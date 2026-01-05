bop Communications

Zweite Staffel von «The Space»: Daniel Fanslau lädt wieder zu Gesprächen mit Tiefgang

Zürich, 05. Januar 2026 – «The Space» startet mit einer neuen Staffel ins Jahr und setzt erneut auf Begegnungen, die Zeit, Tiefe und echte Verbundenheit ermöglichen. Daniel Fanslau empfängt Baschi, Beni Huggel, Patti Basler, Content Creatorin Wemmse und Astronaut Marco Sieber in einer Atmosphäre, die Gespräche auf Augenhöhe fördert. Ab 05. Januar auf Joyn und ab 12. Januar in SAT.1 Schweiz.

«Die Idee hinter The Space ist schnell erklärt: Wir geben Menschen einen Raum, in dem sie sich begegnen können – authentisch, ungefiltert und ohne irgendeine Rolle spielen zu müssen. Nur echte Gespräche, nur das, was wirklich zählt», sagt Daniel Fanslau.

Zu seiner Gästeliste meint er: «Gerade die Unterschiede machen es spannend. Ich wollte Menschen zusammenbringen, die völlig verschiedene Lebenswege und Blickwinkel mitbringen. Genau daraus entstehen die besonderen, bereichernden Gespräche.» Für die zweite Staffel hat Gastgeber Daniel Fanslau eine vielfältige Gästeliste zusammengestellt: Baschi, Beni Huggel, Patti Basler, ESA-Astronaut Marco Sieber sowie Content Creatorin Wemmse.

Gästeliste

Folge 1, Beni Huggel, 05.01 auf Joyn, 12.01. in SAT.1 Schweiz

Ex-Nati-Spieler Beni Huggel spricht über Karriere, Identität nach dem Profisport und die Glamour-Falle im Fussball. Ehrlich erzählt er von Neuanfängen, Social-Media-Druck und der Frage, wer man ist, wenn die Stadien schweigen.

Folge 2, Wemmse (Emma), 05.01.auf Joyn, 19.01 in SAT.1 Schweiz

Emma spricht über Social-Media-Erfolg, Bodenständigkeit, ihre blinde Schwester und ihre Zusammenarbeit mit Roger Federer. Zwischen Humor, Selbstzweifel und Naturverbundenheit zeigt sie, wie viel Mut hinter ihrer scheinbaren Leichtigkeit steckt.

Folge 3, Marco Sieber, 05.01 auf Joyn, 26.01. in SAT.1 Schweiz

Astronaut Marco Sieber erzählt von knallharter Ausbildung, Platzangst, Aberglauben und der Sehnsucht nach dem All. Offen spricht er über Risiko, Teamgeist und den Traum, als zweiter Schweizer die Erde hinter sich zu lassen.

Folge 4, Baschi, 05.01. auf Joyn, 02.02. in SAT.1 Schweiz

Baschi blickt auf 20 Jahre Karriere zurück, spricht offen über Glück, harte Arbeit, persönliche Veränderungen und neue Musik. Ein ehrliches Gespräch über Rückschläge, Ziele und die Bedeutung von Liebe, Familie und Geld.

Folge 5, Patti Basler, 05.01. auf Joyn, 09.02. in SAT.1 Schweiz

Patti Basler spricht über ihren Weg von der Lehrerin zur Satirikerin, ihren Blick auf Gesellschaft und Politik sowie die Herausforderung, Gedanken, Kritik und Humor miteinander zu verbinden.

Daniel Fanslau – Moderator mit einer Mission

Mit seinem einzigartigen Mix aus Empathie, Humor und Tiefgang schafft Daniel Fanslau es, Gespräche so zu führen, dass sich jeder Gast und Zuschauer in der Show zu Hause fühlt. «The Space» ist seine Vision von einem Talkshow-Format, das Raum für echte Verbindungen schafft.

Daniel Fanslau ist bereits seit mehreren Jahren Moderator bei Radio Energy, wo er täglich als Host bei «Energy Mein Morgen» zu hören ist. Zudem hat er sich mit dem Wissenschaftspodcast «Durchblick» journalistisch etabliert. Mit seinem akademischen Hintergrund in Germanistik, Populären Kulturen und Ethnologie liegt ihm das tiefgründige Gespräch besonders am Herzen.

Seven.One Entertainment Group Schweiz AG – ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG gehört zu den relevanten Bewegtbildanbietern für audiovisuelle Medien in der Schweiz. Wir erreichen mit unseren TV-Sendern in der Schweiz 2 Millionen TV-Haushalte. Werbefinanziertes Free-TV ist unser Kerngeschäft, was in der Schweiz von unserem Partner Goldbach Media vermarktet wird. Unsere digitalen Aktivitäten reichen neben den sendereigenen Plattformen wie z.B. den Sender-Websites bis zum YouTube Videonetzwerk Studio71. Mit JOYN lassen sich alle Inhalte kostenlos auf dem Smartphone, Tablet, SmartTV oder im Web streamen. Zudem sind wir für sämtliche Sendermarketingaktivitäten und Kommunikation in der Schweiz verantwortlich. Damit steht die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG auf einer breiten und stabilen Umsatz- und Ergebnisbasis.

