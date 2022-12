Fürstentum Liechtenstein

Regierung und LIHK-Vorstand tauschten sich aus

Vaduz (ots)

Die Regierung und der Vorstand der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) sind am Dienstag, 13. Dezember 2022 anlässlich eines Austauschs über aktuelle Themen der Wirtschaft im Regierungsgebäude zusammengekommen.

Die Traktandenliste der jüngsten Ausgabe des alljährlichen Herbsttreffens wies eine Vielzahl an zu erörternden Punkten aus. Im Anschluss an die Begrüssung durch Regierungschef Daniel Risch und LIHK-Präsident Klaus Risch widmeten sich die Teilnehmenden der wirtschaftlichen Lage der Industrie in Liechtenstein. Daran anknüpfend wurde das Thema Energieversorgung behandelt. Der Fokus lag dabei insbesondere auf den Aspekten Energiemangellage und Energiepreise. "Beides", betonte LIHK-Präsident Klaus Risch im Anschluss an das Treffen, "sind Punkte, die für die heimische Industrie risikobehaftet und deshalb von hoher Relevanz sind. Eine regelmässige Beobachtung und Analyse der Entwicklungen sind unabdingbar, um im Bedarfsfall die notwendigen Schritte einleiten zu können."

Ebenfalls diskutiert wurden im Rahmen des Herbsttreffens die Themenblöcke Nachhaltigkeit und OECD-Steuer (BEPS 2.0). "Die Herausforderungen für Liechtensteins Wirtschaft im Allgemeinen und die Industrie im Speziellen sind vielfältig und dynamisch", meinte Regierungschef Daniel Risch mit Blick auf die grosse Bandbreite an behandelten Traktanden. Umso wichtiger sei es, dass sich Vertreter Regierung und LIHK-Vorstand in einem institutionalisierten Rahmen vertrauensvoll und partnerschaftlich austauschten. "Der gemeinsame Dialog ist der Schlüssel dazu, Probleme einer passenden Lösung zuzuführen."