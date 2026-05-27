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Biomed Evida: Neue Schweizer Marke zur Unterstützung der Stoffwechselgesundheit

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Unter der neuen Marke Biomed Evida bündelt die Biomed AG bestehende und neue Produkte in einem ganzheitlichen Konzept für Stoffwechselgesundheit.

MEDIENMITTEILUNG

Biomed Evida: Neue Schweizer Marke zur Unterstützung der Stoffwechselgesundheit

Dübendorf, 27. Mai 2026 - Mit Biomed Evida lanciert das Schweizer Pharma- und Life-Science-Unternehmen Biomed AG eine neue Marke, die sich der Stoffwechselgesundheit widmet. In Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung und einem gesunden Lebensstil bieten insgesamt fünf Produkte eine alltagstaugliche Unterstützung für den Stoffwechsel: Wissenschaftlich fundiert, bedürfnisorientiert und in der Schweiz entwickelt.

Unter der neuen Marke Biomed Evida bündelt die Biomed AG bestehende und neue Produkte in einem ganzheitlichen Konzept für Stoffwechselgesundheit. Die aufeinander abgestimmten Lösungen bieten alltagsnahe Unterstützung für unterschiedliche Bedürfnisse, etwa beim Gewichtsmanagement, bei der Ballaststoffversorgung oder der Stabilisierung des Blutzuckerspiegels.

Stoffwechsel als Grundlage für Vitalität und Wohlbefinden

Der Stoffwechsel spielt eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Er sorgt dafür, dass aufgenommene Nährstoffe in Energie und körpereigene Bausteine umgewandelt, Zellen versorgt und Stoffwechselprodukte ausgeschieden werden. Entscheidend ist dabei nicht nur, dass der Stoffwechsel funktioniert, sondern auch, wie effizient und anpassungsfähig er arbeitet. Ein flexibler Stoffwechsel zeigt sich im Alltag unter anderem durch stabile Energie, ein natürliches Sättigungsgefühl und weniger Blutzuckerschwankungen. Der Lebensstil bleibt die wichtigste Basis für einen stabilen Stoffwechsel. Eine unausgewogene Ernährung, Bewegungsmangel, anhaltender Stress oder Schlafdefizite können das metabolische Gleichgewicht beeinträchtigen.

Schweizer Entwicklung mit wissenschaftlichem Anspruch

Biomed Evida sieht sich nicht als Ersatz für einen gesunden Lebensstil, sondern als alltagstaugliche Unterstützung, dort, wo die Umsetzung schwierig wird. Die Produkte richten sich an gesundheitsbewusste Menschen, die ihren Körper gezielt unterstützen und eine gute Lebensqualität langfristig erhalten möchten, ob im Alltag, in belastenden Phasen oder im Rahmen einer bewussten Lebensstilveränderung.

Im Fokus stehen Gewichtsmanagement, Diätbegleitung, Ballaststoffversorgung und Blutzuckerstabilität. Das Sortiment umfasst insgesamt fünf Produkte, die einzeln oder, je nach individuellem Bedürfnis, auch kombiniert verwendet werden können. Apotheken und Drogerien sind erste Anlaufstellen für eine ganzheitliche Beratung.

InShape ist ein protein- und ballaststoffreicher Mahlzeitersatz zur Gewichtsreduktion und -kontrolle für eine kontrollierte Energie- und Nährstoffzufuhr.

ist ein protein- und ballaststoffreicher Mahlzeitersatz zur Gewichtsreduktion und -kontrolle für eine kontrollierte Energie- und Nährstoffzufuhr. AppControl unterstützt das Sättigungsgefühl. Enthält den Ballaststoff Glucomannan, der im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zu Gewichtsverlust beiträgt.

unterstützt das Sättigungsgefühl. Enthält den Ballaststoff Glucomannan, der im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zu Gewichtsverlust beiträgt. ReduForte dient als Diätbegleiter, insbesondere in Genuss- und Ausnahmesituationen. Enthält Chrom: Chrom trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen wie Kohlenhydraten und Fetten bei.

dient als Diätbegleiter, insbesondere in Genuss- und Ausnahmesituationen. Enthält Chrom: Chrom trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen wie Kohlenhydraten und Fetten bei. FibrePlus ergänzt die tägliche Ballaststoffzufuhr u. a. mit Beta-Glucan. Beta-Glucane tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei.

ergänzt die tägliche Ballaststoffzufuhr u. a. mit Beta-Glucan. Beta-Glucane tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei. GlucoBalance unterstützt die alltägliche Blutzuckerregulation im Rahmen einer bewussten Lebensweise u. a. mit Chrom: Chrom trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei.

Über Biomed

Die Biomed AG wurde 1951 in Zürich gegründet und hat sich seither als unabhängiges Handelsunternehmen für rezeptpflichtige sowie freiverkäufliche Arzneimittel, Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel im Schweizer Markt etabliert. Biomed beschäftigt heute rund 60 Mitarbeitende in den Bereichen Zulassung, Administration, Marketing und Verkauf. Zum Portfolio zählen unter anderem Magnesium Biomed, Sinupret extract, Parapic, Biotin-Biomed forte 5 mg, Canephron, Biomed Evida InShape, Deumavan und bewährte verschreibungspflichtige Arzneimittel. Medienkontakt bop Communications GmbH Seestrasse 356 8038 Zürich medienstelle@bopcom.ch