Eröffnung «Iiszauber» Eisfeld & Fondue Chalet in Aarau

Beim Maienzugplatz im Schachen öffnet am Mittwoch das neue Schlittschuh-Paradies «Iiszauber» mit einem grossen Opening-Event die Pforten. Am 1. November beginnt auch der gemütliche Fondue-Plausch im benachbarten Fondue Chalet an der Schachenallee.

Die Stadt Aarau erhält ein neues und aufregendes Winterhighlight. «Iiszauber» heisst die 2000m2 grosse Eislandschaft, welche auf dem Maienzugplatz Schachen diesen Mittwoch um 13 Uhr feierlich eröffnet wird. Organisatorin des bezaubernden Eisfelds mit verschlungenen Eispfaden, romantischen Winterplätzen, Eisstockschiessbahnen, Eisdisco sowie einer Bar direkt im Eisfeld und mehr, ist die Agentur Stadtchend. Betrieben wird es vom gleichnamigen Verein. Wer sich neben dem Eis spielerisch austoben möchte, findet beim Iiszauber auch gutausgestattete Spielstationen mit zwei Flipper- und zwei Dartkästen sowie einem Töggelikasten.

Opening Event mit Musik, Show und mehr

Für die Eröffnung von Iiszauber lädt Stadtchend zum grossen Opening Event ein. «Wir haben einiges geplant und können es kaum erwarten, wenn es endlich losgeht!», freut sich Micha Federle, Mitinhaber der Stadtchend Agentur. Am Mittwoch um 13 Uhr öffnet Iiszauber die Pforten. Verschiedene Highlights für Gross und Klein sind geplant. Freuen kann man sich unter anderem auf Kinderschminken, Eislaufshows von den young Talents vom Eislaufclub Aarau, Glühwein und Co. Aber natürlich kommt auch das eigene Eislaufvergnügen nicht zu kurz. Ausgewählte DJs werden die Besuchenden auf der Eisfläche musikalisch unterhalten. Exklusiv für den Eröffnungstag profitiert man von vergünstigten Eintritts-Packages.

Fondue-Plausch im urigen Chalet

Wer sich zur Winterzeit auf das käsige Nationalgericht aus dem Caquelon freut, der findet ebenfalls ab Mittwoch ein gemütliches Fondue Chalet an der Schachenallee, gleich neben dem Iiszauber. Das Holzhäuschen mit Platz für 120 Gäste verwöhnt mit verschiedenen Fondue-Variationen, aber auch mit Gerichten ohne Käse ihre Besuchenden. Reservationen für das Chalet kann man online tätigen, aber auch für spontane Gäste stehen jeweils eine limitierte Anzahl von Plätzen zur Verfügung.

Weitere Informationen:

Iiszauber:

(Organisator: Agentur Stadtchend / Betreiber: Verein Stadtchend)

Info Opening: https://www.iiszauber.ch/opening Programm 1. November, ab 13.00 bis 22.00 Uhr:

- 13.00-17.00 Uhr Kinderschminken by minibildli

- 13.00-17.00 Uhr Live-Musik auf dem Eis mit Little Maze

- 16.30 - 17.00 Uhr Eislauf-Show little Talents by Eislaufclub Aarau

- 17.00 - 22.00 Uhr Live-Musik auf dem Eis mit DJ 1Ear

- 17.30 - 18.00 Uhr Eislauf-Show young Talents by Eislaufclub Aarau

Spezialangebot Opening:

Exklusiv am Opening-Tag profitiert man am 1.11.2023 von einem Spezialangebots-Paket! Für CHF 39.— erhält man: Zwei Eintritte in die Eisbahn, zweimal Miete für Schlittschuhe, 4 Spieljetons und 2 Getränke Bons

Öffnungszeiten ab 1. November 2023:

Mo – Fr: 13:00 bis 22.00 Uhr* / Sa: 9.00 bis 22.00 Uhr / So: 9.00 bis 20.00 Uhr

*(vormittags für Schulklassen vorbehalten)

Tickets und Preise:

Einzeleintritte

Erwachsene: CHF 12.—

Jugendliche (13-17 J.), Studenten & Lehrlinge: CHF 8.—

Kinder (3-12 J.): CHF 6.50 (inkl. 1 Spieljeton)

Familienticket*: CHF 50.—

zusätzliche Kinder* CHF 9.—

*Im Familienticket sind Eintritte sowie die Schlittschuhmieten für Erwachsene und Kinder inkludiert.

Weitere Preise zu 10er-Abo, Schlittschuh- und Zubehörmiete findet man auf der Webseite:

iiszauber.ch

Fondue Chalet:

(Organisator Agentur Stadtchend / Betreiber Thommen Gastronomie)

Öffnungszeiten ab 1. November 2023:

Mo – Mi: 17:30 bis 22.00 Uhr / Do – Fr: 17.30 bis 00.00 Uhr / Sa: 11.30 bis 00.00 Uhr /

So: 11.30 bis 21.00 Uhr

Einladung Presse-Rundgänge am Opening Tag, 1. November 2023Du möchtest über den Iiszauber berichten oder hast Fragen und möchtest das Gelände kennenlernen? Wir bieten am Opening Tag zwei geführte Presse-Rundgänge von 13.30 – 13.45 Uhr oder 13.45 – 14.00 Uhr an. Melde dich hierfür einfach über den Button “Anmeldung Presse” auf unserer Media Seite an und gib uns deinen gewünschten Timeslot durch.

Auskunft zum Verein Stadtchend

Kim Grenacher

kim@pointbreak.group

044 500 96 49

Organisatoren:

Stadtchend AG

Zollrain 14

5000 Aarau

Tel. 041 511 00 27

hallo@stadtchend.ch

www.stadtchend.ag

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75