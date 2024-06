Information Office of Dalian Municipal Government

Dalians Licht erstrahlt auf dem Sommer-Davos-Forum

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dalian, China (ots)

Das Donggang-Geschäftsviertel in Dalian vereint Konferenz-, Geschäfts-, Freizeit- und Kulturfunktionen. Das Sommer-Davos-Forum 2024 in Dalian wurde eröffnet, bei dem sich Gäste aus dem In- und Ausland an den Ufern der Dalian-Bucht versammelten, um über die Kommunikation und Zusammenarbeit zur nachhaltigen Entwicklung der globalen Wirtschaft zu diskutieren.

Um diese internationale Veranstaltung auszurichten, hat Dalian das Thema "Neue Grenzen für zukünftiges Wachstum" aufgegriffen, 13 zukunftsweisende und explorative Themen für das Forum empfohlen und erstmals zwei Begleitprogramme in Form von Mittagessen im Forum angeboten. Durch die Nutzung der 5G-A-Technologie wurde die Netzunterstützungskapazität des Veranstaltungsortes des Sommer-Davos-Forums 2024 in Dalian aktualisiert, sodass HD-Live-Übertragungen möglich sind und Downloads in Sekundenschnelle abgeschlossen werden können. Damit wurde die vollständige Abdeckung der 3CC- und intelligenten Rechenfunktionen von 5G-A im ersten groß angelegten internationalen Konferenzzentrum des Landes realisiert und den Teilnehmern die Ergebnisse des Aufbaus von "Digital China" präsentiert.

Wir fördern die grüne Transformation mit Fokus auf Energieeinsparung und CO2-Reduktion. NEV machten über 80 % der mehr als 600 servicegarantierten Fahrzeuge auf diesem Forum aus. Als dritte Charge von Pilotstädten für kohlenstoffarme Entwicklung in China hat Dalian die grüne Transformation seiner Entwicklungsweisen beschleunigt, sodass Gäste und Bürger des Sommer-Davos-Forums die Vitalität der grünen Ökologie um sich herum spüren können.

Die wirtschaftlichen und handelspolitischen Interaktionen verstärken die Spillover-Effekte. Dalian hat während des Forums "Investing in Dalian 2024" und andere Werbematerialien verteilt, um Dalians industrielle Basis, urbanen Charme und Entwicklungspotenzial durch industrielle Tourismusaktivitäten zu zeigen, und die industrielle Förderung und Investitionsverhandlungen in industrielle Tourismusaktivitäten eingebettet. Dalian hat als vierte Stadt in China und als erste in Nordostchina lokale Regelungen zur Unterstützung ausländischer Investitionen erlassen und das Investitionsumfeld für ausländische Investoren optimiert.

Die Kultur ist das Medium zur Vertiefung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Dalian liegt auf 39° nördlicher Breite und genießt eine schöne Umgebung und ein angenehmes Klima, das chinesische und ausländische Touristen mit seinen reichhaltigen kulturellen und touristischen Ressourcen von einzigartigem Charme anzieht. Schlendern Sie durch die von der Kraft der Meereserosion geformte "Skulpturenpark" am Golden Stone Beach, genießen Sie die Karstlandschaft des "Schwarze Muschel und Weißes Herz" am Black Stone Reef und erleben Sie die geschichtete Quarzitlandschaft im PaiShi Scenic Area. Dalian besitzt eine Küstenlinie von 2.211 Kilometern. Hier können Sie entlang der schönsten Küstenstraße spazieren, eine "Dalian-Meertour" beginnen und bei Ebbe Meeresfrüchte am Strand sammeln. Großangelegte städtische Veranstaltungen wie das Sophora-Blütenfest, das Kirschblütenfest, das Strandfest, das Thermal- und Skifestival usw. finden das ganze Jahr über statt. Dalian trägt die Titel "Globale lebenswerte Stadt", "Beste Touristenstadt Chinas" und "Chinas Modellstadt für Freizeit-Tourismus".

Das Sommer-Davos-Forum 2024 hat einen weiten Raum für die Entwicklung globaler Unternehmen und Institutionen in Dalian geschaffen und bietet Kooperationsmöglichkeiten.

Auf dem Sommer-Davos-Forum hat der Reporter Hideo Ueshima, Vorsitzender und Generaldirektor der Development Bank of Japan Group, interviewt. "Eine schöne Küstenstadt" war sein Eindruck von Dalian. "Dalian hat ein angenehmes Klima und einen schönen Meerblick. Das letzte Mal war ich vor mehr als 20 Jahren in Dalian. Jetzt hat sich hier viel verändert. Ich war beeindruckt von der Geschäfts- und Freizeitatmosphäre im Donggang-Geschäftsviertel. Ich freue mich darauf, beim Forum ein tieferes Verständnis für einige innovative Entwicklungen in China zu gewinnen", sagte Hideo Ueshima.