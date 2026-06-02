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Bauen, Trainieren, Pflegen & Kämpfen: Neue LEGO® Pokémon(TM) SMART Play Sets ermöglichen es Kindern, sich wie Pokémon-Trainer zu fühlen!

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Billund, Dänemark (ots)

Die LEGO Gruppe und The Pokémon Company International kündigen die neuesten LEGO® Pokémon(TM) Sets für Kinder ab 6 Jahren an, darunter beliebte Pokémon wie Pikachu, Glurak, Gengar, Schiggy, Mewtu und mehr.

Das Lineup wird mit LEGO® SMART Play(TM) ausgestattet sein, LEGO Pokémon spielen somit interaktiv und ohne Bildschirm zurück. Kinder können neue Wege entdecken und freischalten, um zu erkunden, zu trainieren, zu pflegen und zu kämpfen.

In zwölf neuen Sets können Kinder sich wie Pokémon-Trainer fühlen, indem sie lustige Geschichten und Momente aus der Welt der Pokémon nachspielen.

Heute haben die LEGO Gruppe und The Pokémon Company International die neuesten Sets der LEGO® Pokémon(TM) Reihe vorgestellt, die Kindern weltweit noch mehr Möglichkeiten bieten, mit ihren Lieblings-Pokémon in LEGO Form zu spielen.

Dank der LEGO® SMART Play(TM) Technologie fühlen sich BaumeisterInnen wie Pokémon-Trainer, da ihre geliebten LEGO Pokémon jetzt die Fähigkeit haben, interaktiv zu spielen. Die Sets gehen über das Bauen hinaus und konzentrieren sich auf Training, Pflege und Kämpfe!

Das LEGO SMART Play System wird vom LEGO SMART Brick angetrieben - ausgestattet mit mehr als zwanzig patentierten Weltneuheiten innerhalb seiner Technologie, die LEGO Bauten durch Licht, Klang, Bewegung und Sensorik auf die Spielweise der Kinder reagieren lassen, ganz ohne Bildschirme.

Mit zwölf neuen LEGO Pokémon SMART Play Sets können Fans in interaktives Spiel mit einigen ihrer liebsten Pokémon eintauchen, darunter Bisasam, Glumanda, Schiggy, Gengar, Evoli, Mew und mehr.

Kinder können ihr LEGO Pikachu mit einem aus LEGO Steinen gebauten SMART Tag Sandwich füttern oder ihr LEGO Glurak kitzeln, um ein fröhliches Lachen zu erzeugen. Je mehr sie spielen, desto stärker wird die Bindung, während sie sich auf spektakuläre Kämpfe mit Freunden und Familie vorbereiten.

"Wir sind begeistert, zwei weltweit bekannte und beliebte Marken zusammenzubringen. Zum ersten Mal reagieren LEGO Pokémon auf die Aktionen von Kindern: Das bedeutet, dass Fans ihre LEGO Pokémon durch praktisches, fantasievolles Spiel bauen, trainieren und mit ihnen interagieren können, was Kreativität, Selbstvertrauen und Geschichtenerzählen fördert", sagte Julia Goldin, Chief Marketing and Product Officer bei der LEGO Gruppe. "LEGO® SMART Play(TM) ist eine Erweiterung unseres bestehenden LEGO System-in-Play und wir freuen uns, es in unsere neuesten LEGO Pokémon Sets zu integrieren. Es geht darum, Kinder einzuladen, zu erkunden, zu experimentieren und ihre eigenen Ideen in ihre Abenteuer einzubringen!"

Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer bei The Pokémon Company International, ergänzt: "Pokémon war schon immer von der Freude an Entdeckung und Verbindung geprägt, und wir sehen jeden Tag, wie stark die Vorstellungskraft sein kann, wenn sie gepflegt wird und Raum zum Wachsen bekommt. Die Zusammenarbeit mit der LEGO Gruppe und ihrer SMART Brick Technologie bringt diese gemeinsamen Werte auf eine neue, interaktive Weise zum Leben. Gemeinsam bieten wir jungen Trainern eine praktische Möglichkeit, sich mit der Welt der Pokémon zu beschäftigen und eröffnen neue Möglichkeiten für eine neue Generation von Fans."

