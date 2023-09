Suter Inox AG

Ein echtes Plus für die Küche: Massarbeit aus Edelstahl. Das Material, aus dem Küchenträume wahr werden.

Das Schweizer Familienunternehmen Suter Inox AG hat sich in den letzten 75 Jahren von der Produktion von Milchkesseln zu einer der führenden Edelstahlmanufakturen weiterentwickelt. Nebst dem umfassenden und inspirierenden Produktportfolio bleibt der Hauptfokus auf der Verarbeitung hochwertigen Edelstahls. So entstehen in der Manufaktur in Schinznach-Bad Küchenträume nach Mass.

Der Werkstoff edler Küchenträume

Der Werkstoff Edelstahl schenkt totale Freiheit bei der Raumgestaltung. Seine hygienischen und funktionalen Vorzüge sind legendär. Und seine unschlagbare Ästhetik im Zusammenspiel mit anderen Materialien verleiht jeder Küche individuelle Klasse. Die kompromisslose Umsetzung individueller Kundenwünsche ist die schönste Herausforderung für unsere Edelstahlmanufaktur. Die Suter Inox AG fertigt die Edelstahlkomponenten jedes Konzeptes mit echter Leidenschaft und grösster handwerklicher Meisterschaft an.

Ein Element der Raumgestaltung

Das wichtigste Kriterium eines individuellen Küchentraums ist die Raumaufteilung. Die beste Küchenform ist die, die zu Ihrem Lebensstil und zum Grundriss des Raumes passt. Der Einsatz des Werkstoffs Edelstahl erlaubt die kompromisslose Umsetzung individuellster Vorstellungen in der Raumgestaltung. Zudem behält das edle Material seine hohe und zeitlose Wertigkeit in allen Lebensphasen. In unserer Edelstahlmanufaktur entstehen massgeschneiderte Unikate, die ästhetisch wie funktional genau auf Ihre Bedürfnisse und Ihren Lifestyle zugeschnitten sind.

Der Massstab der Funktionalität

Edelstahl ist als Werkstoff für die Kücheneinrichtung unübertroffen. Seine stilvolle Eleganz wird durch zahlreiche funktionale und hygienische Vorteile sinnvoll ergänzt. In Gastroküchen setzt man aus hygienischen Gründen seit jeher auf dieses edle Material. Heute entdecken immer mehr Privathaushalte die unschlagbaren funktionalen Qualitäten von grosszügigen Edelstahl-Arbeitsflächen mit eingebauten Koch- und Grillzonen, mit integrierten Wasserzentren und weiteren individuellen Kundenwünschen, die auf elegante Weise die Küchenarbeit erleichtern.

Bakteriologische Untersuchungen haben ergeben, dass Edelstahl im Vergleich zu anderen Oberflächen (wie Holz, Kunststoff, Stein etc.) unschlagbare hygienische Vorzüge aufweist. Die porenfreie Oberfläche lässt Bakterien keine Überlebenschance.

Ein Highlight im Material- und Farbenspiel

Die formvollendete Magie des Edelstahls ist unerreicht. Das vom Kunden gewählte Oberflächenfinish bestimmt die Reflexionsintensität. Dank eines sanften Spiegeleffektes werden alle Farben der Umgebung aufgenommen. Das steigert auch seine gute Kombinierbarkeit mit anderen Materialien wie Holz, Stein, Glas, Beton, Aluminium und anderen Baustoffen. Edelstahl bringt hohe Funktionalität und dezenten Glanz in die Küche.

Die Massanfertigungen von Suter sind in den Oberflächen «Standard», «Decor» oder «Spezial» erhältlich. Bei Letzterer überzeugen die Linien IceDesign, Xrange, Polar- oder Used-Look sowie die edle Trend-Linie BlackRange mit ihren individuellen Strukturen.

Fingerabdrücke haben keine Chances

Tec ist eine hochwertige Easy-to-Clean- und Antifingerprint-Beschichtung für Edelstahl-Oberflächen. Die farblose und transparente Beschichtung wird bei der Verarbeitung auf den Edelstahl aufgetragen und verbindet sich dabei dauerhaft mit der Oberfläche. Die sTec-Beschichtung ist UV-beständig, lebensmittelecht sowie visuell und haptisch unauffällig. Sie wirkt wasser- und schmutzabweisend und sorgt so für ein hervorragendes Reinigungsverhalten. Flüssigkeiten perlen ab und Fingerabdrücke haben keine Chance. Erhältlich ist sTec für folgende Oberflächen: Xrange Fineline, Wirbel-Finish, Silk-Look und warmgewalzt.

Mehr Informationen zu unseren Edelstahl-Massanfertigungen finden Sie unter: suter.ch

Über das Unternehmen

Das Schweizer Familienunternehmen Suter Inox AG hat sich in den letzten 75 Jahren von der Edelstahl-Manufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Einzigartige Produkte aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Küchenzubehör, Armaturen, Abfallsysteme sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG runden das innovative Angebot ab. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schinznach-Bad mit Austellungen in Zürich und Schinznach-Bad und Logistik Center in Dulliken. Die inhabergeführte Aktiengesellschaft wurde 1947 gegründet und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeitende.

Medienkontakt

Loredana Freixes Marketing Kommunikation

Suter Inox AG Schachenstrasse 20 CH-5116 Schinznach-Bad T +41 58 263 66 73 media@suter.ch suter.ch