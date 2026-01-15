INTERSPORT Austria

INTERSPORT Austria übernimmt INTERSPORT Slowenien Gruppe

Strategischer Schritt stärkt Marktposition in Zentraleuropa, über 500 Standorte in 12 Ländern, mehr als 1 Mrd. Euro Umsatz

INTERSPORT Austria übernimmt die INTERSPORT Slowenien Gruppe und damit die Verantwortung für ein starkes Netzwerk in acht Ländern in Südosteuropa. Mit dem Zukauf wächst die INTERSPORT Austria Gruppe auf über 500 Standorte in zwölf Ländern. Der Außenumsatz der Gruppe steigt damit erstmals auf rund eine Milliarde Euro und ist ein klares Zeichen für die zunehmende wirtschaftliche Schlagkraft in Zentral- und Südosteuropa.

„Das ist ein strategischer Meilenstein für INTERSPORT Austria“, erklärt Franz Koll, CEO INTERSPORT Austria. „Mit dieser Übernahme sichern wir nicht nur unsere Relevanz im europäischen Sportfachhandel, sondern schaffen auch Synergien in Einkauf, Digitalisierung und Logistik. In einer Zeit, in der Größe, Schlagkraft und Kompetenz über Marktstellung entscheiden, setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft.“

INTERSPORT ist Marktführer in Slowenien und zählt auch in Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro zu den Top-3-Sporthändlern. In Albanien, Kosovo, Serbien und Nordmazedonien ist die Gruppe über Franchise-Partner aktiv. Die Integration erfolgt unter dem Dach der INTERSPORT Austria GmbH mit Zentrale in Wels. Das lokale Management bleibt an Bord.

Tom Foley, CEO der INTERSPORT International Corporation, betont: „Wir begrüßen diesen Schritt ausdrücklich. Die Bündelung der Aktivitäten in Zentral- und Südosteuropa ist ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung der Marke INTERSPORT in einem dynamischen Marktumfeld.“

Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.