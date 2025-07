IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG

World Brain Day 2025: Gehirngesundheit in jedem Alter - für alle und mit allen

Bild-Infos

Download

World Brain Day 2025: Gehirngesundheit in jedem Alter - für alle und mit allen

Am 22. Juli ist World Brain Day, ein weltweiter Aktionstag zur Förderung der Gehirngesundheit. Das diesjährige Motto lautet: „Brain Health for All Ages“. Es soll daran erinnern, wie wichtig es ist, dass wir unser Gehirn in allen Lebensphasen schützen: von der Schwangerschaft über Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter bis ins hohe Alter. Denn das Gehirn ist unser leistungsfähigstes, aber zugleich verletzlichstes Organ. Es ist der Ursprung unseres Denkens, Fühlens, Handelns und steuert unsere Identität, Kreativität, Beziehungen, Leistungsfähigkeit und Lebensfreude. Es verdient unsere volle Aufmerksamkeit und unseren Schutz.

Warum Gehirngesundheit für alle Generationen wichtig ist

Individuell bedeutet sie Lebensqualität, geistige Fitness und Selbstständigkeit.

bedeutet sie Lebensqualität, geistige Fitness und Selbstständigkeit. Gesellschaftlich ist sie Grundlage für Bildung, Teilhabe, Produktivität und ein solidarisches Miteinander.

ist sie Grundlage für Bildung, Teilhabe, Produktivität und ein solidarisches Miteinander. Angesichts des demografischen Wandels und der wachsenden Zahl neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen, wird Gehirngesundheit auch politisch zu einem Schlüsselthema.

„Gehirngesundheit geht uns alle an, unabhängig vom Alter. Wer früh investiert, profitiert ein Leben lang.“ Prof. Dr. h.c. mult. Claudio Lino Alberto Bassetti, Chair des SFCNS Swiss Brain Health Plan

SFCNS Swiss Brain Health Plan: Nationales Engagement für Gehirngesundheit

Die Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies (SFCNS) engagiert sich seit 2022 mit dem SFCNS Swiss Brain Health Plan dafür, die Ziele der WHO und der European Academy of Neurology EAN zur Förderung der Gehirngesundheit in der Schweiz umzusetzen. Ziel ist die Bewusstseinsbildung für die Gehirngesundheit als Ganzes und die Initiierung von Präventionsprogrammen. Vertreter/innen aus Neurologie, Psychiatrie, Gesundheitsökonomie, Public Health und Patientenorganisationen arbeiten im Konsortium des SFCNS Swiss Brain Health Plan eng zusammen. Das Projekt wurde von der SFCNS initiiert und wird von ihr koordiniert.

Die bisherigen Erfolge sind bemerkenswert:

Vernetzung und Strategie : Aufbau eines interprofessionellen Netzwerks mit Vertreter/innen aus Medizin, Public Health, Politik, Forschung und Patientenorganisationen, Organisation von Veranstaltungen zum Thema Gehirngesundheit mit nationalen und internationalen Akteurinnen und Akteuren

: Aufbau eines interprofessionellen Netzwerks mit Vertreter/innen aus Medizin, Public Health, Politik, Forschung und Patientenorganisationen, Organisation von Veranstaltungen zum Thema Gehirngesundheit mit nationalen und internationalen Akteurinnen und Akteuren Sensibilisierung : Awareness-Kampagnen wie die #BrainHealthChallenge2025

: Awareness-Kampagnen wie die #BrainHealthChallenge2025 Prävention: Initiativen zum Thema Migräne ( migraine friendly workspace und m igraine friendly school )

Initiativen zum Thema Migräne ( und ) Bildung und Forschung: Gemeinsame Forschungsarbeiten mit der European Academy of Neurology EAN, der WHO und dem Institute for Health Metrics and Evaluation IHME der University of Washington (z. B. zu den Kosten, die Hirnerkrankungen verursachen oder zum Thema Schlafstörungen)

Der SFCNS Swiss Brain Health Plan hat auch auf internationaler Ebene zunehmend Anerkennung gefunden. So wurde er u.a. am World Economic Forum WEF in Davos, im Europäischen Parlament und bei der Europäischen Investitionsbank vorgestellt, wo man ihn als vernetztes, wirkungsorientiertes Modell hervorgehoben hat, das anderen Ländern als Vorbild für die Gestaltung ihrer eigenen Strategien zur Förderung der Gehirngesundheit dienen könnte.

Während das internationale Bewusstsein wächst, bleibt die nationale Sichtbarkeit eine wichtige Priorität. Denn in der Schweiz gelten Gehirnerkrankungen als häufigste Ursache für Behinderungen im Alltag und verursachen Jahr um Jahr enorme Gesundheitskosten (geschätzte Kosten für 2019: 24 Milliarden US-Dollar, das ist mehr als die Kosten für jede andere Krankheitsgruppe). Ein breites öffentliches Bewusstsein und politisches Engagement sind also dringend erforderlich.

Mitmachen: #BrainHealthChallenge2025

Unter dem Hashtag #BrainHealthChallenge2025 setzen Menschen weltweit kreative Zeichen für die Gehirngesundheit. Ziel der von Studierenden des Certificate of Advanced Studies (CAS) in Brain Health der Universität Bern initiierten Social-Media-Kampagne ist es, Menschen aller Altersgruppen für die zentrale Bedeutung des Gehirns für Gesundheit und Wohlbefinden zu sensibilisieren. Der Startschuss fiel im Mai, seither wächst die Bewegung rasant. Ob mit Bildern von Fahrradhelmen, Spaziergängen oder Tipps für die gesunde Ernährung: jeder Beitrag zählt.

"Mit der #BrainHealthChallenge2025 sensibilisieren wir für die Bedeutung unseres Gehirns und zeigen, dass jeder Tag eine Chance ist, es zu schützen."

Dr. Moritz Kielkopf, Mitorganisator der Challenge

Am 22. Juli ruft die SFCNS dazu auf, Beiträge zu teilen, Gespräche anzustossen und so die Botschaft «Schütze dein Gehirn» zu verbreiten.

Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies (SFCNS)

Die SFCNS wurde offiziell im Jahr 2009 gegründet. Es schlossen sich die Schweizerische Neurologische Gesellschaft (SNG), die Schweizerische Gesellschaft für Neurochirurgie (SGNC), die Schweizerische Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie (SGKN), die Schweizerische Gesellschaft für Neuropädiatrie (SGNP), die Schweizerische Gesellschaft für Neuroradiologie (SGNR) und die Schweizerische Gesellschaft für Neuropathologie (SSNPath) zusammen. Gemeinsam gründeten sie den Dachverband ‘Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies (SFCNS)’. Dies war der Beginn einer neuen Zusammenarbeit mit dem Ziel, die klinischen Neurowissenschaften in der ganzen Schweiz zusammenzubringen und zu stärken.

Weitere Informationen und Medienkontakt

Wir vermitteln Medienvertreter/innen auch gerne an Expert/innen für Interviews. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Irène Zdoroveac (communications@imk.ch)

SFCNS Communications

Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies SFCNS c/o IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG Münsterberg 1 | CH-4001 Basel Phone: +41 61 561 53 53 communications@imk.ch | www.sfcns.ch