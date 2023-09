Suter Inox AG

Daneo – der Sieger jeder Küche. Zeitgemässes Design und hochwertige Verarbeitung.

Daneo – der Sieger jeder Küche. Zeitgemässes Design und hochwertige Verarbeitung.

Die neue Beckenlinie Daneo macht mit ihrer hochwertigen Verarbeitung und ihrem zeitgemässen und eleganten Design eine gute Figur. Die Modelle überzeugen zusätzlich durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Daneo: Flächenbündige Eleganz

In der Edelstahlmanufaktur hergestellt, gehören die Daneo-Becken zu den hochwertigen und eleganten Modellen der Produktkategorie Spülen und Becken von Suter Inox. Mit 22 mm Radius in den Ecken wirkt das Becken sehr elegant, modern und ist zudem sehr angenehm zu reinigen. Die flächenbündige Einbautechnik vollendet das ästhetische Werk und das Becken wird nahtlos in jede Oberfläche integriert. Der 7-mm Edelstahlrand unterstreicht das moderne Design. Die matte Oberfläche verleiht dem Ganzen einen edlen Look.

Design und Technik im perfekten Zusammenspiel

Die moderne Edelstahl-Modellreihe Daneo verbindet das erfolgreiche Design der Daneo-Linie und die von Suter Inox AG entwickelten innovativen Ab- und Überlauftechniken. Denn alle Produkte der Edelstahl Linie Daneo sind mit allen Ab- und Überlauftechniken kombinierbar und somit auch für die modernsten Techniken wie sFlow und eFlow erhältlich.

Kombination eFlow und Desino

Die Desino-Ablauflauftechnik mit dem verdeckten Überlauf ist die perfekte Kombination zum innovativen eFlow. Desino steht für modernes Design, optimale Hygiene und eine herausragende Ablaufleistung. Der verdeckte Ablauf mit unterliegendem Sieb überzeugt durch sein elegantes, flächenbündiges Design und durch seine funktionalen Mehrwerte. Speisereste werden im unterliegenden Sieb nicht sichtbar gesammelt, was die Hygiene garantiert und gleichzeitig die Reinigung vereinfacht.

Bei der Ab- und Überlauftechnik geht es um das vollendete Zusammenspiel zwischen Ästhetik und innovativer Funktionalität. Zwei faszinierende Eigenentwicklungen – Desino und eFlow – zeigen eindrücklich auf, wie clever, praktisch und formvollendet sich die Zukunft der Ab- und Überlauftechnik präsentiert. Bei der neu entwickelten und innovativen Bedienvariante eFlow wird der Wasserfüllstand sowie der Ablauf des Wassers durch die eControl-Sensorbedieneinheit überwacht und gesteuert.

Mehr Informationen zu den Modellen und Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter: suter.ch

Über das Unternehmen

Das Schweizer Familienunternehmen Suter Inox AG hat sich in den letzten 75 Jahren von der Edelstahl-Manufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Einzigartige Produkte aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Küchenzubehör, Armaturen, Abfallsysteme sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG runden das innovative Angebot ab. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schinznach-Bad mit Ausstellungen in Zürich und Schinznach-Bad und Logistik Center in Dulliken. Die inhabergeführte Aktiengesellschaft wurde 1947 gegründet und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeitende.

