IDC-Bericht: Huawei belegt im ersten Quartal Platz 1 auf dem globalen Markt für am Handgelenk getragene Geräte

Huawei-Wearables übertreffen 200 Millionen ausgelieferte Geräte

Gemäß den neuesten IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker-Daten hat Huawei im ersten Quartal 2025 die Spitzenposition auf dem globalen Markt für am Handgelenk getragene Geräte erobert, dabei sein robustes Wachstum beibehalten und seine Führungsposition beim Auslieferungsvolumen in China behauptet. Darüber hinaus hat Huawei seit dem 5. Juni 2025 weltweit insgesamt mehr als 200 Millionen Wearables ausgeliefert.

Fünf Produktreihen für die vielfältigen Anwendungsszenarien globaler Nutzer

Die Wearables von Huawei vereinen modisches Design, professionelle und umfassende Sport- und Gesundheitsfunktionen sowie effiziente und praktische intelligente Erfahrungen. Huawei hat fünf Produktreihen entwickelt, die auf unterschiedliche Nutzerbedürfnisse zugeschnitten sind und die vielfältigen Anforderungen aller Nutzergruppen erfüllen — von Smart Living über wissenschaftliches Training bis hin zum Gesundheitsmanagement.

Die HUAWEI WATCH Series ist mit modernster Smart-Technologie ausgestattet, verfügt über eigenständige Anruffunktionen und intelligente Fahrzeugsteuerungsfunktionen und ermöglicht so einen effizienten, intelligenten Lebensstil. Die neu eingeführte HUAWEI WATCH 5 bietet mehr Intelligenz, Effizienz und Komfort. Sie ist mit der innovativen Multi-Sensing-Technologie X-TAP ausgestattet und eröffnet neue Dimensionen in der Gesundheitsüberwachung und taktilen Interaktion. Die HUAWEI WATCH FIT Series erfüllt mit ihrem schlanken Design und umfangreichen Sportfunktionen die Anforderungen an ein leichtes Gerät und ermöglicht es den Nutzern, ihren Alltag in vollen Zügen zu genießen. Die HUAWEI WATCH GT Series vereint eine außergewöhnliche Akkulaufzeit mit modischem Design und professionellen Sport- und Gesundheitsfunktionen und dient somit als umfassender Fitnesscoach am Handgelenk.

Für Nutzer, die Grenzen überschreitenmöchten und sich extremen Herausforderungen stellen, bietet die HUAWEI WATCH Ultimate Series ultimative Zuverlässigkeit dank ihrer robusten Konstruktion, fortschrittlichen Sportmodi, darunter professionelle Tauchfunktionen bis zu 100 Metern Tiefe und Outdoor-Expeditionsfunktionen, sowie einem fortschrittlichen Golfplatzmodus, um den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden.

Außerdem hat Huawei innovative Lösungen für die Herausforderungen bei der Behandlung von Bluthochdruck entwickelt und mit der HUAWEI WATCH D Series einen Durchbruch bei der Technologie zur Blutdruckmessung am Handgelenk erzielt. Dank seiner bahnbrechenden Funktion zur dynamischen 24-Stunden-Blutdruckmessung unterstützt das Gerät die Nutzer dabei, ihren Blutdruck jederzeit und überall zu messen und zu kontrollieren, und integriert so eine professionelle Blutdrucküberwachung in den Alltag.

Technologische Innovationen als Motor für Durchbrüche in der Sportgesundheitstechnologie

Hinter der Zufriedenheit der Nutzer hinsichtlich der Verwaltung ihrer sportlichen Gesundheit stehen die kontinuierlichen Investitionen von Huawei Wearables in Innovation. Huawei hat weltweit drei Health Labs eingerichtet, in denen die Kompetenzen von über zehn Huawei-Forschungsinstituten gebündelt werden, um die Grenzen der Sportgesundheitstechnologie kontinuierlich zu erweitern.

Im Jahr 2024 führte Huawei sein neues digitales Gesundheits- und Fitnesskonzept – das TruSense-System – ein, das eine höhere Genauigkeit und Geschwindigkeit bei der Überwachung von Vitaldaten ermöglicht. Im Jahr 2025 wurde das TruSense System erneut verbessert. Dabei wurden die Vorteile der Fingerspitzen- und Handgelenkmessung kombiniert, um eine umfassendere, genauere und schnellere Gesundheitsüberwachung zu ermöglichen, einschließlich 10-Sekunden-Blutsauerstoffmessungen an der Fingerspitze und einer Erweiterung der Mikro-Körpermessindikatoren auf 17 Werte.

Im Bereich Blutdruckmanagement hat Huawei mit der Einführung der HUAWEI WATCH D, einem am Handgelenk tragbaren Blutdruckmessgerät, das in China die Zertifizierung als Medizinprodukt der Klasse II erhalten hat, Pionierarbeit geleistet. Diese Neuerung wurde nun in die „Chinesischen Leitlinien zur Prävention und Behandlung von Bluthochdruck (Überarbeitung 2024)" aufgenommen.

Bis heute haben die Wearables von Huawei sieben nationale medizinische Zertifizierungen und Medizinproduktezertifikate in 13 Ländern/Regionen erhalten. Darüber hinaus wurden fast 1000 Patente im Bereich Smart Wearables angemeldet.

Huawei hat mit über 160 professionellen Institutionen weltweit zusammengearbeitet, mehr als 300 Gesundheitsforschungsprojekte durchgeführt und über 17 Millionen Nutzer zur Teilnahme an Gesundheitsstudien gewonnen.

Active Rings: Wo Huawei und Nutzer sich vereinen, um einen sportlichen und gesunden Lebensstil zu entwickeln

Huawei begleitet Nutzer weltweit dabei, gemeinsam einen sportlichen und gesunden Lebensstil zu entwickeln. Im September 2023 startete Huawei die Kampagne „Light Up Your Rings", an der weltweit über sechs Millionen Nutzer teilnahmen und mehr als 300 Millionen Mal ihre Ringe zum Leuchten brachten. Im Jahr 2025 wurde die vollständig aktualisierte Initiative „Active Rings" eingeführt, die Nutzer weltweit dazu inspiriert, sich mit Wearables von Huawei jederzeit und überall mit Freude zu bewegen.

Die Active Rings-Kampagne wurde bereits in Deutschland, Spanien, China und anderen Ländern durchgeführt, wo Verbraucher gemeinsam aktive Momente genossen haben. In Zukunft wird sie schrittweise in APAC, Lateinamerika, dem Nahen Osten und anderen Regionen eingeführt.