Die neuen LEGO Pokémon SMART Play Sets bieten eine breite Vielfalt an Bauten, die um verschiedene Pokémon, ihre Eigenschaften, Umgebungen und Trainingsmomente gestaltet sind. LEGO SMART Play All-in-One Sets enthalten alles, was für ein SMART Play Erlebnis benötigt wird - einschließlich mindestens eines LEGO SMART Brick, SMART Charger und LEGO SMART Tags, während LEGO SMART Play Kompatible Sets dazu gedacht sind, das Spielerlebnis zu erweitern und mindestens einen oder mehrere SMART Tags enthalten, jedoch keinen SMART Brick.

Zwei LEGO SMART Play All-In-One Sets und zehn LEGO SMART Play Kompatible Sets werden eingeführt, darunter:

LEGO Pokémon SMART Play: Trainingshaus mit Pikachu (72164) All-in-One Set für Kinder ab 6 Jahren. Dieses Set enthält ein von Pikachu inspiriertes Baumhaus, Trainingsgegenstände, einen Pokéball, ein baubares Sandwich und mehr. Fans können die Chance nutzen, Pokémon-Trainer zu werden, indem sie LEGO Pikachu pflegen, füttern, spielen, trainieren und kämpfen. Enthält 1 SMART Brick, 4 Tags, Figur und Charger.

Dieses Set enthält ein von Pikachu inspiriertes Baumhaus, Trainingsgegenstände, einen Pokéball, ein baubares Sandwich und mehr. Fans können die Chance nutzen, Pokémon-Trainer zu werden, indem sie LEGO Pikachu pflegen, füttern, spielen, trainieren und kämpfen. Enthält 1 SMART Brick, 4 Tags, Figur und Charger. LEGO Pokémon SMART Play: Glurak vs. Blitza Ultimative Schlacht (72167) All-in-One Set für Kinder ab 8 Jahren zeigt Glurak und Blitza in einem erbitterten Kampf zwischen den beiden ikonischen LEGO Pokémon. Schau dich um und nutze das Heilspray zur Unterstützung im Kampf oder lasse die Pokémon in einer freundlichen Trainingseinheit auf dem Trainingsgelände zusammen springen. Enthält 2 SMART Bricks, 4 Tags, 2 Figuren und Charger.

zeigt Glurak und Blitza in einem erbitterten Kampf zwischen den beiden ikonischen LEGO Pokémon. Schau dich um und nutze das Heilspray zur Unterstützung im Kampf oder lasse die Pokémon in einer freundlichen Trainingseinheit auf dem Trainingsgelände zusammen springen. Enthält 2 SMART Bricks, 4 Tags, 2 Figuren und Charger. LEGO Pokémon SMART Play: Beerenparty mit Bisasam und Bidiza (72155) kompatibles Set für Kinder ab 7 Jahren. In diesem Set können Kinder eine der Schlüsselhandlungen eines großartigen Pokémon-Trainers nachspielen - ihre LEGO Pokémon zu pflegen. Das Set kommt mit zwei Pokémon, dem beliebten Bisasam und Bidiza. Mache einen leckeren Beeren-Smoothie im Entsafter und füttere die snackhungrigen Pokémon!

In diesem Set können Kinder eine der Schlüsselhandlungen eines großartigen Pokémon-Trainers nachspielen - ihre LEGO Pokémon zu pflegen. Das Set kommt mit zwei Pokémon, dem beliebten Bisasam und Bidiza. Mache einen leckeren Beeren-Smoothie im Entsafter und füttere die snackhungrigen Pokémon! LEGO Pokémon SMART Play: Trainer's Buggy Abenteuer mit Schiggy (72156) kompatibles Set für Kinder ab 7 Jahren. Fans können LEGO Schiggy auf dem Beifahrersitz in einem Strandbuggy mitnehmen. Das Fahrzeug hat 2 Wasserstud-Schützen und ein Wasserstud-Lagerfach, um Feuer am Gemüsegrill zu löschen.

