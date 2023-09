Greentube

Casino Interlaken ist Sponsor des SC Bern

Wien (ots)

Casino Interlaken, das Unternehmen hinter StarVegas.ch, welches von Greentube betrieben wird, hat einen Sponsorenvertrag mit dem führenden Schweizer Eishockeyteam der Swiss National League, SC Bern, unterzeichnet.

Im Rahmen des Gold-Sponsoring-Pakets ist bei den kommenden Heimspielen des Clubs das Branding von StarVegas.ch zu sehen. Darüber hinaus veranstaltet das Casino in den Spielpausen mit Fans aus dem Publikum eine abgewandelte Form des beliebten Musikspiels „Reise nach Jerusalem“.

Gewinner:innen des StarVegas-Pausenspiels „Reise nach Las Vegas“ sichern sich ein signiertes SC-Bern-Trikot. Zusätzlich erhalten alle Tagessieger:innen der Saison die Chance, im Rahmen der finalen Verlosung eine außergewöhnliche Reise nach Las Vegas für zwei Personen zu gewinnen.

Begleitend launcht der Schweizer Betreiber ein Wettspiel auf seiner Website, bei dem Fans und Wettenthusiast:innen auf den Ausgang der Spiele tippen können, um Merchandise des SC Bern zu gewinnen.

Der SC Bern wurde im Jahr 1931 gegründet und zählt zu den erfolgreichsten und gefeiertsten Eishockeyteams der Schweiz. Der Club hat die Liga bereits sechzehn Mal gewonnen und lockt pro Spiel mehr als 16.000 Fans in die PostFinance Arena.

Jens Sellgrad, COO des Casino Interlaken, resümiert: „Dieser Sponsoringvertrag besiegelt die Zusammenarbeit zweier Schweizer Institutionen, und es macht uns glücklich, den SC Bern mit dieser Kooperation unterstützen zu können. Wir freuen uns auf den Start der neuen Saison und können es kaum erwarten, dem Team den Rücken zu stärken.“

Rolf Bachmann, Chief Sponsoring Officer des SC Bern, fügt hinzu: „Wir sind dem Casino Interlaken äußerst dankbar für den Support. Wir fiebern dieser Partnerschaft entgegen und freuen uns auf all die Fans, die in der kommenden Saison unglaubliche Preise, einschließlich dieser fantastischen Reise nach Las Vegas, mit nach Hause nehmen werden.“

Über Greentube

Das „Home of Games“ von Greentube ermöglicht Spieler:innen weltweit sichere und spannende Casino-Unterhaltung auf höchstem Niveau. Als Digital Gaming and Entertainment Division der NOVOMATIC AG bietet Greentube ein breites und vielfältiges Portfolio an Video Slots, Tischspielen, AWP Reloaded Slots, serverbasiertem Gaming, Social Casino Gaming, Video-Bingo und mehr. Greentubes Omni-Channel-Technologie gilt als führende Spielinnovation der Branche, die mobiles, web- und klassisches, landbasiertes Spielen miteinander verknüpft. www.greentube.com