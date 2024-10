Swissmint

Ausgabe der neuesten Sondermünze: Die neue 25-Franken-Goldmünze als Hommage an frühere Goldmünzen, die nie in Umlauf gebracht wurden

Am 1. November 2024 gibt die Eidgenössische Münzstätte Swissmint eine 25-Franken-Goldmünze als Hommage an die nie erschienenen 20- und 25-Franken-Goldmünzen von 1871 und 1955-1959 heraus.

Unter dem Namen «Eidgenössische Sondermünzen» produziert die Swissmint exklusive Sammlermünzen in limitierter Auflage. Die 25-Franken-Goldmünze widerspiegelt die historischen Werte vergangener Goldmünzen aus den Jahren 1871 und 1955 - 1959, die nie in den Umlauf gekommen sind. Mit dieser Münze wurde ein Meilenstein in der Geschichte der Swissmint gesetzt und etwas Einzigartiges geschaffen - eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die nicht nur Sammlerherzen höherschlagen lässt.

Die Sondermünzen prägen Geschichten und Erinnerungen unseres Landes

Die Bildseite der 5,64g schweren, mit Gold 900 legierten Sondermünze ist der historischen 20-Franken-Goldmünze von 1871 nachempfunden, dem Jahr der Einführung des modernen Münzwesens in der Schweiz und zeigt das Schweizer Wappen mit einem Kreuz aus fünf gleich grossen Quadraten auf blühenden Alpenrosenzweigen. Darüber steht der Schriftzug «SWITZERLAND», während darunter die Jahreszahl 2024 das zeitlose Design der Münze würdevoll abrundet. Die Wertseite der Münze ist mit der Aufschrift «CONFOEDERATIO HELVETICA» und dem Nennwert 25 in Anlehnung an die Gestaltung der Münze von 1955 versehen. Unterhalb der Zahl setzt ein kleines Schweizerkreuz einen dekorativen Akzent. Besonders hervorzuheben ist die Randschrift «DOMINUS PROVIDEBIT» und 13 Sterne, die diese Münze als erste der modernen 25-Franken-Goldmünzen trägt.

«Wir wollten eine Münze schaffen, die nicht nur den symbolischen Wert alter Münzen widerspiegelt, sondern auch an die Traditionen früherer Designs anknüpft. Deshalb haben wir Elemente historischer Goldmünzen in unser Design integriert, um Altes und Neues auf besondere Weise miteinander zu verbinden», berichtet Jan Niklas Betz, Stv. Geschäftsleiter & Leiter Marketing/Verkauf von Swissmint.

Die Münze erscheint in einer Auflage von 5'000 Exemplaren in der Qualität «Polierte Platte» und ist ab Freitagmorgen, 1. November, 8 Uhr, im offiziellen Online-Shop der Swissmint sowie bei ausgewählten Münzhändlern und Banken erhältlich. Ab 2026 ist geplant, die 25-Franken-Goldmünze jährlich in Stempelglanz-Qualität im gleichen Design herauszugeben und so zu einem dauerhaften Begleiter für jeden Münzensammler zu machen.

Jede dieser Sondermünzen ist ein Kleinstkunstwerk

Die Eidgenössische Münzstätte Swissmint prägt im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft den Schweizer Franken. Seit 1855 entsteht dieser im Herzen der Schweiz und seit 1906 im beliebten Kirchenfeldquartier in Bern. Seit 1936 prägt die Swissmint zudem Sondermünzen zur Erinnerung an bedeutende historische und kulturelle Ereignisse oder zu Ehren grosser Persönlichkeiten. Jede dieser Sondermünzen ist ein Kleinstkunstwerk – in künstlerisch und handwerklich einzigartiger Tradition.

Für Rückfragen : media@swissmint.ch