Fans können LEGO Schiggy auf dem Beifahrersitz in einem Strandbuggy mitnehmen. Das Fahrzeug hat 2 Wasserstud-Schützen und ein Wasserstud-Lagerfach, um Feuer am Gemüsegrill zu löschen. LEGO Pokémon SMART Play: Glumanda und Kleinstein's Höhlenkampf (72157) kompatibles Set für Kinder ab 6 Jahren. Fans können das 'Erste Abenteuer des Trainers' mit LEGO Glumanda und Kleinstein nachspielen. Glumanda erkundet eine Höhle mit Schätzen und Kristallen. Sei wachsam und achte auf den wütenden Kleinstein.

Fans können das 'Erste Abenteuer des Trainers' mit LEGO Glumanda und Kleinstein nachspielen. Glumanda erkundet eine Höhle mit Schätzen und Kristallen. Sei wachsam und achte auf den wütenden Kleinstein. LEGO Pokémon SMART Play: Felori, Krokel und Kwaks Kampf (72158) kompatibles Set für Kinder ab 8 Jahren lässt Kinder Geschichten für die drei Paldea Starter-Pokémon nachspielen. Jedes der drei LEGO Pokémon hat einen anderen Typ: Felori ist Typ Pflanze, Krokel ist Typ Feuer und Kwaks ist Typ Wasser. Das Drehrad kann helfen, zu entscheiden, mit wem gekämpft oder gegeneinander gekämpft wird.

lässt Kinder Geschichten für die drei Paldea Starter-Pokémon nachspielen. Jedes der drei LEGO Pokémon hat einen anderen Typ: Felori ist Typ Pflanze, Krokel ist Typ Feuer und Kwaks ist Typ Wasser. Das Drehrad kann helfen, zu entscheiden, mit wem gekämpft oder gegeneinander gekämpft wird. LEGO Pokémon SMART Play: Pummeluff Konzert (72159) kompatibles Set für Kinder ab 7 Jahren zeigt LEGO Pummeluff. Dieses Pokémon liebt es zu singen und Musik zu machen, mit Schlüsselteilen wie Mikrofonen, Lautsprechern und einer Musikbühne.

zeigt LEGO Pummeluff. Dieses Pokémon liebt es zu singen und Musik zu machen, mit Schlüsselteilen wie Mikrofonen, Lautsprechern und einer Musikbühne. LEGO Pokémon SMART Play: Drohnensuche nach dem mystischen Mew (72161) kompatibles Set für Kinder ab 8 Jahren zeigt das mystische Pokémon Mew. Kinder können auf die Suche nach LEGO Mew gehen, indem sie eine von einem Pokéball inspirierte Drohne nutzen, um die antiken Ruinen zu finden, in denen Mew sich versteckt.

zeigt das mystische Pokémon Mew. Kinder können auf die Suche nach LEGO Mew gehen, indem sie eine von einem Pokéball inspirierte Drohne nutzen, um die antiken Ruinen zu finden, in denen Mew sich versteckt. LEGO Pokémon SMART Play: Evoli und Lapras' Schatzsuche (72162) kompatibles Set für Kinder ab 8 Jahren zeigt LEGO Evoli und Lapras auf einem Seeabenteuer, um die Karte zum Schiffswrack zu finden. Das Senken des Mastes, um einen Felsen zu heben, enthüllt eine Schatztruhe voller Münzen und Edelsteine.

