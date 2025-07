HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD.

Desay Battery stellt proaktiv-sicherheitsorientierte Energiespeichertechnologien vor

Am 23. Juli veranstaltete Desay Battery, ein weltweit führender Anbieter umfassender Energiespeicherlösungen, in Changsha, China, den Start seiner Massenproduktion. Die Veranstaltung präsentierte eine neue Generation proaktiver Sicherheitsbatteriezellen und -systeme, UPS 2.0 und die Datencenter-Energieintegration: Die Source-Grid-Load-Storage-Lösung, die einen wichtigen Meilenstein in Desays Mission für leistungsstarke, sicherheitsorientierte Technologien darstellt und durch eine Reihe strategischer Partnerschaften zur Beschleunigung der regionalen Energiewende untermauert wird.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das erneute Bekenntnis von Desay Battery zur Sicherheit, die seit langem die Grundlage für Innovation und Wachstum des Unternehmens bildet. Der Präsident des Unternehmens, Leon Cheng, betonte, dass die Sicherheit beim Produktdesign und der Systemarchitektur oberste Priorität hat. Durch Fortschritte bei der Digitalisierung, Modularisierung und intelligenten Fertigung verbessert Desay die Batterieleistung und gewährleistet gleichzeitig Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz. Cheng hob hervor, dass das Engagement des Unternehmens für die globale Energiewende auf der Bereitstellung sicherer, hochwertiger und langlebiger Lösungen beruht.

Die innovativen Sicherheitsbatteriezellen und -systeme von Desay Battery unterstreichen das Engagement des Unternehmens für die Sicherheit. Dank fortschrittlicher intelligenter Fertigung und strenger Qualitätskontrollen bieten diese hochmodernen Zellen eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Überladung. Eine proprietäre Drucksensortechnologie ermöglicht eine Echtzeit-Zustandsüberwachung, während KI-gestützte Vorhersagemodelle schnelle Risikowarnungen und präzise Lebensdauerprognosen liefern. Darüber hinaus verbessern materialgerechte Konstruktionen die Energieeffizienz und Langlebigkeit und unterstreichen damit das Engagement von Desay für proaktive Sicherheit durch intrinsische und aktive Schutzmechanismen.

Ebenfalls vorgestellt wurde die USV 2.0, die mit hochentladbaren 8C-Batteriezellen arbeitet und eine Notstromversorgung von bis zu 300 KVA für 10 Minuten bietet. Die Source-Grid-Load-Storage-Lösung bietet wettbewerbsfähige LCOE von 0,25 RMB/kWh, wodurch Rechenzentren bis zu 79 % der Stromspitzenkosten einsparen können.

Yu Qingjiao, Generalsekretär der Zhongguancun New-Battery Technology-Innovation-Alliance, lobte die neuen Produkte von Desay Battery dafür, dass sie kritische Sicherheitsaspekte berücksichtigen und Maßstäbe in Sachen Lebenszyklusschutz und Integration setzen. Er beschrieb die neue Produktpalette als ein Branchenmodell, das sich an den nationalen Prioritäten für technologische Sicherheit und Leistungsverbesserung orientiert.

In der Erkenntnis, dass die Sicherheit der Energiespeicherung eine systemische Zusammenarbeit erfordert, brachte Desay Battery auf der Veranstaltung Branchenexperten zusammen, um die Zukunft der Speichertechnologien, die Integration der Wertschöpfungskette und innovationsgetriebene Sicherheit zu erörtern.

Mit seinen End-to-End-Lösungskompetenzen und seiner umfassenden Design-Expertise bietet Desay Battery den weltweit führenden Energiespeichern maßgeschneiderte Lithium-Batterielösungen. Die kürzlich erfolgte Aufnahme in BloombergNEFs 2025 Q2 Energy Storage Tier 1 unterstreicht die Stellung des Unternehmens als weltweit anerkannter Energiespeicher-Innovator.

