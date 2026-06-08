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Ausgabe der neusten Sondermünze: Swissmint würdigt Schweizer Beitrag zur Raumfahrt mit Silbermünze

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Ausgabe der neusten Sondermünze: Swissmint würdigt Schweizer Beitrag zur Raumfahrt mit Silbermünze

Mit der neusten Sondermünze «ESA» würdigt Swissmint die Schweizer Raumfahrt und ihren Beitrag zur Raumfahrt in Europa. Die Silbermünze erscheint am 11. Juni 2026 und stellt die Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA in den Vordergrund.

Unter dem Namen «Eidgenössische Sondermünzen» produziert die Swissmint exklusive Sammlermünzen in limitierter Auflage. Mit der Lancierung der neuen Sondermünze rückt der Schweizer Beitrag zur europäischen Raumfahrt in den Vordergrund.

Der Schweizer Beitrag zur europäischen Raumfahrt

Die Europäische Weltraumorganisation ESA, mit Sitz in Paris, ist Europas Tor zum Weltraum. Sie koordiniert und fördert die Entwicklung der europäischen Raumfahrt und stellt sicher, dass die diesbezüglichen Investitionen allen Europäerinnen und Europäer dauerhaften Nutzen bringen. Sie wurde 1975 gegründet, um Europa technisch und politisch unabhängiger von den Raumfahrtnationen Sowjetunion und Vereinigte Staaten zu machen. Aktuell gehören der ESA 23 Mitgliedsstaaten an, darunter auch die Schweiz.

Die Schweiz ist Gründungsmitglied der ESA und beteiligt sich an fast allen ihren Programmen. Für das Ariane-6-Programm liefern die zwei in der Schweiz ansässigen Unternehmen Beyond Gravity und APCO-Technologies Komponenten.

Die Sondermünzen prägen Geschichten und die Vielfalt unseres Landes

Die neue Sondermünze zeigt den Beitrag der ESA in einer Silber-999-Legierung. Die 20-Franken-Sondermünze weist ein Gewicht von 20 g sowie einen Durchmesser von 33 mm auf.

Auf der Bildseite sind Erde, Mond und Mars abgebildet. Sie werden umrahmt von «European Space Agency» und «Elevating the future of Europe». Letzteres ist das Motto der «ESA Strategy 2040». Diese Strategie verfolgt das Ziel, Europas Autonomie, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit im Weltraum zu stärken. Im unteren Drittel des Münzbildes ist ein Blick auf Europa aus dem All zu sehen. In der Mitte dieser Darstellung liegt die Schweiz.

Die Wertseite zeigt den oberen Teil einer Ariane-6-Trägerrakete und die für diese Rakete von dem Schweizer Unternehmen Beyond Gravity Switzerland entwickelte und produzierte Nutzlastverkleidung. Diese schützt Satelliten vor den extremen thermischen, akustischen und aerodynamischen Bedingungen. Sobald die Trägerrakete die Atmosphäre verlassen hat, teilt sich die Nutzlastverkleidung in zwei Schalen auf und driftet weg. Das Unternehmen APCO-Technologies liefert ebenfalls Komponenten für die Trägerrakete sowie unverzichtbare Bodenausrüstung für deren Zusammenbau. Am Münzrand finden sich der Nominalwert von 20 Franken, der Schriftzug «CONFOEDERATIO HELVETICA», das Prägejahr 2026 und das Münzzeichen «B» für Swissmint.

Die Sondermünze erscheint in einer limitierten Auflage von 8'000 Exemplaren in einer unzirkulierten Fassung und einem Ausgabepreis von 65 Franken, sowie als polierte Platte (höchste Prägequalität) zu 3’500 Exemplaren zu einem Ausgabepreis von 110 Franken. Erhältlich ist sie ab dem 11. Juni 2026 im offiziellen Online-Shop der Swissmint.

Ariane 6 ist ein Programm der ESA, das von dreizehn Mitgliedstaaten, darunter auch die Schweiz, finanziert wird. Sowohl die von der ArianeGroup gebaute Trägerrakete als auch die vom CNES bereitgestellten Startanlagen profitieren von Beiträgen der Schweizer Industrie. Arianespace ist für die Vermarktung verantwortlich.

Jede dieser Sondermünzen ist ein Kleinstkunstwerk

Die Eidgenössische Münzstätte Swissmint prägt im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft den Schweizer Franken. Seit 1855 entsteht dieser im Herzen der Schweiz und seit 1906 im beliebten Kirchenfeldquartier in Bern. Seit 1936 prägt die Swissmint zudem Sondermünzen zur Erinnerung an bedeutende historische und kulturelle Ereignisse oder zu Ehren grosser Persönlichkeiten. Jede dieser Sondermünzen ist ein Kleinstkunstwerk – in künstlerisch und handwerklich einzigartiger Tradition.

Für Rückfragen : media@swissmint.ch">media@swissmint.ch

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