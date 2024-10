Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners investiert gemeinsam mit dem Management in die Schülerhilfe

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP"), eine globale Private-Equity-Firma, gab heute bekannt, dass sie sich bereit erklärt hat, in die Schülerhilfe (das "Unternehmen") zu investieren, und zwar in Partnerschaft mit ihrem CEO, Dieter Werkhausen, und dem bestehenden Managementteam. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Die 1974 gegründete Schülerhilfe mit Hauptsitz in Gelsenkirchen ist der führende Betreiber und Franchisegeber von Standort- und Online-Nachhilfe in der DACH-Region. Über sein Netz von ca. 1.200 Zentren bietet das Unternehmen Nachhilfedienste an, die sich auf die Verbesserung der akademischen Leistungen und des Lernfortschritts von Schülern konzentrieren, sowie ein wachsendes Angebot an Erwachsenenbildung. Die Schülerhilfe bietet maßgeschneiderte und gezielte Nachhilfestunden in Kleingruppen und Einzelunterricht an, die sowohl persönlich als auch online stattfinden.

"Wir freuen uns, mit LLCP zusammenzuarbeiten, während die Schülerhilfe in die nächste Phase ihres Wachstums eintritt", sagte Dieter Werkhausen, CEO des Unternehmens, der das Unternehmen zusammen mit dem gesamten Managementteam weiterhin leiten wird. "Wir glauben, dass die Übereinstimmung von LLCP mit unserer strategischen Vision sowie die große Erfahrung von LLCP im Bildungsbereich und bei Investitionen in mehrere Einheiten äußerst vorteilhaft sein werden, wenn wir unseren Wachstumskurs fortsetzen und gleichzeitig ein hervorragendes Serviceniveau für unsere Schüler aufrechterhalten.

Josh Kaufman, Partner und Head of Europe bei LLCP, kommentierte: "Wir freuen uns, mit Dieter und dem gesamten Managementteam zusammenzuarbeiten, die eine hervorragende Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum und den Ausbau der Position der Schülerhilfe als führender Anbieter von Nachhilfedienstleistungen in der DACH-Region aufweisen. Die Schülerhilfe bedient attraktive Endmärkte, die von Rückenwind profitieren, darunter eine wachsende Zahl von Schülern im schulpflichtigen Alter, eine steigende Nachhilfequote und eine anhaltende Verlagerung zu institutionellen Anbietern. Wir freuen uns darauf, aus diesem günstigen Rückenwind Kapital zu schlagen, und wir freuen uns darauf, das Unternehmen in diesem nächsten Erfolgskapitel zu unterstützen."

Matthias Tabbert, Managing Director und Head of DACH bei LLCP, fügt hinzu: "Die Schülerhilfe ist der führende Anbieter von qualitativ hochwertiger professioneller Nachhilfe in Deutschland, Österreich und der Schweiz und hat in den letzten 50 Jahren eine beeindruckende Markenbekanntheit aufgebaut. Da Eltern einen steigenden Bedarf an Nachhilfe für ihre Kinder feststellen, bleibt die Schülerhilfe der Anbieter der Wahl, um eine gute Schulbildung zu ermöglichen und die Noten zu verbessern, was durch die hocheffektive und erstklassige Vor-Ort-Nachhilfe mit großer Nähe zum Wohnort des Schülers erreicht wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dieter und seinem Team, um die Präsenz und das Dienstleistungsangebot des Unternehmens weiter auszubauen.

Die Schülerhilfe ist die zweite Investition von Levine Leichtman Capital Partners VII, L.P. Über seine Fonds hat LLCP umfangreich in Unternehmen mit mehreren Einheiten und in Bildungsunternehmen investiert, darunter Mander Portman Woodward, Tropical Smoothie Cafe, GL Education, Hand & Stone, Nothing Bundt Cakes, Suveto, Improve International, Skill Dynamics, Therapeutic Research Center, Squla und CJ Fallon.

Oakley Capital, der bisherige Finanzsponsor der Schülerhilfe seit 2017, wird sich aus seinem Investment zurückziehen.

Milbank LLP war bei der Transaktion als Rechtsberater von LLCP tätig.

Über Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC ist eine mittelständische Private-Equity-Firma, die seit 40 Jahren in verschiedene Zielsektoren investiert, darunter Unternehmensdienstleistungen, Franchising und Multi-Unit, Bildung und Ausbildung sowie technische Produkte und Fertigung. LLCP wendet eine differenzierte Structured Private Equity-Investitionsstrategie an, die Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen kombiniert. LLCP ist der Ansicht, dass es durch die Investition in eine Kombination aus Schuld- und Eigenkapitaltiteln den Managementteams Wachstumskapital in einer hochgradig maßgeschneiderten, flexiblen Investitionsstruktur bietet, die eine attraktivere Alternative als traditionelles privates Beteiligungskapital sein kann.

LLCP's globales Team von engagierten Anlageexperten wird von 10 Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 20 Jahren bei LLCP tätig sind. Seit der Gründung hat LLCP etwa 15,2 Milliarden Dollar an institutionellem Kapital in 15 Investmentfonds verwaltet und in über 100 Portfoliounternehmen investiert. LLCP verwaltet derzeit ein Vermögen in Höhe von 9,0 Milliarden Dollar und hat Niederlassungen in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, London, Stockholm, Amsterdam und Frankfurt.