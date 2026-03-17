Fürstentum Liechtenstein

Jasmin Walch neu im Stiftungsrat der Kulturstiftung Liechtenstein

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 17. März 2026, Jasmin Walch aus Ruggell für die Mandatsperiode vom 1. April 2026 bis 31. März 2030 in den Stiftungsrat der Kulturstiftung Liechtenstein bestellt. Sie folgt auf Tamara Moosmann aus Schellenberg, die ihr Mandat per 31. Dezember 2025 beendet hat.

Somit setzt sich der Stiftungsrat der Kulturstiftung Liechtenstein ab 1. April 2026 aus Präsident Hansjörg Büchel aus Balzers, Vizepräsident Rainer Gassner aus Schaan sowie den Mitgliedern Clarissa Frommelt aus Triesen, Caroline Herfert aus Hamburg, Tiago Spagolla aus Mauren, Martin Walch aus Planken und Jasmin Walch aus Ruggell zusammen.

Die Regierung dankt Jasmin Walch für ihre Bereitschaft, im Stiftungsrat mitzuwirken, und wünscht ihr für die Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Tamara Moosmann dankt sie für die geleistete Mitarbeit und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.