Hisense Group

Hisense bringt neue ULED MiniLED-Fernseher der U8-Modellreihe auf den Markt, die Home-Entertainment zum Kinoerlebnis machen

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, eine führende Marke im Bereich der globalen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat heute seine neuen Fernseher der ULED MiniLED U8-Modellreihe vorgestellt. Als weltweit führender Hersteller von Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale von mehr als 100 Zoll führt Hisense weiterhin die Revolution der Großdisplays an und bringt kinoreife Größe und erstklassige Performance in die Wohnzimmer. Die Fernseher der U8-Modellreihe wurden für Cineasten, Gamer und Sportfans entwickelt und definieren Home Entertainment grundlegend neu. Die fortschrittliche Mini-LED PRO und die Hi-View AI Engine PRO sorgen dafür, dass jedes Bild mit lebendigen Farben, präzisen Details und beeindruckenden Kontrasten dargestellt wird – von satten Schwarztönen bis hin zu brillanten Lichtern.

Die Fernseher der U8-Modellreihe setzen neue Maßstäbe bei der Bildqualität. Die Mini-LED PRO-Technologie sorgt für unvergleichliche Helligkeit und tiefe, echte Dunkelheit. Die sorgfältige Steuerung des Gegenlichts gibt jede Nuance mit makelloser Genauigkeit wieder – ganz gleich, ob Sie sich rasante Sportübertragungen oder eine intime Filmszene ansehen. Das Ergebnis ist ein Display, das durch Dynamik und naturgetreue Klarheit besticht. Auf der Grundlage von Hi-View AI Engine PRO mit AI Picture, AI Sound, AI Scenario und AI Energy optimiert der Fernseher der U8-Modellreihe auf intelligente Weise Bild, Ton, Szeneneinstellungen und Energieverbrauch für ein noch besseres Erlebnis. Die Fernseher der U8-Modellreihe wurden für dynamische Inhalte entwickelt. Sie bieten eine native Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und eine variable Bildwiederholfrequenz (VRR), die eine extrem flüssige, verzögerungsfreie Darstellung gewährleistet – ideal für Gaming-Wettkämpfe und rasante Action.

Die Anti-Reflection PRO-Technologie von Hisense reduziert die Blendwirkung sowohl in hellen als auch in dunklen Umgebungen und sorgt so für eine gleichbleibend klare Darstellung. Das nach Pantone-Standards validierte QLED-Farbsystem liefert über eine Milliarde naturgetreue Farbtöne und macht jede Szene zu einem visuellen Meisterwerk.

Neben den visuellen Vorzügen bietet die U8-Modellreihe mit ihrem fortschrittlichen 4.1.2-Mehrkanal-Soundsystem auch ein überzeugendes Audioerlebnis. Durch die Integration von seitlichen Lautsprechern, rückwärtigen Subwoofern und nach oben abstrahlenden Einheiten erzeugt die U8-Fernsehserie eine beeindruckende Klanglandschaft, die das visuelle Erscheinungsbild perfekt ergänzt. Jeder Ton wird mit außergewöhnlicher Klarheit wiedergegeben, während die Devialet-Zertifizierung, die über OTA-Updates (Over-the-Air) konfiguriert werden kann, eine kontinuierliche, branchenführende Performance Leistung gewährleistet.

Intelligente Konnektivität ist nahtlos integriert und bietet dem Nutzer Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten über beliebte Streaming-Plattformen. Dank Sprachsteuerung über „Hey Google/VIDAA" wird die Navigation zu einem intuitiven Erlebnis, das Ihnen eine Welt voller Unterhaltung und Smart-Home-Funktionen auf Knopfdruck eröffnet.

Der ULED MiniLED-Fernseher der U8-Modellreihe setzt neue Maßstäbe im Home Entertainment und kombiniert modernste Technologie mit elegantem Design. Er demonstriert das Engagement von Hisense für Innovation und Exzellenz und liefert ein einheitliches Erlebnis, das visionäre Bilder mit immersivem Klang verbindet und im Wohnzimmer die Grenzen des Möglichen verschiebt.

Als erster offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ bringt Hisense die Fernseher der U8-Modellreihe in die Haushalte rund um die Welt – mit Bild und Ton auf Kinoniveau, die jedes Fußballspiel, jedes Spiel und jeden Film überlebensgroß erscheinen lassen, direkt von der Couch aus.

Die Hisense-Fernseher der U8-Modellreihe sind ab sofort weltweit erhältlich. Das genaue Einführungsdatum wird jedoch von den regionalen Vertriebspartnern bestimmt. Die Geräte sind in sechs Größen erhältlich: 55, 65, 75, 85 und 100 Zoll. Damit passen sie perfekt in jede Wohnumgebung. (*Die Verfügbarkeit der Größenoptionen kann je nach Region variieren).

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten (2022 bis 2024) und die Nummer eins im Fernsehersegment von 100 Zoll und mehr (2023 bis 2024). Als erster offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2667238/Hisense_U8_Series_TV.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-bringt-neue-uled-miniled-fernseher-der-u8-modellreihe-auf-den-markt-die-home-entertainment-zum-kinoerlebnis-machen-302435359.html