Kitzbühel begrüßt KURIER ROMY zum Winteropening 2025

Österreichs begehrtester Film- und Fernsehpreis kommt in die Gamsstadt.

Erstmals in ihrer Geschichte findet die KURIER ROMY in der malerischen Kulisse von Kitzbühel statt. Auch das genaue Datum steht bereits fest: Freitag, der 28. November 2025. Dieser Ortswechsel nach Tirol markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die traditionsreiche Preisverleihung.

Nach 35 Jahren in Wien bietet der Standortwechsel die Chance, frische Impulse zu setzen. Kitzbühel als legendärste Sportstadt der Alpen weist auch im Bereich Film und Fernsehen eine reiche Historie auf. So ist die Gamsstadt ist als Wohn- und Urlaubsort von Filmschaffenden sowie Drehort zahlreicher, auch internationaler, Produktionen bekannt.

Dr. Christian Harisch, Obmann von Kitzbühel Tourismus, ist stolz, die KURIER ROMY zum diesjährigen Winteropening in Kitzbühel zu begrüßen: „Legendär waren die unzähligen Besuche von Romy Schneider in den 60er- und 70er-Jahren. 2025 kommt sie gefühlt wieder zurück nach Kitzbühel.“

Strategische Neuausrichtung

Der Wechsel nach Kitzbühel ist Teil einer strategischen Initiative des KURIER Medienhauses, neue Zielgruppen anzusprechen und die Marke ROMY in einem neuen Kontext zu präsentieren. Dabei wird nicht nur die nationale Aufmerksamkeit, sondern auch die internationale Strahlkraft der Veranstaltung gestärkt. Kitzbühel Tourismus verfügt seit jeher über einen internationalen Gästemix. Zum Veranstaltungstermin Ende November erstrahlt die Gamsstadt beim traditionellen Kitzbüheler Advent bereits im weihnachtlichen Glanz.

„Kitzbühel und die KURIER ROMY Gala verkörpern den Glanz und die Exklusivität Österreichs und lassen die Gipfel des Wintersports auf die Sternstunden der Unterhaltung treffen", resümiert Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser. „Wenn zwei starke Marken aufeinandertreffen, kann daraus Fruchtbares entstehen. Gerade für die KURIER ROMY ergibt sich durch die Begehrlichkeit der legendärsten Sportstadt der Alpen und der Nähe Kitzbühels zum Süddeutschen Raum Potenzial für die zukünftige Ausrichtung. Mit dem Termin Ende November - genau zum Start der Hahnenkammbahn, schaffen wir zudem ein Winteropening der besonderen Art.“

KURIER ROMY und ORF

Richard Grasl, Geschäftsführer des KURIER, erklärt: „Mit der Entscheidung, die KURIER ROMY nach Kitzbühel zu bringen, setzen wir ein starkes Signal für Innovation und neue Perspektiven. Das Filmfestival Kitzbühel bietet die perfekte Bühne, um die Verleihung in einem noch stärker international ausgerichteten Kontext zu präsentieren. Und es gibt wohl keinen glamouröseren Ort als Kitzbühel - damit ist er ein perfekter Austragungsort für unsere ROMY. Unser Ziel ist es, hier gemeinsam mit allen Verantwortlichen den größten Film- und Fernsehpreis im DACH-Raum aufzubauen und zu etablieren.“ Und weiter; „Die Nähe zum starken TV- und Medienstandort München und zum gesamten deutschen Markt stärkt den Preis mit Sicherheit!“

Der ORF überträgt auch in diesem Jahr die glanzvolle Preisverleihung live - zeitversetzt - in ORF 2 sowie auf der Streaming-Plattform ORF ON und begleitet den Event mit aktueller Berichterstattung. „Wir freuen uns sehr, dass wir als langjähriger Partner mit an Bord sind. Allein der ORF produziert pro Jahr rund 500 Filme, Dokus und Serienfolgen. Die KURIER ROMY feiert dieses Bekenntnis Österreichs und besonders des ORF zum Filmstandort Österreich und dokumentiert auf hochkarätige Art und Weise, wie gut die Zusammenarbeit mit der heimischen Film- und TV-Wirtschaft ist“, so ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Und weiter: „Die KURIER ROMY verdeutlicht auch eindrucksvoll die Bindung des Publikums zu seinen Stars und zeigt, wie wichtig den Österreicherinnen und Österreichern ihre TV-Lieblinge sind. Das ist auch nicht verwunderlich: 6,4 Millionen Menschen nutzen jeden Tag zumindest ein ORF-Angebot - das sind 85 Prozent der Bevölkerung. Sie alle sind potenzielle ROMY-Voter und machen die KURIER ROMY somit zu einem unverzichtbaren Ausdruck der Verbundenheit zwischen Publikum und ORF-Stars.“

Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel

Ein weiteres Highlight ist die neu etablierte Kooperation mit dem renommierten Filmfestival Kitzbühel. Diese Partnerschaft verbindet die glanzvolle Welt der KURIER ROMY mit der kreativen Energie eines der spannendsten Filmfestivals Österreichs und verspricht neue Impulse für beide Veranstaltungen. Die KURIER ROMY ist allen als großes TV-Event am Samstagabend bekannt. Ab dieser Wintersaison wird in Kitzbühel eine ganze Woche Ende November unter das Motto Film und Fernsehen gestellt.

Michael Reisch, Gründer und Geschäftsführer des Filmfestival Kitzbühel unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der KURIER ROMY: „Die Synergien zwischen dem Filmfestival Kitzbühel und der KURIER ROMY stärken den Film- und Produktionsstandort Österreich. Sowohl das Filmfestival Kitzbühel als auch die KURIER ROMY profitieren von inhaltlichen Erweiterungen und Innovationen, die durch diesen zukunftsweisenden Schulterschluss möglich werden. Die Vernetzung der Branche war schon bisher fest in der DNA des Filmfestival Kitzbühel verankert. In dieser neuen Konstellation wird Tirol zum Anziehungspunkt für die Film- und Fernsehbranche aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Dank der fruchtbaren Kooperation mit dem Kitzbühel Tourismus markiert die Festivalwoche einen cineastischen Saisonbeginn in den Tiroler Alpen.“

Filmfestival Kitzbühel Direktor Markus Mörth freut sich, dass durch die neue Kooperation mit dem KURIER ein ausgewogener Mix aus neuen Highlights und einem bewährten Programm gelungen ist.