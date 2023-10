Information Office of Dalian Municipal Government

30.000 Marathon-Enthusiasten laufen in schöner Dalian

Dalian, China

Stadt Dalian der Provinz Liaoning liegt am Ufer der chinesischen Bohai-Bucht und genießt eine angenehme Aussicht in der goldenen Herbstsaison. Am 15. Oktober um 7.30 Uhr wurde der Startschuss vom 33. Dalian-Marathon mit fast 30.000 Marathonläufern aus 25 Ländern und Regionen in dieser wunderschönen Küstenstadt gegeben.

Der 1987 gestartete Dalian-Marathon ist einer der ältesten Marathons in China. Nach Jahren der Entwicklung und Akkumulation wurde der internationale, wettbewerbsfähige, massenhafte und umfassende Charakter des Dalian-Marathons kontinuierlich verbessert und wurde zum Goldmedaillen-Event der China Athletic Association und zum Goldstandard-Event der World Athletic Federation und zum "Club der Doppelgoldmedaillen" der höchsten chinesischen Marathon-Veranstaltungen aufgenommen.

Dalian ist die Stadt mit der längsten Küste auf dem chinesischen Festland. Die Spieler können den einzigartigen Charme der Berg- und Meereslandschaft während des gesamten Wettbewerbs genießen. Eine Bildrolle der Geschichte und Moderne, sei geschäftig und ruhig, sei prächtig und exquisit, entfaltet sich langsam auf dem Weg.

Als Anführer und Fenster zur Öffnung nach außen in Nordostchina engagiert sich Dalian für den Bau eines internationalen Versandzentrums in Nordostasien, internationalen Logistikzentrums, eines regionalen Finanzzentrums. Es ist die ständige Gastgeberstadt des Forums Summer Davos und hat internationale Konferenzen wie die China International Digital and Software Service Fair und die China International Patent Fair veranstaltet. Dalian hat ein angenehmes Klima und eine schöne Umgebung. Es ist eine der 500 Städte der besten Welt nach Vereinten Nationen und in der ersten Charge von "Chinas besten Tourismuszielen" aufgenommen. Es wurde zweimal zu "Chinas Top10 Städten der großen Schönheit" ernannt. Obwohl am 15. Oktober mehr als 20 Stadtmarathons in China gleichzeitig begannen, zog Dalian mit seinem einzigartigen städtischen Charme aus diesem Grund immer noch viele in- und ausländische Marathon-Enthusiasten an. Dazu kommen 60% der Spieler aus anderen Städten in China und Übersee-Ländern und -Regionen.

Der Dalian-Marathon bringt nicht nur in- und ausländischen Läufern ein komfortables Kurserlebnis und Landschaft, sondern auch reichhaltige Meeresfrüchte aus 39° nördlicher Breite - am Ende des "Vollmarathon" können die Teilnehmer Meeresfrüchtebrei, Fischballsuppe, Knödel, Fischnudeln und andere Meeresfrüchte-Spezialitäten von Dalian kostenlos genießen. Beyenu Degefa Begna aus Äthiopien, die diesjährige Siegerin, sagte begeistert: "Dalian ist eine wunderschöne und großartige Stadt! Ich liebe Dalian!"

Um den Teilnehmern ein besseres Stadterlebnis zu bieten, hat Dalian bis Ende Oktober auch eine Reihe von kulturellen und touristischen Vorzugspolitiken eingeführt. Kommen Sie wochentags nach Dalian, um Meeresangeln, Camping, Heißquellen und Yachttour sowie Skifahren, Surfen und Rafting zu unternehmen. Nationales Resort Golden Pebble Beach, Laohutan Dole Aquarium, Sunasia Ocean World, Dalian Forest Zoo usw. sind alles gute Sehenswürdigkeiten für in- und ausländische Touristen.

Der Sportler Lyu Mingming kehrte aus Vancouver, Kanada, in seine Heimatstadt Dalian zurück. "Ich habe 6 Jahre lang an 59 Marathons im In- und Ausland teilgenommen, und der Dalian-Marathon ist der 60. Wettbewerb, was besonders bedeutsam ist." Er sagte: "Dalian ist eine gastfreundliche Stadt. Willkommen in Dalian und lass uns gemeinsam laufen!"