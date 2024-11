Swissmint

Ausgabe der neuesten Sondermünze: Die neue «Sankt Nikolaus»-Silbermünze als ganz besonderes Geschenk

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Ausgabe der neuesten Sondermünze: Die neue «Sankt Nikolaus»-Silbermünze als ganz besonderes Geschenk

Am 27. November 2024 erscheint die neuste Silbermünze mit dem Namen «Sankt Nikolaus», die an die traditionellen Nikolausumzüge am 6. Dezember erinnert.

Unter dem Namen «Eidgenössische Sondermünzen» produziert die Swissmint exklusive Sammlermünzen in limitierter Auflage. Die 20-Franken Silbermünze würdigt die Tradition des Sankt Nikolaus, der alljährlich am 6. Dezember mit einem Umzug gefeiert wird, und ist damit ein ganz besonderes Geschenk zum Nikolaustag oder zu Weihnachten.

Die Sondermünzen prägen Geschichten und Erinnerungen unseres Landes

Am 6. Dezember erstrahlt die Schweiz in vorweihnachtlicher Stimmung, wenn vielerorts festliche Samichlaus-Umzüge durch die Strassen ziehen und die Tradition lebendig halten. Einer der bekanntesten Umzüge findet in Freiburg (FR) statt: Jedes Jahr folgen bis zu 30'000 Menschen dem Nikolaus auf seinem Pferd, begleitet vom Schmutzli und einem Gefolge aus Fackelträgern, Bläsern und Chören, durch die stimmungsvoll beleuchteten Gassen der Altstadt. Lichterglanz, Musik und adventliche Klänge erfüllen die Strassen. Der Umzug endet traditionell vor der Kathedrale St. Nikolaus, wo sich die Menschen versammeln, um den Worten des Heiligen Nikolaus zu lauschen, der das vergangene Jahr Revue passieren lässt und zu Mitgefühl und Gemeinschaft aufruft.

Auf der Vorderseite der mit Silber 999 legierten und 20g schweren Sondermünze ist der heilige Nikolaus in roter Farbe abgebildet (farbig nur in der Qualität «Polierte Platte»), während die Rückseite den Nikolaus mit einem Kind unter dem Sternenhimmel zeigt. In seinem traditionellen Bischofsgewand, mit Stab und Mütze, entsteht ein magisches und feierliches Bild, das die Bedeutung des Heiligen Nikolaus und der Weihnachtszeit widerspiegelt. Der Schriftzug «CONFOEDERATIO HELEVTIA 2024» auf der Rückseite und der Wert von 20 Franken runden die Münze ab.

«Die Weihnachtszeit und vor allem der Samichlaustag sind in der Schweiz für Jung und Alt eine Zeit des Beisammenseins und des Zaubers. Mit der Münze möchten wir unser eigenes, kleines Weihnachtswunder schaffen und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern», sagt Jan Niklas Betz, Stv. Geschäftsleiter & Leiter Marketing/Verkauf von Swissmint.

Die Münze erscheint in einer Auflage von 7’500 Exemplaren in der Qualität «Unzirkuliert», 5’800 Exemplare in der Qualität «Polierte Platte» und 200 Exemplare in der Qualität «Polierte Platte mit nummerierten Künstlerzertifikat». Erhältlich ist sie ab Mittwochmorgen, 27. November 2024, 8 Uhr , im offiziellen Online-Shop der Swissmint sowie bei ausgewählten Münzhändlern und Banken.

Jede dieser Sondermünzen ist ein Kleinstkunstwerk

Die Eidgenössische Münzstätte Swissmint prägt im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft den Schweizer Franken. Seit 1855 entsteht dieser im Herzen der Schweiz und seit 1906 im beliebten Kirchenfeldquartier in Bern. Seit 1936 prägt die Swissmint zudem Sondermünzen zur Erinnerung an bedeutende historische und kulturelle Ereignisse oder zu Ehren grosser Persönlichkeiten. Jede dieser Sondermünzen ist ein Kleinstkunstwerk – in künstlerisch und handwerklich einzigartiger Tradition.

Für Rückfragen: media@swissmint.ch

Weiteres Material zum Download Bild: Swissmint_Saint_Nicolas_IB1.jpg