zeigt LEGO Evoli und Lapras auf einem Seeabenteuer, um die Karte zum Schiffswrack zu finden. Das Senken des Mastes, um einen Felsen zu heben, enthüllt eine Schatztruhe voller Münzen und Edelsteine. LEGO Pokémon SMART Play: Mewtu's Laborbruch (72163) kompatibles Set für Kinder ab 10 Jahren lässt Fans eine Szene nachstellen, in der LEGO Mewtu aus seinem Labortank ausbricht. Das Set enthält einen verstellbaren Labortank, Mewtu-Infoscreen, seltenen Meisterball und Mewtu-Figur.

lässt Fans eine Szene nachstellen, in der LEGO Mewtu aus seinem Labortank ausbricht. Das Set enthält einen verstellbaren Labortank, Mewtu-Infoscreen, seltenen Meisterball und Mewtu-Figur. LEGO Pokémon SMART Play: Nachtara vs. Knakrack Meisterschaftskampf (72165) kompatibles Set für Kinder ab 10 Jahren sieht LEGO Nachtara und Knakrack zusammen in einer lustigen Meisterschaft um die Pokéball-Trophäe kämpfen. Ein riesiger Pokéball ist enthalten.

sieht LEGO Nachtara und Knakrack zusammen in einer lustigen Meisterschaft um die Pokéball-Trophäe kämpfen. Ein riesiger Pokéball ist enthalten. LEGO Pokémon SMART Play: Tragosso und Gengar's Gruselige Begegnung (72166) kompatibles Set für Kinder ab 8 Jahren zeigt LEGO Tragosso, das versucht, Gengar zu besiegen, um den darunter versteckten Schatz zu sammeln.

Alle LEGO Pokémon SMART Play Sets sind ab heute zur Vorbestellung verfügbar unter www.LEGO.com/themes/pokemon und ab dem 1. August 2026 bei www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählten Händlern in den Startmärkten erhältlich. Fans können auch ausgewählte LEGO Stores in den Launch-Märkten besuchen, um eine LEGO Pokémon SMART Play Demo zu erleben und die neuen Spielsets in Aktion zu sehen.

LEGO SMART Play wird zukünftig durch neue Updates, Markteinführungen und Technologien erweitert - mit Ergänzungen, welche die LEGO Gruppe enthüllen wird.

Pokémon GO!

Um den Start zu feiern, werden ausgewählte* LEGO Stores in PokéStops und Arenen verwandelt, die es Fans ermöglichen, exklusive Belohnungen freizuschalten, solange der Vorrat reicht. Von August bis September 2026 haben Fans die Möglichkeit, exklusive Belohnungen sowohl im Spiel als auch im Geschäft freizuschalten, darunter einen LEGO SMART Tag, einzigartige LEGO Pokémon digitale Hintergründe, LEGO Pokémon Aufkleber und exklusive Markenbekleidung in der App.

Weitere Informationen zu LEGO SMART Play unter: www.LEGO.com/smart-play.

- ENDE -

Hinweise für Redaktionen

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte lego.presse@fischerappelt.de">lego.presse@fischerappelt.de

*Die LEGO Pokémon SMART Play Sets sowie PokéStops und Arenen in ausgewählten LEGO Stores werden in den folgenden Launch-Märkten verfügbar sein:

USA

UK

Deutschland

Frankreich

Polen

Australien

Produktinformationen:

LEGO® SMART PlayTM All-in-One Sets enthalten alles, was für ein SMART Play Erlebnis benötigt wird - einschließlich mindestens eines LEGO SMART Brick, Charger und SMART Tags, während LEGO® SMART PlayTM kompatible Sets dazu gedacht sind, das Spielerlebnis zu erweitern und mindestens einen oder mehrere LEGO SMART Tags enthalten, jedoch keinen SMART Brick.

LEGO® Pokémon(TM) SMART Play: All-in-One Sets

LEGO® Pokémon(TM) SMART Play: Trainingshaus mit Pikachu (72164), All-in-One Set

SKU-Nummer: 72164

Alter: 6+

Teile: 400

Abmessungen: Das Baumhaus, Trainingsdummy und Busch in diesem 400-teiligen Bauset messen über 20 cm hoch, 27 cm breit und 11 cm tief

Enthält 1 SMART Brick, 1 SMART Charger, 4 SMART Tags, 1 Figur.

