Suter Inox AG

Medienmitteilung Suter Inox AG: Eröffnung einer neuen Filiale mit Ausstellung in Crissier

Eröffnung einer neuen Filiale mit Ausstellung in Crissier

Der Schweizer Küchenausstatter mit mehr als 77 Jahren Küchenkompetenz eröffnet in Crissier eine neue Ausstellung. Hell, modern und freundlich empfängt die Filiale seit dem 3. Mai 2024 Interessenten aus der gesamten Westschweiz und Umgebung. Auf insgesamt 227 m² lässt sich hier das Plus für die Küche ganz persönlich erleben.

Das Plus für die Küche

In der neuen Ausstellung des Schweizer Küchenausstatters kommen alle Komponenten der anspruchsvollen Küchengestaltung zusammen. Auf insgesamt 227 m² präsentiert die Suter Inox AG in der Ausstellung in Crissier aktuelle Trends und stilvolle Lösungen für die Küche in einem modernen und inspirierenden Ambiente. Die Filiale befindet sich an bester Lage im neuen Lentillières Nord, nur 20 Minuten von Lausanne entfernt. Die Eröffnung fand am 3. Mai 2024 statt.

Starke Marken für die Küche

Damit die Auswahl der passenden Küchenelemente zu einem besonderen Erlebnis wird, bietet die Suter Inox AG in der neuen Filiale alles aus einer Hand: moderne Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG, elegante und funktionale Armaturen bekannter Marken, Spülen und Becken sowie individuelle Massanfertigungen von Suter. In der Ausstellung präsentiert sich zudem die erste BORA-Welt der Schweiz. Hier erleben die Besucher-/innen die innovative Produktpalette der Marke BORA hautnah, vom neuen Kühl- und Gefriersystem über die bekannten Kochfeldabzugssysteme bis zur Beleuchtung.

Näher beim Kunden

Die Nähe zum Kunden und die Möglichkeit, die Produkte von Suter Inox vor Ort erleben zu können, stehen für den Schweizer Familienbetrieb im Fokus. Die Eröffnung der neuen Ausstellung in der Westschweiz markiert in diesem Bestreben einen weiteren bedeutenden Meilenstein. Die Filiale in Crissier bringt die Produkte der Suter Inox AG dem Kunden noch näher und sorgt für ein emotionales Erlebnis. Ein Team aus kompetenten Mitarbeitern sorgt für einen erstklassigen Service und hilft bei der Verwirklichung individueller Projekte.

Suter Inox AG – Ihr Küchenausstatter

Das Schweizer Familienunternehmen hat sich seit der Gründung 1947 von der Edelstahlmanufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Dabei steht die Verbundenheit zur Schweiz und zum Material Edelstahl seit jeher im Fokus. Produziert wird bis heute im aargauischen Schinznach-Bad. Mit viel Leidenschaft und Herz entstehen hier exklusive Küchenabdeckungen weitestgehend in Handarbeit. Einzigartige Produkte aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Armaturen, Abfallsysteme, Küchenzubehör sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG runden das innovative Angebot ab.

Erste Wahl für die Küche

Die visionäre Einstellung von Suter Inox bringt stetig neue Innovationen auf den Markt, die durch Technik und Design bestechen. Als Beispiel ist die Spezialoberfläche Xrange Black mit ihrer edlen, im Kreuz geschliffenen Struktur und der Antifingerprint-Beschichtung sTec zu nennen. Das besondere Produktionsverfahren zeigt in Kombination mit Lichtspektrum und Betrachtungswinkel einen faszinierenden Farbeffekt. Ebenso trendbewusst und ästhetisch präsentiert sich das Linero Cristadur Unterbaubecken in den Trendfarben Puro, Stone und Polaris. In der neuen «Black Edition»-Ausführung kombiniert sich das elegante Becken mit schwarzen Ventilteilen und garantiert einen dramatischen Auftritt mit besonderem Charakter.

«Es gab bis jetzt keine hochwertige Ausstellung der Suter Inox AG in der Westschweiz. Wir bieten für die Küchenkultur nun einen neuen Ort für Beratung und Begegnung – gesellig und herzlich.»

André Marques, Leiter Suisse romande mit über 20 Jahren Erfahrung

in der Bau- und Küchenindustrie

Über das Unternehmen

Das Schweizer Familienunternehmen hat sich in den letzten 77 Jahren von der Edelstahl-Manufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Einzigartige Produkte aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Armaturen, Abfallsysteme, Küchenzubehör sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG runden das innovative Angebot ab.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schinznach-Bad mit Ausstellungen in Zürich und Crissier. Die inhabergeführte Aktiengesellschaft wurde 1947 gegründet und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeitende.

Medienkontakt

Marlene Moser Verantwortliche Media / PR

Suter Inox AG Schachenstrasse 20 CH-5116 Schinznach-Bad T +41 58 263 66 47 media@suter.ch suter.ch