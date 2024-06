Suter Inox AG

Suter Inox AG präsentiert die neue Modellreihe Linero mit eleganter Linienführung

Linero Edelstahl – ein Meisterstück zeitloser Eleganz

Wir freuen uns, Ihnen im Bereich Spülen und Becken mit der Linero-Serie eine zeitlos schöne Neuheit vorzustellen. Entdecken Sie, wie Linero sich Ästhetisch und funktional in jedes moderne Küchenkonzept einfügt.

Die neue Modellreihe Linero macht durch die hochwertige Verarbeitung und das besonders geradlinige, elegante Design eine gute Figur. Das Design schöpft durch den engen Radius die Materialeigenschaften von Edelstahl voll aus.

Linero Edelstahl: elegante Linienführung

Die Linero-Linie gehört zu den hochwertigen und eleganten Modellen der Produktkategorie Spülen und Becken von Suter Inox. Der enge Radius von 15 mm sowohl in den Ecken als auch am Boden verleiht der Linero-Serie eine konsequent gleichmässige Optik und ein ausgeglichenes, elegantes, klares Design. Die flächenbündige Einbautechnik vollendet das ästhetische Werk. Ob eingeschweisst, flachaufliegend oder als Unterbauvariante: Das Becken kann in jede Oberfläche integriert werden. Der schlanke 7-mm-Rand im flächenbündigen Einbau unterstreicht das moderne und geradlinige Design und steht in perfekter Harmonie mit dem engen Radius. Durch das matte Finish werden Fingerabdrücke und Wasserspuren weniger sichtbar. Zudem reflektiert der matte Edelstahl das Licht auf eine subtile Weise, welche dem Becken einen sanften Glanz verleiht. Ästhetisch wie funktional passt Linero in jedes moderne Küchenkonzept.

Design und Technik im perfekten Zusammenspiel

Linero setzt neue Massstäbe für zeitlose Eleganz, die selbst höchsten Designansprüchen gerecht wird, und verbindet diese mit der von der Suter Inox AG entwickelten innovativen Ab- und Überlauftechnik Desino. Alle Produkte der Linero-Linie sind mit den neusten Ab- und Überlaufsystemen Desino eFlow, TouchFlow oder Raumspar ausgestattet.

Desino – verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb

Desino steht für modernes Design, optimale Hygiene und eine herausragende Ablaufleistung. Der verdeckte Ablauf mit untenliegendem Sieb überzeugt durch sein elegantes, flächenbündiges Design und durch seine funktionalen Mehrwerte. Speisereste werden im untenliegenden Sieb unsichtbar gesammelt, was die Hygiene garantiert und gleichzeitig die Reinigung vereinfacht. Desino ist erhältlich in den drei Varianten eFlow, TochFlow und Raumspar.

Bei der Überlauftechnik geht es um das vollendete Zusammenspiel zwischen Ästhetik und Funktionalität. Bei der innovativen Bedienvariante eFlow wird der Wasserfüllstand sowie der Ablauf des Wassers durch die eControl-Sensorbedieneinheit überwacht und gesteuert. TouchFlow mit verdecktem Überlauf ermöglicht die elektronische Bedienung des Ventils mittels leichtem Druck auf die schwenkbare Überlaufklappe. Desino lässt sich jedoch auch klassisch über ein Raumsparventil mit Zugknopf bedienen.

Über das Unternehmen

Das Schweizer Familienunternehmen hat sich in den letzten 77 Jahren von der Edelstahl-Manufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Einzigartige Produkte aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Armaturen, Abfallsysteme, Küchenzubehör sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG runden das innovative Angebot ab.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schinznach-Bad mit Ausstellungen in Zürich und Crissier. Die inhabergeführte Aktiengesellschaft wurde 1947 gegründet und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeitende.

Medienkontakt

Marlene Moser Verantwortliche Media / PR

Suter Inox AG Schachenstrasse 20 CH-5116 Schinznach-Bad T +41 58 263 66 47 marlene.moser@suter.ch / media@suter.ch suter.ch