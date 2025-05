VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Bär Felix im Bärenwald Arbesbach angekommen

Nach erfolgreicher Rettung von VIER PFOTEN kann der slowenische Bär endlich ein artgemässes Leben führen

Zürich, 12. Mai 2025 – Nach über 30 Jahren in einem kleinen Betonkäfig kann Felix endlich ein artgemässes Leben führen: VIER PFOTEN rettete vor wenigen Tagen einen der letzten slowenischen «Restaurantbären» und brachte ihn in seinen BÄRENWALD Arbesbach. Gleich nach der Ankunft hat sich Felix mit seinem Eingewöhnungsgehege vertraut gemacht und Futter angenommen, was ein gutes Zeichen ist. Mit seinen 34 Jahren ist er nun der älteste Bär in seinem neuen Zuhause. Zuvor musste er mehr als drei Jahrzehnte in einem kleinen Betongehege neben einer stark befahrenen Strasse verbringen und die Gäste eines Restaurants in Kočevje im Südosten Sloweniens unterhalten.

Felix´ Rettung folgt auf eine intensive Kampagne von VIER PFOTEN, die auf breite Unterstützung der Bevölkerung gestossen war: Seit März 2024 haben fast 100‘000 Menschen den Aufruf der Tierschutzorganisation unterstützt, Felix und vier weitere slowenische Bären aus schlechter Privathaltung in Slowenien zu befreien. Bei Felix gab es nun ein Happy End. Kurz nach seiner Ankunft im BÄRENWALD Arbesbach begann Bär Felix mit seiner Erkundungstour: Nachdem er seine Transportbox verlassen hatte, begann er vorsichtig seine neue Umgebung zu erforschen, trank, und ass seine ersten Leckerbissen. Es waren herzerwärmende Szenen, als er begann, eine Grube zu graben und sein erstes Bett aus Stroh zu bauen – Aktivitäten, die er zum allerersten Mal in seinem Leben ausüben konnte.

«Mit 34 ist Bär Felix ein liebenswerter Oldie, und wir freuen uns, ihm endlich ein für Bären würdiges Leben zu ermöglichen für die Zeit, die ihm noch bleibt. Es ist so schön, dass er nach Jahren auf blankem Beton jetzt zum ersten Mal weichen Boden unter seinen Tatzen spüren kann. Wir sind zuversichtlich, dass ihm sein aufgewecktes Wesen dabei helfen wird, sich in seinem neuen Zuhause gut einzuleben. Erfahrungsgemäss kann die Eingewöhnung für ältere Tiere herausfordernd sein, aber unser erfahrenes Team im BÄRENWALD Arbesbach wird ihn gut dabei unterstützen», sagt Patricia Tiplea, Leiterin der Wildtierrettung und -betreuung bei VIER PFOTEN, die an der Rettung teilgenommen hat.

Das in Wildtierrettungen erfahrene VIER PFOTEN-Team brachte Felix in einem fast achtstündigen Transport nach Österreich. Eine Wildtierärztin der Veterinärmedizinischen Universität Wien hatte den Bären vor dem Transport narkotisiert, untersucht und während der Fahrt beobachtet. Felix leidet sichtlich unter den Folgen seiner schlechten Haltung, aber auch unter altersbedingten Beschwerden, wie einer Sehschwäche und einer degenerativen Gelenkserkrankung, die eine Steifheit der Hinterbeine verursacht. Basierend auf den Ergebnissen der veterinärmedizinischen Untersuchung wird das Team des BÄRENWALD Arbesbach einen auf Felix zugeschnittenen Behandlungsplan zusammenstellen.

«In Anbetracht seines hohen Alters ist Bär Felix in einem insgesamt guten Zustand. Er hat die Betäubung gut vertragen und es kam zu keinen Komplikationen. Unsere Untersuchung hat aber ergeben, dass Felix an schweren Zahnproblemen leidet, die dringend medizinisch behandelt werden müssen. Ausserdem benötigt er eine Schmerzbehandlung für seine Gelenkprobleme, damit er sich endlich wieder wohlfühlen kann», sagt Dr. Szilvia Kalogeropoulu, Wildtierärztin der Veterinärmedizinischen Universität Wien, die die tierärztliche Untersuchung durchführte.

Felix' neues Zuhause

Nachdem Bär Felix sein ganzes Leben in Gefangenschaft verbracht hat, kann er jetzt endlich in seinem waldähnlichen 1600 Quadratmeter grossen Aussengehege Bäume, Sträucher, Felsen und einen grossen Teich erkunden. Dabei wurde sein gesamtes Gehege an die Bedürfnisse eines älteren Bären angepasst: Eine Rampe erleichtert ihm den Zugang zu seinem Teich, wo er in seichten Bereichen sitzen und entspannen kann, ohne schwimmen zu müssen.

Die ersten drei Wochen wird Felix sich in einem kleineren Eingewöhnungsgehege einleben, um sich nach und nach an sein neues Zuhause gewöhnen und Vertrauen zu seinen Tierpflegerinnen und -pflegern aufbauen zu können. Seine Innenbox kann beheizt werden und ist mit Heu, Stroh und anderen Materialien ausgestattet, um ihm einen komfortablen Schlaf zu ermöglichen.

«Für uns war es ein sehr emotionaler Moment, als wir Felix in seinem neuen Zuhause willkommen heissen konnten. Die Rettung und der Transport verliefen ohne Probleme, und Felix kann endlich ein besseres Leben beginnen. In den kommenden Wochen werden wir ihn genau beobachten, um seine individuellen Bedürfnisse und sein Lieblingsfutter festzustellen und den bestmöglichen medizinischen Behandlungsplan für ihn zu erstellen. Wir hoffen, dass er noch viele schöne Jahre im BÄRENWALD Arbesbach verbringen kann», sagt Eva Rosenberg, Direktorin von VIER PFOTEN Österreich, die ebenfalls an der Rettung teilgenommen hat.

Die Bären Tim und Mici benötigen noch immer Hilfe

Auch wenn Bär Felix' Geschichte ein gutes Ende gefunden hat, leben die slowenischen Bären Mici und Tim noch immer unter schrecklichen Bedingungen, Mici bei einem Restaurant, Tim in einem privaten Zoo. Die zwei Bären benötigen dringend artgemässe Pflege, da die Jahre der schlechten Haltung Spuren an ihnen hinterlassen haben. Sie leben in kleinen Gehegen und benötigen aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme professionelle Hilfe. Seit 2022 engagiert sich VIER PFOTEN für die Rettung der Bären aus privater Haltung aus Slowenien; zwei von ihnen sind bereits vergangenes Jahr verstorben. VIER PFOTEN fordert nun die Besitzer der verbliebenen zwei Bären Mici und Tim dazu auf, ihnen noch eine Chance für ein bärengemässes Leben zu ermöglichen.

Um Bären Mici und Tim zu helfen, können Unterstützerinnen und Unterstützer die VIER PFOTEN- Petition unterzeichnen.

Über den BÄRENWALD Arbesbach

Der BÄRENWALD Arbesbach ist eines von sieben Bärenschutzzentren von VIER PFOTEN. Mit der Ankunft von Bär Felix, leben insgesamt vier Braunbären – Brumca, Erich und Mark – aktuell auf 14‘000 Quadratmetern in Arbesbach. Mehr Information zum BÄRENWALD Arbesbach findet sich hier: https://www.baerenwald.at/

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichen Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

