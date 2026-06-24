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Westwing präsentiert die Sommer Outdoor Collection 2026

mediterranes Lebensgefühl für jeden Außenbereich

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München (ots)

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, präsentiert die Sommer Outdoor Collection 2026 - eine Kollektion für moderne Außengestaltung, die mediterranes Lebensgefühl auf Balkon, Terrasse und in den Garten bringt. Im Mittelpunkt steht die Giovanni Kollektion, eine von italienischer Lebensart inspirierte Outdoor-Möbelserie für Balkone, Terrassen, Gärten und Poolbereiche. Mit ausdrucksstarken Farben, eleganten Silhouetten und hochwertigen Materialien verbindet die Serie zeitgenössischen Outdoor-Stil mit Funktionalität für entspanntes Leben im Freien.

Der Außenbereich wird zur Erweiterung des Zuhauses

Da Außenbereiche zunehmend als Erweiterung des eigenen Zuhauses verstanden werden, wächst die Nachfrage nach hochwertigen Gartenmöbeln, die Ästhetik und Alltagstauglichkeit miteinander verbinden. Die neue Outdoor Collection wurde vom Westwing Design Team entwickelt und greift diesen Wandel mit vielseitigen Möbeln auf, die sich flexibel an unterschiedliche Wohnsituationen anpassen - von der Balkongestaltung im urbanen Leben im Freien bis zur großzügigen Terrassengestaltung. Inspiriert von italienischen Terrassen, mediterraner Architektur und sonnigen Rückzugsorten liefert die Kollektion Garteninspiration und moderne Gartenideen für eine Atmosphäre voller Leichtigkeit, Wärme und Lebensfreude.

Giovanni: mediterranes Design für Balkon, Terrasse und Pool

Im Mittelpunkt der Kollektion steht die Giovanni Serie, geprägt von weichen, geschwungenen Linien, lebendigen Farben und einer modernen Interpretation mediterranen Outdoor-Designs. Ob als platzsparende Lösung für das Wohnen auf kleinem Raum auf einem Stadtbalkon, als Outdoor-Lounge auf einer großzügigen Terrasse oder als Rückzugsort am Pool - Giovanni schafft Räume, die zum Verweilen und Genießen einladen. Kompakte Bistrotische in sanften Pfirsich- und Beigetönen bieten den idealen Rahmen für den ersten Kaffee am Morgen oder einen Aperitif am Abend. Komfortable Sessel, Daybeds und Sonnenliegen mit großzügigen Polstern machen die Patio-Gestaltung zum Ort für geselliges Beisammensein - vom Dinner im Freien bis zum entspannten Hosting im Sommer.

Witterungsbeständige Materialien für langlebiges Outdoor Living

Wasserabweisende, UV-beständige Stoffe, strapazierfähige und pflegeleichte Materialien sowie durchdachte Details verbinden einen hohen Designanspruch mit praktischer Alltagstauglichkeit. Alle Materialien sind für den Außenbereich geeignet und auf langlebiges, zeitloses Outdoor-Design ausgelegt - damit die Möbel Saison für Saison schön bleiben.

"Giovanni zelebriert die Leichtigkeit mediterranen Outdoor-Lebens. Weiche Linien, ausdrucksstarke Farben und sorgfältig ausgewählte Materialien spiegeln den Charakter italienischer Terrassen wider und bringen Wärme, Geselligkeit und Designfreude in moderne Außenbereiche", sagt Alexandra Tobler, VP & Creative Director Westwing Collection.

Im Einklang mit der Mission von Westwing, Menschen dazu zu inspirieren, ein Zuhause zu gestalten, das die ganze Schönheit des Lebens entfaltet, versteht sich die Sommer Outdoor Collection 2026 als Einladung, Wohnräume über die eigenen vier Wände hinaus zu denken. Die Kollektion schafft Orte für Entspannung, Begegnungen und besondere Alltagsmomente und verbindet Innen- und Außenbereiche zu einem harmonischen Ganzen.

Über Westwing

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 23 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2025 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 507 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.