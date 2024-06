Suter Inox AG

Suter Inox AG präsentiert CRISTADUR® als neues Premium-Material

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Linero Cristadur: die seidig-matte Premium-Oberfläche

Wir freuen uns, Ihnen im Bereich Spülen und Becken die seidig-matte Premium-Oberfläche CRISTADUR® vorzustellen. Entdecken Sie die Vorzüge der Linero Cristadur Granitspüle mit eleganter Linienführung.

Farbtrends treffen auf elegantes und klares Design. Das Linero Cristadur bietet als Neuheit noch mehr Spielraum für die individuelle Küchengestaltung. Die klare Linienführung verleiht dem Becken eine elegante, moderne Optik. Mit den passenden Ventilbestandteilen entsteht eine Harmonie, die auf ästhetische Weise zusammenpasst.

Linero Cristadur – elegante Linienführung

Der Trend zu Farben in der Küche ist ungebrochen. Deshalb lanciert die Suter Inox AG das 50-er Format im Bereich der Granitspülen in der Premium-Materialität CRISTADUR® von Schock. Der enge Radius von 15 mm sowohl in den Ecken als auch am Boden verleiht der Linero-Serie eine konsequent gleichmässige Optik und ein ausgeglichenes, elegantes und klares Design. Die schmale und schöne Randbreite von 17 mm gewährt den Erhalt der modernen Optik auch im flächenbündigen Einbau. Klare und gleichmässige Linien und Radien verleihen der Modellreihe Linero eine zeitlose Schönheit. Die neueste Ablauf- und Überlauftechnik Desino unterstützt die harmonische Optik elegant. Ästhetisch und funktional passt Linero in jedes moderne Küchenkonzept.

CRISTADUR® – das Premium-Upgrade

Schock ist Erfinder der farbigen Spülen aus Quarzkomposit-Verbundwerkstoff und bietet als einziger Hersteller eine seidenmatte Premium-Oberfläche an. Das neu patentierte Kompositmaterial aus natürlichem Quarz ist bruchfester, dank des Abperleffekts leicht zu reinigen und wirkt durch seine einmalig seidige Oberfläche besonders ästhetisch. Ausserdem zeichnet es sich durch seine Langlebigkeit, Lebensmittelechtheit und Unempfindlichkeit gegenüber Temperatureinwirkung bis 180° aus, welche das Becken kombinierbar mit Kochendwasserarmaturen macht.

Farbvielfalt für Ihren Küchentraum

Die Linero Cristadur Linie ist erhältlich in den drei Trendfarben Puro, Stone und Polaris und lässt so Spielraum für die individuelle Küchengestaltung. Der Trend zur Farbe Schwarz bleibt ungebrochen, vor allem, wenn sich alles zu einem stimmigen, nahtlosen Gesamtbild fügt, welches durch Präzision und Detailtreue begeistert. Daher präsentiert sich passend dazu das Ventil sFlow Desino in graphit oder schwarz matt, welches sich farblich harmonisch in das Becken integriert. In der Ausführung Black Edition sind PVD- oder DEC-beschichtete Ventilbestandteile im Preis inbegriffen und bilden eine ästhetische Einheit – wie aus einem Guss.

Ventilbestandteile mit schwarz-matter DEC-Beschichtung

Neben der bewährten PVD-Beschichtung in Graphit kommt neu auch eine besonders edle, tiefschwarze DEC-Oberflächenbeschichtung in matter Ausführung bei den Ventilbestandteilen zum Einsatz. Optisch harmonieren sie perfekt mit schwarz-matten Armaturen und der Granitspüle Linero Cristadur in der Farbe Puro. In der täglichen Anwendung sind sie durch die wasser- und schmutzabweisende Beschichtung besonders komfortabel.

Die innovative Ablauftechnik Desino ist sowohl mit PVD- als auch DEC-Beschichtung erhältlich. Desino steht für modernes Design, optimale Hygiene und eine herausragende Ablaufleistung. Der verdeckte Ablauf mit untenliegendem Sieb überzeugt durch sein elegantes, flächenbündiges Design und durch seine funktionalen Mehrwerte. Desino in schwarz matt und graphit ist erhältlich in den Varianten TouchFlow und Raumspar. TouchFlow ermöglicht die Bedienung des Ventils durch Druck auf die schwenkbare Überlaufklappe, bei der Option Raumspar kann das Ventil klassisch über einen Zugknopf bedient werden.

Über das Unternehmen

Das Schweizer Familienunternehmen hat sich in den letzten 77 Jahren von der Edelstahl-Manufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Einzigartige Produkte aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Armaturen, Abfallsysteme, Küchenzubehör sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG runden das innovative Angebot ab.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schinznach-Bad mit Ausstellungen in Zürich und Crissier. Die inhabergeführte Aktiengesellschaft wurde 1947 gegründet und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeitende.

Medienkontakt

Marlene Moser Verantwortliche Media / PR

Suter Inox AG Schachenstrasse 20 CH-5116 Schinznach-Bad T +41 58 263 66 47 marlene.moser@suter.ch / media@suter.ch suter.ch