Almdudler-CEO Mag. Gerhard Schilling mit dem Award des Internationalen Marken-Kolloquiums 2025 ausgezeichnet

"Wachstumschancen nutzen": Beim 22. Internationalen Marken-Kolloquium im Kloster Seeon diskutierten Entscheiderinnen und Entscheider aus mittelständischen Unternehmen über Erfolgsfaktoren für nachhaltiges Wachstum, Unternehmertum als Lebensform und die Renaissance starker Marken.

Wachstum zu sichern und auszubauen, erfordert in Zeiten hoher Unsicherheit und stetiger Umbrüche neue Perspektiven, Mut zum Handeln und die Bereitschaft, Chancen aktiv zu ergreifen. Wie gelingt es mittelständischen Vorbildern, in einem herausfordernden Umfeld Wachstumschancen zu erkennen und Tradition und Transformation erfolgreich in Einklang zu bringen - und damit auch ihre Eigenständigkeit abzusichern? Welche Rolle spielen überzeugtes Unternehmertum, strukturiertes Innovationsmanagement und Markenstärke in diesem Prozess? Diese Fragen diskutierten Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Vorstände aus mittelständischen Unternehmen beim 22. Internationalen Marken-Kolloquium vom 10. bis 12. September 2025 im Kloster Seeon. In Vorträgen, Interviews und offenen Diskussionsrunden wurden zahlreiche Impulse aus der Praxis beleuchtet - von der Finanz- und Markenstrategie über unternehmerische Lebenswege bis hin zu den Höhen und Tiefen junger Gründerinnen und Gründer.

Einigkeit herrschte insbesondere darüber, dass echtes Wachstum nicht allein durch kurzfristige Maßnahmen entsteht, sondern durch klare Ziele, systematisches Lernen und den unbedingten Willen, Chancen beharrlich auch gegen Widerstände zu nutzen. Zielgerichtete Digitalisierung, eine Fast-Failure-Kultur im Unternehmen sowie kraftvolle Innovations- und Vertriebsprozesse liefern dazu eine wesentliche Grundlage. In lebhaften Diskussionen wurden zudem Erfolgsmuster einer geordneten Nachfolge sowie praxisnahe Erfolgsfaktoren für ein gutes Zusammenspiel von Gesellschafterfamilie und Fremdgeschäftsführung erörtert.

Das Internationale Marken-Kolloquium findet traditionell jährlich an zwei Tagen im Kloster Seeon statt und wird von der Mandat Managementberatung GmbH aus Dortmund ausgerichtet. Wie im vergangenen Jahr begann das Kolloquium sportlich mit einer exklusiven Radtour gemeinsam mit dem Team der Maloja Pushbikers.

Mit dem mittlerweile 14. Award des Internationalen Marken-Kolloquiums wurde in diesem Jahr Almdudler-CEO Mag. Gerhard Schilling ausgezeichnet. Die Jury würdigte damit die herausragende unternehmerische Leistung und das konsequente Nutzen von Wachstumschancen, die Gerhard Schilling durch Mut, Umsetzungsstärke, Innovationskraft und Kreativität verwirklicht hat. Die Preisverleihung fand im Rahmen eines festlichen Dinners im Chiemseer Wirtshaus statt. Die Laudatio hielt Mag. Günter Thumser, Geschäftsführer des Österreichischen Markenartikelverbands mav und langjähriger Begleiter des Marken-Kolloquiums. Frühere Preisträgerinnen und Preisträger unter: https://mandat.de/imk/award/

Als Referentinnen und Referenten des 22. Internationalen Marken-Kolloquiums diskutierten:

Inga Bauer, Geschäftsführende Gesellschafterin Bauer & Böcker GmbH & Co. KG

Dr. Patrick Niehr, Global CFO WILO SE

Richard von Herman, Geschäftsführer W. Neudorff GmbH KG

Christina Thurner, Aufsichtsrätin & Beirätin Loxxess AG

Roman Niewodniczanski, Inhaber Van Volxem Weinmanufaktur GmbH & Co. KG

Dr. Georg Kofler, Medienunternehmer und Investor

Mag. Gerhard Schilling, Geschäftsführer Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH & Co KG

Andreas Weinzierl, Gründer & Geschäftsführer SUSHI Mobility GmbH

Prof. Dr. Frank Piller, RWTH Aachen University

