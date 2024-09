Swissmint

Ausgabe der neuesten Sondermünze: Die 20 Franken Silbermünze «Die Schweiz» zu Ehren der Schweiz

Am 12. September 2024 lanciert die Eidgenössische Münzstätte Swissmint zu Ehren der Ernennung der Schweiz zum Bundesstaat im Jahr 1848 die 20 Franken Silbermünze mit dem Titel «Die Schweiz». Der Verkauf der limitierten Sondermünze startet am inoffiziellen Geburtstag der Schweiz.

Unter dem Namen «Eidgenössische Sondermünzen» produziert die Swissmint exklusive Sammlermünzen in limitierter Auflage. Die Sondermünze «Die Schweiz» würdigt die Ernennung der Schweiz zum Bundesstaat am 12. September 1848 und feiert damit den inoffiziellen Geburtstag der Schweiz. Mit der Münze wird auf die Geschichte der Schweiz aufmerksam gemacht und verweist auf die Bundesverfassung der modernen Schweiz, die 1848 in Kraft trat. Dieses Ereignis wird mit der Ausgabe der Münze geehrt und soll die Wichtigkeit der föderalen Struktur zeigen, die entscheidend für die Innovationskraft, den Dialog und den nationalen Zusammenhalt der Schweiz ist.

Die Sondermünzen prägen Geschichten und Erinnerungen unseres Landes

Die 20g schwere, aus Silber geprägte Sondermünze «Die Schweiz» zeigt auf der Vorderseite repräsentative Elemente der Schweiz und widerspiegelt die Geschichte und Kultur unseres Landes. «Wir wollen mit dieser Münze jedem Schweizer und jeder Schweizerin sowie allen Besuchenden ein Andenken an die Schweiz geben», erklärt Jan Niklas Betz, Stv. Geschäftsleiter & Leiter Marketing/Verkauf von Swissmint. Für die Rückseite werden alle kantonalen Wappen verwendet, die die Schweiz im Zentrum umrahmen. Mit einem Wert von 20 Franken wird die Sondermünze zum Kauf angeboten und ist ab dem 12. September erhältlich. Die Münze wird in einer Auflage von 7'500 Stück unzirkulierter Qualität, 4'800 Stück in der Qualität «Polierte Platte» und zusätzlich 200 Stück mit Künstlerzertifikat verkauft.

Jede dieser Sondermünzen ist ein Kleinstkunstwerk

Die Eidgenössische Münzstätte Swissmint prägt im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft den Schweizer Franken. Seit 1855 entsteht dieser im Herzen der Schweiz und seit 1906 im beliebten Kirchenfeldquartier in Bern. Seit 1936 prägt die Swissmint zudem Sondermünzen zur Erinnerung an bedeutende historische und kulturelle Ereignisse oder zu Ehren grosser Persönlichkeiten. Jede dieser Sondermünzen ist ein Kleinstkunstwerk – in künstlerisch und handwerklich einzigartiger Tradition.