Preis: EUR 69,99

Verfügbarkeit: Ab dem 1. August 2026. Erhältlich bei www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählten Händlern in den Launch-Märkten

LEGO® Pokémon(TM) SMART Play: Glurak vs. Blitza Ultimative Schlacht (72167), All-in-One Set

SKU-Nummer: 72167

Alter: 8+

Teile: 751

Abmessungen: Glurak-Figur ist über 18 cm hoch, während Blitza über 12 cm hoch ist

Enthält 2 SMART Bricks, 4 Tags, 2 Figuren & Charger

Preis: EUR 119,99

Verfügbarkeit: Ab dem 1. August 2026. Erhältlich bei www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählten Händlern in den Launch-Märkten

LEGO® Pokémon(TM) SMART Play: Kompatible Sets

LEGO® Pokémon(TM) SMART Play: Beerenparty mit Bisasam und Bidiza (72155)

SKU-Nummer: 72155

Alter: 7+

Teile: 240

Abmessungen: Die aus Steinen gebaute Bisasam-Figur misst über 6 cm hoch, 4 cm breit und 7 cm tief

Enthält 2 SMART Tags und 2 Figuren

Preis: EUR 19,99

Verfügbarkeit: Ab dem 1. August 2026. Erhältlich bei www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählten Händlern in den Launch-Märkten

LEGO® Pokémon(TM) SMART Play: Trainer's Buggy Abenteuer mit Schiggy (72156)

SKU-Nummer: 72156

Alter: 7+

Teile: 320

Abmessungen: Buggy misst über 12 cm hoch, 19 cm lang und 9 cm breit

Enthält 2 SMART Tags und 1 Pokémon

Preis: EUR 29.99

Verfügbarkeit: Ab dem 1. August 2026. Erhältlich bei www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählten Händlern in den Launch-Märkten

LEGO® Pokémon(TM) SMART Play: Glumanda und Kleinstein's Höhlenkampf (72157)

SKU-Nummer: 72157

Alter: 6+

Teile: 198

Abmessungen: Glumanda in diesem 198-teiligen Bauset misst über 7 cm hoch, 6 cm breit und 7 cm tief

Enthält 2 SMART Tags und 2 Pokémon

Preis: EUR 19,99

Verfügbarkeit: Ab dem 1. August 2026. Erhältlich bei www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählten Händlern in den Launch-Märkten

LEGO® Pokémon(TM) SMART Play: Felori, Krokel und Kwaks Kampf (72158)

SKU-Nummer: 72158

Alter: 8+

Teile: 313

Abmessungen: Kwaks-Figur in diesem 313-teiligen Bauset steht über 8 cm hoch

Enthält 3 SMART Tags und 3 Pokémon

Preis: EUR 34,99

Verfügbarkeit: Ab dem 1. August 2026. Erhältlich bei www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählten Händlern in den Launch-Märkten

LEGO® Pokémon(TM) SMART Play: Pummeluff Konzert (72159)

SKU-Nummer: 72159

Alter: 7+

Teile: 88

Abmessungen: Misst über 5 cm hoch, 6 cm breit und 5 cm tief

Enthält 1 SMART Tag und 1 Pokémon

Preis: EUR 14,99

Verfügbarkeit: Ab dem 1. August 2026. Erhältlich bei www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählten Händlern in den Launch-Märkten

LEGO® Pokémon(TM) SMART Play: Drohnensuche nach dem mystischen Mew (72161)

SKU-Nummer: 72161

Alter: 8+

Teile: 429

Abmessungen: Misst über 11 cm hoch, 9 cm breit und 8 cm tief

Enthält 3 SMART Tags und 1 Pokémon

Preis: EUR 49,99

Verfügbarkeit: Ab dem 1. August 2026. Erhältlich bei www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählten Händlern in den Launch-Märkten

