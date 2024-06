Suter Inox AG

Suter Inox AG präsentiert exklusive Markenarmaturen

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Starke Marken für die Küche. Exklusive Markenarmaturen von Gessi, Laufen, Dornbracht und KWC bei der Suter Inox AG.

Wir freuen uns, Ihnen unsere exklusiven Neuheiten im Bereich Armaturen vorzustellen. Entdecken Sie die Trends in Sachen Design und Technik unserer ausgewählten Marken.

Das Schweizer Familienunternehmen hat sich in den letzten 77 Jahren von der Edelstahl-Manufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Dazu gehören nebst der zeitlos-modernen Eigenmarke Suter auch exklusive Markenarmaturen bekannter Hersteller wie Gessi, Laufen, Dornbracht und KWC.

Gessi

Gessi verkörpert mit seinen Kollektionen seit 1992 das Meisterwerk italienischer Handwerkskunst. Die Produkte sind das Ergebnis sorgfältiger Planung, bei der die Bedürfnisse und Wünsche der Benutzer im Mittelpunkt stehen. Ihr Design verleiht jedem Raum eine künstlerische Note und macht das Alltägliche zu etwas Einzigartigem. Innovation bedeutet für Gessi nicht nur neue stilistische Lösungen, sondern auch den Einsatz umweltfreundlicher Technologien und Materialien. Die Qualitätsprodukte Made in Italy zeichnen sich durch kreative Freiheit, Originalität und Liebe zum Detail aus. Zu den exklusiven Armaturen von Gessi gehören bei Suter die Modellreihen Segno und Lunis. Segno schafft mit 5 Modellvarianten in unterschiedlichen Oberflächen kreativen Spielraum für die individuelle Küchengestaltung und verleiht jeder Küche einen Hauch Exklusivität. Alle Modelle sind in zwei unterschiedlichen Oberflächen (Chrom, Edelstahl-Finish) erhältlich. Ausgewählte Modelle ebenfalls in Pulverbeschichtung schwarz matt.

LAUFEN

Bei LAUFEN verschmelzen Design, Qualität und Funktionalität zu einer harmonischen Symbiose und bringen die Persönlichkeit der traditionsreichen Marke zum Ausdruck. Ästhetisch gestaltete Wohnträume tun unserem Wohlbefinden gut. Deshalb bringen Armaturen der Schweizer Marke LAUFEN den individuellen Zeitgeist zum Ausdruck und erfüllen hohe Ansprüche an die Funktionalität. Ihre lange Lebensdauer ist der Beweis für den bewussten Umgang mit Ressourcen und ihr Stil die Essenz von Kreativität. Als Premium-Marke zählt LAUFEN zu den international führenden Herstellern mit weltweiter Distribution. Zu den exklusiven Armaturen von LAUFEN gehören bei Suter die Modelle Epoc, Pino und Sento. Besonders im Trend liegen die schwarz-matten Armaturen in der Oberfläche Inox Black.

Dornbracht

Dornbracht mit Hauptsitz in Iserlohn ist der führende Anbieter von hochwertigen Designarmaturen und -accessoires für Bad, Spa und Küche. Seit seiner Gründung 1950 steht der Name Dornbracht für langlebige Produkte und dauerhaftes Design. Darüber hinaus engagiert sich die Marke für eine nachhaltige Herstellung und den verantwortungsvollen Umgang mit seinen Produkten. Als Premiumhersteller steht Dornbracht für Design- und Architekturkompetenz mit Fertigungsqualität auf höchstem Niveau und ist dafür weltweit bekannt. Mit klar definierten Gestaltungsprinzipien für ein langlebiges Produktdesign und der konsequenten Orientierung an den Nutzerbedürfnissen hat Dornbracht Bad und Küche zu Lebensräumen entwickelt. Zu den exklusiven Armaturen von Dornbracht gehört bei Suter die Modellreihe Koya. Sie kombiniert Ästhetik und Funktionalität für die Küche. Das minimalistische Design und die hochwertigen Materialien bieten eine zeitlose Eleganz und zuverlässige Leistung. Die Modelle der Koya-Serie sind in 3 unterschiedlichen Oberflächen (Chrom, Edelstahl-Finish, pulverbeschichtet schwarz matt) erhältlich.

KWC

KWC vereint über 150 Jahre Tradition und Innovation mit großen Technologie- und Materialkompetenzen sowie hohem Designanspruch. Der Premiumhersteller hochwertiger Armaturen und umfassender Sanitär-Lösungen ist der Inbegriff hochklassiger Intelligenz in Bad und Küche. Mit nachhaltigen Technologien, erlesener Qualität und innovativem Design hat sich der Schweizer Armaturenhersteller international einen Namen gemacht. Nachhaltigkeit, Hygiene und Sicherheit gehören zu den prägenden Werten. Zu den exklusiven Armaturen von KWC gehört bei Suter die Modellreihe KWC Luna-E. Die Serie besticht durch klare Linienführung und minimalistisches Design, das sich nahtlos in jede Küche einfügt. Mit ihren ergonomisch geformten Griffen und ihrem schlanken Profil bietet die Modellreihe höchsten Bedienkomfort und maximale Benutzerfreundlichkeit.

Eigenmarke Suter

Eigenständig, zeitlos-modern und doch fassbar und bodenständig. Die Suter Armaturen fügen sich harmonisch ins jeweilige Küchenumfeld ein. Als vielseitig einsetzbare Allrounder mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis treffen sie den Geschmack eines breiten Publikums.

Über das Unternehmen

Das Schweizer Familienunternehmen hat sich in den letzten 77 Jahren von der Edelstahl-Manufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Einzigartige Produkte aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Armaturen, Abfallsysteme, Küchenzubehör sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG runden das innovative Angebot ab.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schinznach-Bad mit Ausstellungen in Zürich und Crissier. Die inhabergeführte Aktiengesellschaft wurde 1947 gegründet und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeitende.

Medienkontakt

Marlene Moser Verantwortliche Media / PR

Suter Inox AG Schachenstrasse 20 CH-5116 Schinznach-Bad T +41 58 263 66 47 marlene.moser@suter.ch / media@suter.ch suter.ch