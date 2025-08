Hunan TV

Hunan TV-Show "Singer 2025" zieht Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt an

Video-Infos

Download

Changsha, China (ots)

Die Mango-TV-Sendung "Singer 2025" des Senders Hunan TV definiert den globalen Kulturaustausch neu - mit Musik als Brücke zwischen Ländern und Kulturen. Die Show hat in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Unterstützung der UNESCO erhalten und wurde bereits in 15 Social-Media-Beiträgen offizieller Organisationen hervorgehoben - darunter Behörden des chinesischen Außenministeriums, die Botschaften Brasiliens und Malaysias in China sowie Tourism Malaysia.

Bis heute hat "Singer 2025" über 85 Milliarden digitale Impressionen erzielt. In diesem Jahr nahm die UNESCO zudem Shan Yichuns Interpretation des Songs "Li Bai" in ihre Kampagne zum Welttag der Ozeane auf, um weltweit auf den Schutz der Meere aufmerksam zu machen. Die wachsende internationale Aufmerksamkeit unterstreicht den außergewöhnlichen kulturellen Einfluss der Show, deren vielfältige Musik, eindrucksvolle Bühnengestaltung und emotionale Darbietungen Menschen auf der ganzen Welt berühren.

Eine besondere Stärke des Formats liegt in seiner Fähigkeit, internationale Künstlerinnen und Künstler dazu zu inspirieren, sich intensiv mit der chinesischen Kultur auseinanderzusetzen. Die US-amerikanische Sängerin Mickey Guyton integrierte mühelos chinesische Songtexte in ihre Performance und drückte so ihre Zuneigung zu China aus. Ihre Landsfrau Grace Kinstler begeisterte das Publikum mit zwei gefühlvollen Auftritten komplett auf Chinesisch - ein Beweis für die emotionale Anziehungskraft chinesischer Popmusik und ihre aufrichtige Wertschätzung der Kultur. Auch die japanische Sängerin BENI zeigte sich tief bewegt von der herzlichen Begeisterung des chinesischen Publikums.

Abseits der Bühne tauchten weitere internationale Künstler - darunter die US-Sänger Charlie Puth und Jordan Smith sowie der kanadische Sänger Michael Bublé - in die traditionelle chinesische Kultur ein. Sie übten sich in Kalligraphie, bewunderten die Tuschmalereien des Meisterkünstlers Qi Baishi und erlebten Bräuche des Drachenbootfestes, die Traditionelle Chinesische Medizin, die Atmosphäre historischer Akademien sowie die regionale Küche. So erhielten sie aus erster Hand Einblicke in die kulturelle Vielfalt und den Reichtum Chinas.

"Singer 2025" verbindet weiterhin Menschen auf der ganzen Welt durch Musik und bietet eine Bühne, auf der vielfältige Stimmen gehört und bewegende Geschichten geteilt werden können. Die Show freut sich darauf, auch künftig Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt zu einem gemeinsamen kulturellen Dialog einzuladen.