LEGO Pokémon SMART Play: Evoli und Lapras' Schatzsuche (72162)

SKU-Nummer: 72162

Alter: 8+

Teile: 623

Abmessungen: Lapras misst über 16 cm hoch, 17 cm breit und 13 cm tief

Enthält 3 SMART Tags und 2 Pokémon

Preis: EUR 59,99

Verfügbarkeit: Ab dem 1. August 2026. Erhältlich bei www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählten Händlern in den Launch-Märkten

LEGO® Pokémon(TM) SMART Play: Mewtu's Laborbruch (72163)

SKU-Nummer: 72163

Alter: 10+

Teile: 605

Abmessungen: Die Mewtu-Figur in diesem 605-teiligen Bauset steht über 19 cm hoch

Enthält 1 SMART Tag und 1 Pokémon

Preis: EUR 69,99

Verfügbarkeit: Ab dem 1. August 2026. Erhältlich bei www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählten Händlern in den Launch-Märkten

LEGO® Pokémon(TM) SMART Play: Nachtara vs. Knakrack Meisterschaftskampf (72165)

SKU-Nummer: 72165

Alter: 10+

Teile: 831

Abmessungen: Knakrack-Figur in diesem 831-teiligen Bauset steht über 15 cm hoch

Enthält 2 SMART Tags und 2 Pokémon

Preis: EUR 79,99

Verfügbarkeit: Ab dem 1. August 2026. Erhältlich bei www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählten Händlern in den Launch-Märkten

LEGO® Pokémon(TM) SMART Play: Tragosso und Gengar's Gruselige Begegnung (72166)

SKU-Nummer: 72166

Alter: 8+

Teile: 782

Abmessungen: Gengar-Bauset in diesem 782-teiligen Bauset misst über 11 cm hoch, 12 cm breit und 13 cm tief

Enthält 4 SMART Tags und 2 Pokémon

Preis: EUR 89,99

Verfügbarkeit: Ab dem 1. August 2026. Erhältlich bei www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählten Händlern in den Launch-Märkten

Gift with Purchase

LEGO® Pokémon(TM) SMART Play: Ditto als Schiggy: Filmabend

Artikelnummer: 40887

Alter: 7+

Verfügbarkeit: Erhältlich auf www.LEGO.com, in LEGO Stores und bei ausgewählten Einzelhändlern in den Einführungsmärkten.

Die Fernsehzeit wird zur Verwandlungszeit mit "Ditto als Schiggy: Filmabend". Wechsle die Kanäle, indem du austauschst, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, und öffne den Fernsehschrank, um auf die Fernbedienung und einen Film zuzugreifen. Das Modell enthält einen SMART Tag sowie Platz für einen SMART Brick aus einem All-In-One Set (separat erhältlich). Der SMART Brick aktiviert die interaktiven Funktionen des SMART Play kompatiblen Sets und erweckt Ditto als Schiggy mit dynamischen Lichtern, Geräuschen und Interaktionen zum Leben. Dieses Set enthält 185 Teile.

Über die LEGO Gruppe

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das LEGO® System in Play ermöglicht Kindern und erwachsenen Fans mit LEGO® Steinen alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können.

Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft.

Für weitere Informationen: www.LEGO.com.

Über The Pokémon Company International

The Pokémon Company International vertritt Pokémon außerhalb von Asien und ist für Markenmanagement, Lizenzierung, Marketing, das Pokémon-Sammelkartenspiel, die TV-Zeichentrickserien, den Heimunterhaltungsbereich und die offizielle Pokémon-Website verantwortlich. Pokémon wurde 1996 in Japan veröffentlicht und zählt heute weltweit zu einer der beliebtesten Marken im Bereich der Kinderunterhaltung. Weitere Informationen gibt es auf www.pokemon.de.