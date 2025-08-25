Suter Inox AG

Die Suter Inox AG gibt Markteintritt in Deutschland bekannt.

Die Suter Inox AG gibt Markteintritt in Deutschland bekannt – Auftakt zur Küchenmeile 2025 mit Präsenz in der Architekturwerkstatt in Löhne und im BORA Flagship Store in Herford.

Die Suter Inox AG, das Schweizer Familienunternehmen für hochwertige Edelstahllösungen, startet zur Küchenmeile 2025 offiziell in den deutschen Markt. Mit über 75 Jahren Erfahrung in der Verarbeitung von Edelstahl setzt die Suter Inox AG damit einen wichtigen strategischen Schritt - getragen von konsequenter Qualitätsorientierung, funktionaler Ästhetik, nachhaltigem Handeln und einer tiefen Leidenschaft für Edelstahl.

Doppelte Sichtbarkeit zur Messezeit

Den Startschuss markiert die Ausstellung in der Architekturwerkstatt in Löhne mit 150 m² Präsentationsfläche. «Die Architekturwerkstatt ist ein bedeutendes Forum für hochwertige Küchenarchitektur und kreative Materialinszenierungen. Als neuer Partner freuen wir uns, die Küche als ganzheitliches architektonisches Erlebnis mitzugestalten und uns in diesem inspirierenden Umfeld zu präsentieren.» so Marco Suter, Präsident des Aufsichtsrates der Suter Inox AG. Parallel dazu zeigt sich Suter Inox mit einer weiteren Inszenierung im BORA Flagship Store, der während der Küchenmeile gezielt besucht wird. Diese doppelte Sichtbarkeit unterstreicht den Anspruch, sich langfristig im deutschen Premiumsegment zu etablieren – als Partner für Küchenprofis und Planer.

Edelstahlkompetenz mit Designfokus

Suter Inox steht für durchdachte Lösungen aus Edelstahl – individuell gefertigte Arbeitsplatten, funktionale Spülen und Becken, innovative Ab- und Überlauftechniken sowie harmonisch abgestimmte Armaturen. Ob minimalistisch, markant oder charaktervoll – die Edelstahlkompetenz von Suter prägt Küchen nicht nur funktional, sondern auch stilbildend.

Zukunft im Blick

«Deutschland ist ein anspruchsvoller, aber spannender Markt – mit grossem Potenzial für unsere hochwertigen Edelstahlprodukte», sagt Marco Suter, Präsident des Aufsichtsrates der Suter Inox AG. Er betont weiter: „Unsere Präsenz in der Architekturwerkstatt und im BORA Flagship Store ist der Auftakt zu einem gezielten Ausbau unserer Marktaktivitäten. Wir freuen uns auf den Austausch mit Fachhändlern – und auf viele neue Partnerschaften.“

Einladung zum Dialog

Fachbesucher sind herzlich eingeladen, Suter Inox in der Architekturwerkstatt in Löhne und im BORA Flagship Store zu erleben – mit neuen Produkten, inspirierenden Materialien und viel Raum für Gespräche über Edelstahl in der Küche.

Mehr Informationen finden Sie unter: suter.ch

Über das Unternehmen

Das Schweizer Familienunternehmen hat sich in den vergangenen 78 Jahren von einer Edelstahl-Manufaktur zu einem führenden Küchenausstatter mit einem vielfältigen und inspirierenden Produktportfolio entwickelt. Es bietet einzigartige Lösungen in den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Armaturen, Abfallsysteme sowie Küchenzubehör. Als Edelstahl-Spezialist im Premiumsegment verbindet Suter Inox Schweizer Handwerk mit innovativer Technik und einer ausgeprägten Serviceorientierung. Persönliche Beratung, technische Kompetenz und verlässliche Prozesse machen das Unternehmen zu einem geschätzten Partner für Küchenplaner, Architekten und anspruchsvolle Bauherren.

Mit seinem Hauptsitz in Schinznach-Bad und Ausstellungen in Zürich und Crissier ist das Unternehmen gut positioniert. Gegründet im Jahr 1947, wird die inhabergeführte Aktiengesellschaft heute von rund 150 engagierten Mitarbeitenden unterstützt.

Mediankontakt

Marlene Moser Verantwortliche Media / PR marlene.moser@suter.ch / media@suter.ch T +41 58 263 66 47

Suter Inox AG

Schachenstrasse 20

CH-5116 Schinznach-Bad

suter.ch