so für ein aussergewöhnlich reines, lebendiges Farbspektrum sorgen. Darüber hinaus sind sie nachweislich cadmiumfrei und erfüllen somit höchste Qualitätsstandards - bestätigt durch die SGS (Société Générale de Surveillance). Im Mai 2025 verlieh TÜV Rheinland ausserdem die renommierte "Real Quantum Dot"- Zertifizierung an Samsung (Quelle). Mehr Informationen und Bildmaterial unter diesem Link.