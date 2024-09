Mandat

Refurbed-Gründer Kilian Kaminski mit dem Award des Internationalen Marken-Kolloquiums 2024 ausgezeichnet

"Marke - Immer in Verbindung": Beim 21. Internationalen Marken-Kolloquium im Kloster Seeon diskutierten Entscheiderinnen und Entscheider aus mittelständischen Unternehmen über Muster starker Marken, die Menschen verbinden, und erfolgreiche Markenstrategien für profitables Wachstum

Um Strahlkraft für profitables Wachstum entwickeln zu können, sind erfolgreiche Marken in Zeiten gravierender gesellschaftlicher Veränderungen gefordert, immer wieder neue Verbindungen zu schaffen und bestehende Verbindungen zu stärken. Wie sehen Vorbilder im Mittelstand aus, denen es auf diese Weise gelingt, Tradition und Transformation im Rahmen des eigenen Wirkungskreises aktiv voranzutreiben? Welche Muster gibt es und wie kann es gelingen, trotz schwieriger Rahmenbedingungen immer wieder positive Zukunftsbilder zu entwickeln, die Teams motivieren? Welche Rolle kann Engagement im Sport spielen, um Menschen zu verbinden? In unterschiedlich gestalteten Vorträgen und intensiven Diskussionsrunden beleuchteten Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und sowie Vorstände mittelständischer Unternehmen beim 21. Internationalen Marken-Kolloquium vom 11. bis 13. September 2024 im Kloster Seeon aktuelle Fragestellungen aus vielfältigen Perspektiven. Einigkeit bestand dabei insbesondere in der Überzeugung, dass Strategie und Prozesse nicht getrennt, sondern gesamtheitlich betrachtet und dann sequenziell bearbeitet werden müssen, um messbare Wirkung zu erzielen. Eine weitere gemeinsame Erkenntnis: Gar nicht erst mit Ausreden anfangen...

Das Internationale Marken-Kolloquium findet traditionell jährlich an zwei Tagen im Kloster Seeon statt und wird von der Mandat Managementberatung GmbH aus Dortmund ausgerichtet. "Wachstum fängt innen an und wirkt nach außen", "Ideen und Leistungskraft sind unendlich", "Fortschritt statt Perfektion" oder "Nicht nachlassen - bis zum Pokal", verdeutlichen exemplarisch Einordnungen aus der diesjährigen gemeinsamen Diskussion zu erfolgreichem Markenmanagement. 2024 begleitete mit der Laureus Sport for Good Foundation erstmals ein Charity-Partner das Marken-Kolloquium.

Mit dem mittlerweile 13. Award des Internationalen Marken-Kolloquiums wurde in diesem Jahr Kilian Kaminski, Gründer der Refurbed Marketplace GmbH, ausgezeichnet. Dabei würdigte die Jury die herausragende unternehmerische Leistung von Kilian Kaminski, mit der er aus der Vision "Reparieren, statt neu kaufen" ein tragfähiges und skalierbares Geschäftsmodell in der DACH-Region entwickelt hat. Die Jury in ihrer Begründung wörtlich: "Mit Mut, Tatendrang und einer Kämpfermentalität für mehr Nachhaltigkeit im Handel hat er mit der Refurbed Marketplace GmbH ein Aushängeschild der österreichischen Startup-Szene geschaffen."

Fabian Vollberg, Geschäftsführender Gesellschafter der Mandat Managementberatung GmbH: "Beim Internationalen Marken-Kolloquium hat sich gezeigt, wie wertvoll stabile Verbindungen zu Kunden, zum eigenen Team, zur Gesellschaft und zu Partnern, aber auch zu anderen Unternehmerinnen und Unternehmern in einer Zeit permanenten Wandels sind. Wir haben in der Diskussion zahlreiche Impulse erhalten, die die Kraft des Anpackens und die Inspiration von Verbindungen verdeutlichen. Erkennbar wurde auch: Eine klare Standortbestimmung, systematisches Lernen und Leistungswille sind unverzichtbare Elemente für unternehmerische und persönliche Weiterentwicklung auf dem Weg zu konkreten Zielen".

Als Referentinnen und Referenten des 21. Internationalen Marken-Kolloquiums diskutierten:

Peter Räuber, Gründer Maloja Clothing GmbH

Felix Gottwald, erfolgreichster Sportler der österreichischen Olympiageschichte

Prof. Dr. Timm Homann, CEO Ernsting's family GmbH & Co. KG

Harald Vogelsang, Geschäftsführer Vogelsang GmbH & Co. KG

Eduard R. Dörrenberg, Geschäftsführer Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG

Paul Schif, Geschäftsführer Laureus Sport for Good Foundation Germany, Austria

Mathias Bösch, Geschäftsführer Bee-Familiy AG

Kilian Kaminski, Gründer Refurbed Marketplace GmbH

Caroline Bosbach, Bundesvorsitzende Junger Wirtschaftsrat der CDU e. V.

Im Rahmen einer moderierten Scale-up-Session stellten zudem drei junge Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Gründungsgeschichte und aktuelle Herausforderungen vor:

Christian Grasmann, Gründer und Geschäftsführer Maloja Pushbikers

Bahar Krahn, Gründerin und Geschäftsführerin Be Organic Natural Certified Products GmbH & Co. KG

Dr. Alexander Novotny, Gründer & CEO AnovonA Medsupps GmbH

Der Award des Internationalen Marken-Kolloquiums

Den diesjährigen Award des Internationalen Marken-Kolloquiums verlieh die Jury, die sich jährlich neu aus den Referentinnen und Referenten des Vorjahres sowie langjährigen Medienpartnern zusammensetzt, an Kilian Kaminski, Gründer der Refurbed Marketplace GmbH mit Hauptsitz in Wien. Refurbed ist ein besonders wachstumsstarker Online-Marktplatz für professionell erneuerte Produkte aus allen Bereichen des alltäglichen Lebens: Elektronische Endgeräte, Haushalts- und Lifestyle-Geräte, Sportartikel wie (E-)Bikes und Snowboards. Refurbed wurde 2017 gegründet und ist mit inzwischen über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Sortiment von mehr als 18.000 Artikeln ist Refurbed der am schnellsten wachsende Online-Marktplatz für Refurbished-Produkte im deutschsprachigen Raum.

Überreicht wurde der Award 2024 im Rahmen eines festlichen Dinners am 12. September 2024 in Anwesenheit einiger früherer Preisträgerinnen und Preisträger. Die Laudatio hielt Kaminskis ehemaliger Chef und Wegbegleiter Jan Rüger, Director EU Home Entertainment, Audio & Accessories, Camera, Marketing bei Amazon in München. Frühere Preisträgerinnen und Preisträger des Awards sind u.a. Daniel Büchle, Geschäftsführer der AfB gGmbH, Barbara Scheitz, geschäftsführende Gesellschafterin der Andechser Molkerei Scheitz, Mark Rauschen, Geschäftsführender Gesellschafter der L&T Lengermann & Trieschmann GmbH oder auch Dr. Antje von Dewitz, Geschäftsführerin der Outdoor-Marke Vaude.

