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Ausgabe der neusten Sondermünze: Swissmint beleuchtet mit Silbermünzserie die Schönheit der vier Jahreszeiten

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Ausgabe der neusten Sondermünze: Swissmint beleuchtet mit Silbermünzserie die Schönheit der vier Jahreszeiten

Mit der neusten Sondermünze «Sommer» startet Swissmint die vierteilige Serie «4 Jahreszeiten». Die erste Silbermünze erscheint am 11. Juni 2026 und stellt die saisonalen Veränderungen in den Vordergrund.

Unter dem Namen «Eidgenössische Sondermünzen» produziert die Swissmint exklusive Sammlermünzen in limitierter Auflage. Mit der Lancierung der neuen Sondermünzserie werden die saisonalen Besonderheiten sowie die Vielfalt der Schweiz auf künstlerische Weise ins Zentrum gestellt.

Über die Serie «4 Jahreszeiten»

In der Schweiz lassen sich die vier Jahreszeiten klar voneinander unterscheiden. Sie unterteilen das Jahr in vier Perioden, die durch astronomische, kalendarische oder charakteristische klimatische Eigenschaften abgegrenzt werden. Diese vier Jahreszeiten entstehen durch die Neigung der Erdachse (ca. 23,5°) und den Umlauf der Erde um die Sonne. Dadurch ändern sich Intensität, Dauer und Einfallswinkel des Sonnenlichts an einem Ort.

Die vier Sondermünzen der Serie zeichnen sich durch eine detailreiche und symbolstarke Gestaltung ihrer Bildseiten aus. Jede Münze widmet sich einer Saison und greift dabei zentrale Elemente auf, die deren Charakter prägen. Die Jahreszeit sowie die drei Monate der entsprechenden Periode sind in einer der vier Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch oder Graubündner Rätoromanisch aufgeführt und spiegeln die sprachliche Vielfalt der Schweiz wider. Ergänzend dazu wird die für die jeweilige Jahreszeit typische Position der Erde zur Sonne dargestellt, ebenso wie die Richtung der Sonneneinstrahlung, wodurch ein zusätzlicher naturwissenschaftlicher Bezug entsteht.

Abgerundet wird das Design durch ein charakteristisches Symbol, Sonne, Kastanie, Schneeflocke oder Blume, sowie durch ein Sternbild, das typischerweise in der entsprechenden Jahreszeit am Himmel zu beobachten ist. Damit vereinen die Münzen auf anschauliche Weise kulturelle, sprachliche und naturbezogene Elemente.

Auf den Wertseiten der Sondermünzen werden auch die vier Jahreszeiten dargestellt. Dies mithilfe eines stilisierten Vegetationszyklus: Im Sommer erblühen die stilisierten Pflanzen in voller Pracht, im Herbst ist Erntezeit und an den Pflanzen sind erntereife Früchte, im Winter sind die Pflanzen karg, um dann, im Frühling, neu zu wachsen.

Die Sondermünzen prägen Geschichten und die Vielfalt unseres Landes

Die neue Sondermünze «Sommer» erscheint in einer Silber-999-Legierung. Die 20-Franken-Sondermünze weist ein Gewicht von 20 g sowie einen Durchmesser von 33 mm auf.

Auf der Bildseite zeigt sich der Stand der Sonne nach der Jahreszeit ausgerichtet. Im Sommer ist die Nordhalbkugel am stärksten zur Sonne hin ausgerichtet und erhält in dieser Jahreszeit dadurch mehr Licht und Wärme. Somit bietet sich die Sonne als Symbol für diese Saison an. Filigran zeichnet sich eine auf die Schweiz zentrierte Weltkarte im leuchtenden Sonnenkern ab. Links unten ist das für den Sommer typische Sternbild «Sommerdreieck» dargestellt. Am Münzrand steht auf Italienisch «Estate» sowie «giugno, luglio, agosto».

Die Wertseite zeigt den Vegetationszyklus in voller Blüte. Die symbolische Darstellung des Sommers erscheint erhöht und poliert gearbeitet. Am Münzrand finden sich der Nominalwert von 20 Franken, der Schriftzug «CONFOEDERATIO HELVETICA», das Prägejahr 2026 und das Münzzeichen «B» für Swissmint.

Die Sondermünze erscheint in einer limitierten Auflage von 8'000 Exemplaren in einer unzirkulierten Fassung und einem Ausgabepreis von 65 Franken, sowie als polierte Platte zu 3’500 Exemplaren zu einem Ausgabepreis von 110 Franken. Die Ausführung in polierter Platte ist zudem mit der in der Saison vorherrschenden Farbe sonnengelb befärbt. Erhältlich ist die Münze ab dem 11. Juni 2026 im offiziellen Online-Shop der Swissmint.

Jede dieser Sondermünzen ist ein Kleinstkunstwerk

Die Eidgenössische Münzstätte Swissmint prägt im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft den Schweizer Franken. Seit 1855 entsteht dieser im Herzen der Schweiz und seit 1906 im beliebten Kirchenfeldquartier in Bern. Seit 1936 prägt die Swissmint zudem Sondermünzen zur Erinnerung an bedeutende historische und kulturelle Ereignisse oder zu Ehren grosser Persönlichkeiten. Jede dieser Sondermünzen ist ein Kleinstkunstwerk – in künstlerisch und handwerklich einzigartiger Tradition.