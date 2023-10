Hunan TV

Hunan TVs 3. Staffel der Dokumentarserie "China" wird von jungen Leuten gefeiert

Changsha, China (ots)

Mit der Bildergeschichte der fernen "Kindheit" des chinesischen Volkes nachspüren. Vor kurzem ist die dritte Staffel der Dokumentarserie "China", die auf Hunan TV, Hunan Broadcasting System und Mango TV ausgestrahlt wird, mit ihrer großartigen und subtilen Erzählung, Innovation und anspruchsvollen Produktion zu einem beliebten Fernsehprogramm für junge Chinesen geworden.

Als letztes Werk der Dokumentarserie "China" geht die 3. Staffel von "China" von der Quelle aus, um den Ursprung der chinesischen Zivilisation zu erforschen und die Gene des kulturellen Erbes zu entschlüsseln. Von den Mythen und Legenden der PanGus Weltgründung und der Erschaffung des Menschen durch NvWa bis zu den archäologischen historischen Materialien wie der Erlitou-Zivilisation und Bronzewaren, von der prähistorischen Gesellschaft voller Sterne bis zu den Dynastien Xia, Shang und Zhou im Großraum, mit der Entstehung und Entwicklung der Etikette als Hauptlinie, wird der einzigartige Ort der chinesischen Zivilisation aufgeklärt, so dass die Welt wahrnehmen kann, was China ist. Nachdem die Dokumentarserie ausgestrahlt wurde, erregte er begeisterte Reaktionen im Publikum. Verwandte Themen tauchten häufig in heißen Suchanfragen auf sozialen Plattformen auf, verbreiteten die Exposition bis zu 3 Milliarden Mal und gewannen den ersten Platz im Fusionskommunikationsindex.

Um das Leben des Urvaters besser auszudrücken, hat das führende Kreativteam eine avantgardistische Erkundung von "Ideen + Kunst + Technologie" durchgeführt. Aufgrund der fortgesetzten "Ästhetik im chinesischen Stil" hat "China" in der dritten Staffel die neue dokumentarische Bildpräsentationsmethode "Malerei + CG" übernommen. Mit der Unterstützung einer großen Anzahl von recherchierbaren grafischen Materialien wurden die Charaktere und Ereignisse, die in alten Legenden existierten, mit Pinsel dargestellt. Mithilfe der CG-Technologie waren fast tausend künstlerische Gemälde in Bewegung, die allen Elementen einen flexiblen Ausdruck gaben und einen imaginären Raum über die antike Zivilisation darstellten.

Um die Produktion der Inhalte sicherzustellen, hat das Dokumentationsteam namhafte historische und archäologische Experten wie Wang Zijin, Xu Hong, Sha Wutian und Ruan Mingtao eingeladen, relevante historische Materialien, Fakten und historische Ansichten während des gesamten Prozesses streng zu kontrollieren, die Moderatoren Zhou Tao und He Jiong eingeladen, an der Synchronisation teilzunehmen, und herausragende junge Künstler sowie Maler in China ausgewählt, um eine hochwertige historische Dokumentarserie mit Ehrfurcht zu schaffen. Die Dokumentarserie wurde einstimmig von Historikern und professionellen Institutionen wie Xu Zhuoyun, Yi Zhongtian, Chinese Academy of History, Liangzhu Museum, Xi'an Museum und dem Erlitou Site Museum of Xia Capital gelobt. Auf der Kurzvideoplattform Douyin, auf der sich junge Chinesen versammelten, produzierten viele Blogger spontan ihre Videos der zweiten Kreation für "China", und die Popularität blieb hoch. Ein vom Blogger "Xiaoxiang Lide" gepostete einzelne Video wurde mehr als 10 Millionen Mal abgespielt.

Es wird berichtet, dass die dritte Staffel von "China" Anfang Dezember offiziell zu Ende geht.