PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Präsident des UNO-Menschrechtsrats besucht Liechtenstein

Präsident des UNO-Menschrechtsrats besucht Liechtenstein
  • Bild-Infos
  • Download

Vaduz (ots)

Auf Einladung von Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni besuchte der Präsident des UNO-Menschenrechtsrats, Botschafter Jürg Lauber, am 22. Oktober 2025 Liechtenstein. Im Rahmen seines Aufenthalts hielt er im Dienstleistungszentrum Giessen in Vaduz einen öffentlichen Vortrag.

Regierungschefin-Stellvertreterin Monauni eröffnete die Veranstaltung mit dem Präsidenten des UNO-Menschenrechtsrats. In ihren Begrüssungsworten betonte sie die Bedeutung des langjährigen Engagements der liechtensteinischen Aussenpolitik im Bereich der Menschenrechte. Menschenrechte dienten nicht nur der Chancengleichheit und dem Schutz der individuellen Freiheit. Sie seien auch ein Garant für Stabilität. Regierungschefin-Stellvertreterin Monauni unterstrich auch die Bedeutung des internationalen Standorts Genf für Liechtenstein. Botschafter Lauber sprach in seinem Vortrag über die aktuellen globalen Herausforderungen im Menschenrechtsbereich sowie die Rolle des UNO-Menschenrechtsrats bei der Förderung und dem weltweiten Schutz der Menschenrechte.

Im Anschluss an die öffentliche Veranstaltung traf Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni Botschafter Jürg Lauber zu einem Arbeitsgespräch, in dessen Rahmen sie sich unter anderem über die aktuellen Herausforderungen des UNO-Menschenrechtsrats und des internationalen Standorts Genf austauschten. Ein weiterer Programmpunkt des Besuchs war ein Höflichkeitsbesuch bei Regierungschefin Brigitte Haas.

Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal

Pressekontakt:

Dr. Martin Frick
Amtsleiter, Amt für Auswärtige Angelegenheiten
T +423 236 60 50
martin.frick@llv.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren