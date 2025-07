dormakaba International Holding AG

Neues mechanisches Schließsystem revy von dormakaba

Die neue Wendeschlüsselsystem-Familie dormakaba revy mit Profil bietet ein hochwertiges, patentiertes Schließsystem, das elegant und zuverlässig ist und den sicheren Zugang ganz einfach macht - ob für ein Privathaus, eine Wohnanlage oder ein Firmengebäude. Das einfache Schließsystem verbindet bewährtes dormakaba Know-how mit Sicherheit und noch mehr Komfort für die Nutzer.

Je nach gewünschtem Sicherheitsniveau stehen mit revy 10, 20 oder 30 drei Varianten zur Verfügung. Diese können mit ausgewählten Sonderfunktionen für noch mehr Sicherheit, Komfort oder Zylinderschutz kombiniert werden. Das neue Wendeschlüsselsystem kann auch von autorisierten lokalen Sicherheitspartnern vor Ort nach den Kundenwünschen gefertigt werden. Das macht es einfach, Nachschlüssel zu erhalten oder die Schließlösung zu erweitern, ob gleichschließend, Serienschlüssel- oder Schließanlagen.

Der Wendeschlüssel ist groß, liegt gut in der Hand und lässt sich dank patentierter Schlüsselspitze einfach in den Zylinder einführen. Vier farbige Schlüsselclips sorgen für Orientierung und Individualisierung am Schlüsselbund.

Das Zylindersortiment umfasst die wichtigsten Zylindertypen. Das reicht vom Drehknaufzylinder an der Haustür über einen herkömmlichen Doppelzylinder oder Halbzylinder für Schalter oder Tore bis hin zu Blechmontagezylinder, beispielsweise zum Einbau in Briefkästen, oder einen Vorhangzylinder für flexible Sicherheit.

Je nach Anforderung können Hauseingang, Garage oder Briefkasten, also mehrere Zylinder mit demselben revy-Wendeschlüssel oder gemäß Schließberechtigung im Schließplan bedient werden. Sonderfunktionen können gezielt ausgewählt werden, z.B. nur für den Haustür-Schließzylinder. Je nach Ausführung bietet revy eine Auswahl von wichtigen Sonderfunktionen, wie zum Beispiel den selbstumstellenden Zylinder (SUZ). Das bedeutet, dass bei einem Schlüsselwechsel der Zylinder nicht ausgetauscht werden muss.

Petra Eisenbeis-Trinkle Presse und Öffentlichkeitsarbeit Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen T: +49 6103 9907 455 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com