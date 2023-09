Suter Inox AG

Die Schönheit liegt im Detail. Schwarz ist mehr als eine Trendfarbe – Schwarz ist eine ästhetische Entscheidung.

Am Anfang steht ein Trend. Dann folgt Innovation. Suter Inox bietet alles zur Trendfarbe Schwarz aus einer Hand: vom Becken über Ventilbestandteile bis hin zur Armatur. Harmonie entsteht dann, wenn die Dinge im Einklang stehen und auf ästhetische Weise zusammenpassen.

Daneo CP

Das Trendbecken Daneo CP (Cristalite Plus) ist neu auch mit verdecktem, schwenkbarem Überlauf sowie in der Erweiterung mit TouchFlow-Ventil erhältlich. Ebenfalls neu ist die schmalere und schönere Randbreite von 17 mm im flächenbündigen Einbau. Die einzigartigen Granitspülen bestehen zu ca. 80 % aus Quarz – dem härtesten Bestandteil von Granit. Gebunden wird der Quarz durch hochwertigstes Acryl. Diese Zusammensetzung macht die Spülen robust gegen Kratzer und Schmutz und bewirkt ihre Langlebigkeit.

Trendfarbe Schwarz Schwarz kennt keine Grenzen.

Ob als Edelstahlabdeckung (BlackRange), Armaturen, Dispenser und Zugknöpfe, Ventilbestandteile, Becken und Spülen, Küchenzubehör oder Haushaltsgeräte – die Farbe Schwarz macht überall eine gute Figur. Vor allem, wenn sich alles zu einem stimmigen, nahtlosen Gesamtbild fügt, das durch Präzision und Detailtreue begeistert.

Neu: Ventilbestandteile mit schwarz matter DEC-Beschichtung

Neben der bewährten PVD-Beschichtung in Graphit kommt neu auch eine besonders edle, tiefschwarze DEC-Oberflächenbeschichtung in matter Ausführung bei den Ventilbestandteilen zum Einsatz. Optisch harmonieren sie perfekt mit schwarz matten Armaturen und den Granitspülen Daneo CP in der Farbe Nero. In der täglichen Anwendung sind sie durch die wasser- und schmutzabweisende Beschichtung besonders komfortabel. Wasser perlt ganz einfach ab, ohne Spuren zu hinterlassen.

Mehr Informationen zu den Modellen Daneo CP und den Ventilbestandteilen finden Sie unter: suter.ch

Über das Unternehmen

Das Schweizer Familienunternehmen Suter Inox AG hat sich in den letzten 75 Jahren von der Edelstahl-Manufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Einzigartige Produkte aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Küchenzubehör, Armaturen, Abfallsysteme sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG runden das innovative Angebot ab. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schinznach-Bad mit Ausstellungen in Zürich und Schinznach-Bad und Logistik Center in Dulliken. Die inhabergeführte Aktiengesellschaft wurde 1947 gegründet und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeitende.

