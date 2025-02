Suter Inox AG

Kompatible Kitchenware: Erfolgreich kochen mit BORA Pots and Pans Assist

Kompatible Kitchenware: Erfolgreich kochen mit BORA Pots and Pans Assist

Das Kind nörgelt, die Türklingel schellt und gerade kocht das Nudelwasser über. Wer im Lebensraum Küche vieles gleichzeitig um die Ohren hat, findet Unterstützung durch das Topfset BORA Pots and Pans Assist aus dem innovativen Unternehmen BORA. Die Nutzung der Töpfe und Pfannen aus Edelstahl ist speziell für die Kombination mit der BORA JOY App und dem neuen BORA X Pure Kochfeldabzugssystem ausgelegt. Dabei werden routinierte Kochvorgänge durch voreingestellte Zubereitungstemperaturen und -zeiten unterstützt. So kann man sich auf die Zubereitung der Sauce konzentrieren, während die Assist-Funktion die Temperatur des Nudelwassers steuert.

BORA hat stets das Ohr am Kunden, daher konzentrieren sich die Entwickler auf die Lösung realer Problemstellungen aus dem Lebensraum Küche. So unterstützt die Assist-Funktion konsistente Garergebnisse bei jedem Kochvorgang und verhindert z. B. durch die Temperaturregelung je nach eingelegtem Gargut das Überkochen oder Anbrennen. In Kombination mit der BORA JOY App erweitert sich der Funktionsumfang von BORA Assist, indem zusätzliche voreingestellte Kochfunktionen wie Eierspeisen braten oder Nudeln kochen gestartet werden können. Da die Konzeption der Edelstahl Kitchenware gleichzeitig mit der Weiterentwicklung des Kochfeldabzugssystems BORA X Pure stattfand, sind beide Neuheiten perfekt aufeinander abgestimmt.

Im minimalistischen BORA Design gehalten, passen die zeitlosen Töpfe und Pfannen farblich in jede Küche. Der Aufbau aus Single-Ply Edelstahl mit Kapselboden sichert eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Der Abstand der ergonomischen Griffe zum Topfkörper wurde entsprechend weit gewählt, was die Verbrennungsgefahr minimiert. Die Pfannen kommen mittels der innenliegenden Keramikbeschichtung mit praktischen Antihaft-Eigenschaften und in einer leicht konischen Form für einfaches Schwenken. In den Töpfen findet sich nicht nur die übliche Liter-Messskala, sondern zusätzlich eine weitere Assist Skala, die auf das unterstützte Kochen ausgelegt ist. Ein dezenter Schüttrand sorgt dafür, dass beim Ausgießen von Flüssigkeiten nichts daneben geht.

Clever durchdacht

Bemerkenswert sind neben dem im Lieferumfang enthaltenen Gareinsatz zum Dämpfen auch die speziell entwickelten BORA Kippdeckel des 5-teiligen Assist Topfsets. Mit einer einfachen Handbewegung lassen sich diese variabel kippen und leiten so den Dampf zielgerichtet in den Kochfeldabzug, was der frischen Luft speziell in offenen Wohnküchen zugutekommt.

BORA Pots and Pans Assist tragen auf sämtlichen Herdarten zu besten Garergebnissen bei, ob Gas, Strahlheizkörper oder Induktion. Idealerweise kombiniert man sie mit dem neuen BORA X Pure Kochfeldabzugssystem, um die Vorteile des unterstützten Kochens mit BORA Assist zu genießen. Wie die Spezialfunktion ‚Boil‘ etwa, die nach Erreichen der 100 Grad Marke die Herdplatte nach einer akustischen Rückmeldung automatisch abschaltet und somit den oftmals optisch störenden Wasserkocher auf der Küchenarbeitsplatte gänzlich obsolet macht.

BORA Kitchenware in zwei Sortimenten

BORA Pots and Pans Assist unterscheiden sich in der Farbe, dem Aufbau und der Assist-Funktion von den BORA Pots and Pans ohne die Assist-Funktion. Für beide Sortimente der Kitchenware von BORA verstehen sich Stapelbarkeit und leichte Reinigung durch eine Konzeption ohne Schmutzfugen fast von selbst. Die auch bei großer Beladung angenehm zu handhabenden Töpfe sind spülmaschinengeeignet. Um die Lebensdauer der Pfannen zu verlängern, empfiehlt sich ihre Reinigung per Hand. Die Töpfe sind backofengeeignet und nicht nur perfekt für BORA Induktionskochfelder, sondern im Sinne der Nachhaltigkeit auch für alle anderen Kochfeldtypen bis hin zum Gasherd.

Das BORA Pots and Pans Assist Sortiment umfasst ein 5- teiliges Topfset (Töpfe mit 20 und 24 cm Durchmesser und passenden Kippdeckeln sowie dem Gareinsatz), eine Pfanne mit 24 cm Durchmesser sowie eine Schmorpfanne mit 28 cm Durchmesser.

BORA Kitchenware ist zu beziehen bei BORA Partnern im Küchenfachhandel und im BORA Online Shop unter shop.bora.com.

Zum Unternehmen

BORA entwickelt und produziert innovative Premium-Kücheneinbaugeräte mit hohem Designanspruch. Die deutsch-österreichische Unternehmensgruppe positioniert ihr Portfolio international mit dem Claim ‚More than cooking.‘ Seit Willi Bruckbauer BORA 2007 gründete, hat das Unternehmen den Anspruch, Gewohntes in Frage zu stellen. Die Mission: ‚Wir revolutionieren den Lebensraum Küche. Mit außergewöhnlichen Produkten für außergewöhnliche Erlebnisse.‘

Begonnen hat alles mit den innovativen Kochfeldabzugssystemen, die dank intelligenter Technik den Kochdunst nach unten abziehen und mit dem BORA eigenen Anspruch an Perfektion laufend weiterentwickelt werden. Das Produktportfolio wurde um den BORA X BO, einen Profi-Dampfbackofen für zuhause und die dazu passende Multischublade erweitert, es folgten Kühl- und Gefriersysteme sowie Beleuchtung. Am Sortiment und der Live Experience wird laufend gearbeitet, um BORA Fans und Kunden auch zukünftig das beste Kocherlebnis bieten zu können. Produkte von BORA zeichnen sich durch höchste Performance, leichte Reinigung und einfache Bedienung aus. Dank ihres zeitlosen Designs fügen sie sich problemlos in jede Küche ein und sorgen für frische Luft und freie Sicht im Lebensraum Küche.

BORA beschäftigt über 650 Mitarbeiter weltweit, insbesondere an den Standorten in Raubling, Niederndorf und Sydney sowie in den Flagship Stores in München und Herford. Vertrieben werden BORA Produkte mittlerweile weltweit in mehr als 40 Ländern.

Die BORA Unternehmensgruppe ist ein vielfach ausgezeichneter, attraktiver Arbeitgeber dessen Produkte zahlreiche international bedeutende Design Awards gewinnen konnten.

Weitere Informationen unter bora.com

