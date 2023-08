Europaratsvorsitz: bestimmendes Thema der aussenpolitischen Koordinierungssitzung

Vaduz (ots) - Der Unternehmertag am 25. Oktober widmet sich dem Thema "Offensiv in die Zukunft". Am wichtigsten Treffpunkt für Unternehmer treten unter anderem Wirtschaftsministerin Sabine Monauni, Hilti-CEO Jahangir Doongaji, Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger, Ökonom Aymo Brunetti und Unternehmerin Giada Ilardo auf. Der Unternehmertag findet am Mittwoch, 25. Oktober 2023 in der Spoerry-Halle Vaduz statt. ...

