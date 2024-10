act entertainment ag

Zusatzshow: Hans Zimmer Live - The Next Level - Europe Tour 2025/2026 | NEU: 15.11.2025, Hallenstadion Zürich

Bisheriger Termin: 16. November 2025 - Hallenstadion, Zürich - nur noch wenige Tickets verfügbar! Zusatz Termin: 15. November 2025 - Hallenstadion, Zürich

Aufgrund der sehr grossen Nachfrage kommt Hans Zimmer mit einem zusätzlichen Termin nach Zürich ins Hallenstadion!

Der mehrfache Oscar®- und Grammy®-Preisträger kehrt 2025 mit „Hans Zimmer Live – The Next Level“ zurück.

The Next Level verspricht eine völlig neue Show mit bahnbrechenden elektronischen Sound-Elementen und einer spektakulären Lichtinszenierung, die Zimmers bisherige Produktionen noch übertreffen wird. Der Rockstar-Komponist und Hollywood-Rebell (BBC), der aktuell mit seiner ausverkauften Tour in Nordamerika unterwegs ist, zeigt sich einmal mehr als Ausnahmekünstler.

Infos zu den Shows

Türöffnung: 17.30 Uhr

Beginn: 19.30Uhr

Starzone Presale: Freitag, 11.10.2024, 14.00 Uhr bis Montag, 14.10.2024, 13.59 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Montag, 14.10.2024, 14.00 Uhr

Lorena Melle

act entertainment ag

Postfach 2115

4002 Basel