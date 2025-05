Medienmitteilung: Heinrich Leuthard tritt Ende Juni 2026 in den Ruhestand – Nachfolgeregelung eingeleitet

Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung, 20. Mai 2025

Heinrich Leuthard tritt Ende Juni 2026 in den Ruhestand – Nachfolgeregelung eingeleitet

Nach mehr als 13 Jahren an der Spitze der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) wird CEO Heinrich Leuthard per Ende Juni 2026 in den wohlverdienten Ruhestand treten und die Gesamtleitung der NKB abgeben. Der Bankrat dankt Heinrich Leuthard für sein überaus grosses und erfolgreiches Engagement und hat den Prozess zur Nachfolgeregelung bereits eingeleitet.

Heinrich Leuthard prägte die Nidwaldner Kantonalbank als Vorsitzender der Geschäftsleitung in den vergangenen Jahren entscheidend. Unter seiner Führung entwickelte sich die NKB zur klaren Marktführerin im Kanton Nidwalden und setzte im Ärzte-Segment auch national Akzente. Sein Wirken war geprägt von einer vorausschauenden Bankführung, persönlicher Nahbarkeit und einem tiefen Verständnis für Menschen, Markt und Wandel.

«Heinrich Leuthard hat die Nidwaldner Kantonalbank mit grosser Weitsicht, persönlichem Engagement und viel Fingerspitzengefühl geführt. Für seine langjährige und überaus erfolgreiche Arbeit sowie die stets offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit danke ich ihm herzlich», sagt Daniel Bieri, Präsident des Bankrats und ergänzt: «Er hat unsere Bank mit seiner dynamischen Art, seinem grossen Elan und seiner starken Präsenz nachhaltig weiterentwickelt.»

Während seiner Amtszeit hat Heinrich Leuthard einen erfolgreichen Kulturwandel herbeigeführt, zentrale Prozesse modernisiert und die Digitalisierung der Bank konsequent vorangetrieben. Die Erfolgskennzahlen konnten in allen Bereichen signifikant gesteigert werden – das Resultat kontinuierlicher Weiterentwicklung und eines starken Führungsstils mit Herz und Verstand.

«Es erfüllt mich mit Freude, Stolz und Dankbarkeit, auf eine spannende, bereichernde Zeit bei der Nidwaldner Kantonalbank zurückzublicken. Die Bank ist operativ, strategisch und kulturell hervorragend aufgestellt – ein idealer Zeitpunkt, die Führung an die nächste Generation weiterzugeben», so Heinrich Leuthard, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Der Bankrat dankt Heinrich Leuthard im Namen aller Mitarbeitenden für sein aussergewöhnliches Engagement, seine Führungspersönlichkeit und seinen langjährigen und überaus erfolgreichen Einsatz für die Nidwaldner Kantonalbank. Mit ihm verabschiedet sich nicht nur ein CEO, sondern eine inspirierende Persönlichkeit, welche die Bank in jeder Hinsicht weitergebracht hat. Wir wünschen ihm für den kommenden Lebensabschnitt alles Gute, beste Gesundheit und viele schöne Momente.

Der Bankrat hat den Prozess zur Nachfolgeregelung bereits in die Wege geleitet und wird zu gegebener Zeit informieren.

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Daniel Fuhrer Leiter Marketing & Kommunikation +41 41 619 22 60 daniel.fuhrer@nkb.ch Freundliche Grüsse Simon Zumbach