Exness

Exness punktet mit LALIGA: Ein Meilenstein in der Geschichte der lateinamerikanischen Partnerschaft

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire)

Exness, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Multi-Asset-Brokerage, hat an diesem Wochenende mit einer spektakulären Veranstaltung seine Rolle als offizieller Regionalpartner von LALIGA in Lateinamerika unter Beweis gestellt. Die Feier zog Hunderte von begeisterten Fußball- und Trading-Fans an und unterstrich die starke Verbindung von Sport und Finanzen.

Dieser Meilenstein unterstrich das Engagement von Exness, das lateinamerikanische Publikum über die universelle Sprache des Fußballs anzusprechen.

Die Veranstaltung, die von der Fernsehpersönlichkeit, Schauspielerin und Sportmoderatorin Andrea Sola moderiert wurde, war ein Fest für alle Fußballbegeisterten, mit hochkarätigem Besuch in Form von The Beast Maxi Rodríguez, der in seiner Glanzzeit für Spitzenklubs wie Atlético Madrid, Liverpool und Espanyol spielte, aber auch 57 Mal für sein Heimatland Argentinien auflief und dabei 16 Tore schoss.

Exness war durch seinen Marketingleiter Alfonso Cardalda vertreten, dessen Rede über seine Leidenschaft für den LALIGA-Fußball, seine Bedeutung in Lateinamerika und seinen Wunsch, dass die beiden Organisationen ihre gemeinsamen Werte teilen, von den Teilnehmern aus ganz Lateinamerika sowie von lokalen Influencern wie Nicolas Palacios, Wayo Castellanos und Patricio Madrazo gut aufgenommen wurde. Javier Gurrea-Nozaleda, Direktor für Partnerschaften und Lizenzen bei LALIGA, schloss sich den herzlichen Worten an und brachte seine Wünsche für eine lange und fruchtbare Partnerschaft zum Ausdruck.

In seiner Eröffnungsrede wandte sich Alfonso Cardalda an die Anwesenden und erklärte: „Diese Veranstaltung hat eine sehr sinnvolle Partnerschaft zwischen Exness und LALIGA gefestigt und war ein wichtiger Meilenstein, um diejenigen zusammenzubringen, die mit Leidenschaft handeln. Wir sind dankbar für die herausragende Beteiligung und den Enthusiasmus von Schlüsselfiguren unserer wachsenden lateinamerikanischen Gemeinschaft und freuen uns auf unsere zweite Saison der Partnerschaft mit LALIGA."

Javier Gurrea-Nozaled seinerseits betonte: „Diese Allianz stellt die Verwirklichung eines der Hauptziele von LALIGA in der Region dar, nämlich Partnerschaften mit Unternehmen mit großem Potenzial und Anerkennung einzugehen, um gemeinsam Synergien zu schaffen. Mit Exness werden wir Aktivitäten durchführen, damit alle LALIGA-Fans in Lateinamerika das Beste aus unserem Wettbewerb erleben können und ihnen die Leidenschaft der LALIGA näher gebracht wird."

Nach einer Pressekonferenz mit Medienvertretern aus ganz Lateinamerika hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, Autogramme zu geben und an Aktivitäten zum Thema Fußball teilzunehmen. Der Höhepunkt des Tages war die Live-Übertragung von ELDERBI, dem hart umkämpften Spiel zwischen den beiden Madrider Spitzenmannschaften Atlético und Real, auf einer Großbildleinwand, wobei Andrea und Maxi in der Halbzeitpause die Höhepunkte des Spiels fachkundig kommentierten.

Die Verbindung mit LALIGA und ihrem enormen Einfluss erhöht die Markenbekanntheit und -wahrnehmung von Exness, während das Unternehmen seine strategische Expansion in der Region vorantreibt. Als offizieller regionaler Partner wird Exness noch tiefer in die lokale Gemeinschaft integriert und starke Markenassoziationen fördern. Trader in der Region können sich darauf freuen, dass Exness viele spannende Erlebnisse mit LALIGA-Mannschaften sowie aktuellen und ehemaligen Spielern schaffen wird.

Informationen zu Exness

Exness setzt eine einzigartige Kombination aus Technologie und Ethik ein, um einen günstigen Markt für Trader zu schaffen und den Branchenstandard anzuheben. Sein Ethos und seine Vision drehen sich darum, seinen Kunden ein reibungsloses Handelserlebnis zu bieten, indem es die Finanzmärkte so zum Leben erweckt, wie sie erlebt werden sollten.

Informationen zu LALIGA

LALIGA ist das größte Fußball-Ökosystem der Welt. Es handelt sich um einen privaten Sportverband, der sich aus den 20 SADs und Vereinen von LALIGA EA SPORTS und den 22 Vereinen von LALIGA HYPERMOTION zusammensetzt und für die Organisation von Profifußballwettbewerben in Spanien zuständig ist. In den sozialen Medien hat LALIGA weltweit mehr als 200 Mio. Follower auf 16 Plattformen und in 20 verschiedenen Sprachen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Madrid (Spanien) verfügt über das umfangreichste internationale Netzwerk aller Sportveranstalter und ist mit 11 Büros und 44 Delegierten in 41 Ländern vertreten. Die Organisation führt ihre soziale Arbeit über ihre STIFTUNG durch und war die erste professionelle Fußballliga der Welt, die eine Liga für Fußballer mit geistiger Behinderung geschaffen hat: LALIGA Genuine.

Haftungsausschluss: Es gelten regionale Einschränkungen. Exness erbringt für Ansässige mehrerer Gerichtsbarkeiten keine Dienstleistungen.

constantina.georgiadou@exness.com