Constantin Film

Constantin Film präsentiert die aktuelle Verleihstaffel

München (ots)

Filmfans aufgepasst, die neuen Starttermine stehen fest: Constantin Film bringt auch weiterhin großes Kino auf die große Leinwand. Mit Bestsellerverfilmungen, internationalen Blockbustern, Family Entertainment und Deutschlands beliebtestem Provinz-Cop steht die aktuelle Verleihstaffel für gewohnt hochwertige Filme und allerbeste Kinounterhaltung.

Diesjähriges Herbsthighlight ist DER NACHNAME, der am 20. Oktober mit 500 Kopien in den Markt geht. Erst am Sonntag feierte der neueste Film von Sönke Wortmann seine fulminante Premiere in Köln.

Mit CAVEMAN startet am 26. Januar eines der weltweit erfolgreichsten Bühnenstücke auf der großen Kinoleinwand. Regisseurin Laura Lackmann adaptierte die gleichnamige Theatervorlage und verfilmte ihr eigenes Drehbuch mit Starbesetzung: Moritz Bleibtreu und Laura Tonke spielen die Hauptrollen, unterstützt von Wotan Wilke Möhring, Martina Hill, Jürgen Vogel u.v.m.

Pünktlich zum Valentinstag bringt Constantin Film am 16. Februar mit PERFECT ADDICTION eine leidenschaftliche Lovestory in die Kinos, die nicht nur Millionen begeisterter Leser*innen ins Schwitzen bringen wird. Ebenfalls mit großer Spannung erwartet wird die Verfilmung von Felix Lobrechts Debütroman SONNE UND BETON, die am 2. März startet. Regisseur David Wnendt inszenierte die packende und authentische Bestsellerverfilmung an Originalschauplätzen in Berlin mit einem jungen, überzeugenden Cast. Mit DIE UNWAHRSCHEINLICHE PILGERREISE DES HAROLD FRY startet am 16. März die Adaption des gleichnamigen, preisgekrönten Romans im Kino, der weltweit Millionen Leser*innen berührte.

Für Bayerns entspanntesten Dorfpolizisten Franz Eberhofer steht sein nunmehr neuntes Kinoabenteuer an: Die Kultkrimireihe wird 2023 mit REHRAGOUT-RENDEZVOUS fortgesetzt (Kinostart 10. August). Nach dem außerordentlichen Erfolg der Vorgängerfilme, zuletzt mit über 1,3 Millionen Besucher*innen für GUGLHUPFGESCHWADER, dürfen sich die Eberhofer-Fans auf gewohnt schwarzen Humor und liebgewonnene Charaktere freuen. Eberhofer. Birkenberger. Dreamteam!

Bestes Family Entertainment bieten darüber hinaus Produktionen wie SKATERGIRLZ (29. Juni) mit den Influencer-Lieblingen Lisa und Lena in ihrer ersten Kinorolle oder das bezaubernde Weltraumabenteuer WOW! NACHRICHT AUS DEM ALL (28. September). Fans von Action und internationalem Blockbusterkino kommen mit THE THREE MUSKETEERS - D'ARTAGNAN (13. April) und THE THREE MUSKETEERS - MILADY (14. Dezember) in den Genuss von gleich zwei spannenden Neuverfilmungen der weltberühmten Vorlage.

Hier die aktuelle Starttermine im Überblick:

20.10.2022 DER NACHNAME

26.01.2023 CAVEMAN

16.02.2023 PERFECT ADDICTION

02.03.2023 SONNE UND BETON

16.03.2023 DIE UNWAHRSCHEINLICHE PILGERREISE DES HAROLD FRY

30.03.2023 UNTITLED CONSTANTIN EVENT FILM

13.04.2023 THE THREE MUSKETEERS - D'ARTAGNAN

29.06.2023 SKATERGIRLZ

10.08.2023 REHRAGOUT-RENDEZVOUS

28.09.2023 WOW! NACHRICHT AUS DEM ALL

07.12.2023 UNTITLED CONSTANTIN EVENT FILM

14.12.2023 THE THREE MUSKETEERS - MILADY

28.03.2024 UNTITLED CONSTANTIN EVENT FILM

19.09.2024 UNTITLED CONSTANTIN EVENT FILM

31.10.2024 UNTITLED CONSTANTIN EVENT FILM